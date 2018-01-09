Cách làm chân giò rút xương hun khói ngon "bá cháy" vạn người mê

Vào bếp 09/01/2018 09:56

Bạn đã biết cách làm chân giò rút xương hun khói thơm ngon đúng điệu chưa? Vào bếp ngay hôm nay để có món ngon chiêu đãi gia đình nhé.

Chân giò là một trong những bộ phận có thành phần dinh dưỡng cao cực tốt cho sức khỏe con người. Nhờ vậy mà người ta chế biến chân giò thành nhiều món ăn khác nhau và bổ sung vào các bữa cơm của gia đình. Trong số đó, cách làm chân giò rút xương hun khói mang lại hương vị lạ miệng, thơm ngon mà vẫn lưu giữ được dưỡng chất cần thiết. Hôm nay chúng ta hãy vào bếp và học làm món này nhé.

Nguyên liệu làm chân giò rút xương hun khói

  • Khoảng 1 kg chân giò.
  • Các loại gia vị như: Muối, đường, mắm, ngũ vị hương, hạt nêm, dầu vừng,...
  • Gạo nếp, đậu xanh, lá chè khô.
  • Bếp than (hoặc nếu không có bạn có thể dùng bếp ga, bếp điện cũng được).

Cách làm món chân giò rút xương xông khói

Công đoạn sơ chế chân giò

Khi bạn mua chân giò thì hãy chú ý xem chân giò còn tươi, thịt có chắc không nhé. Vì hiện nay có khá nhiều sản phầm thịt heo không đúng chất lượng, bị thối hay chết non. Do vậy, để làm món ăn ngon nhất, chân giò nên chọn thịt săn, ấn vào không bị lún nhiều, da ngoài trắng hồng nhé.

Chân giò tươi mua về cần rút xương để làm chân giò xông khói
Chân giò tươi mua về cần rút xương để làm chân giò xông khói (Ảnh: Internet)

Tiếp theo, bạn hãy rửa sạch chân giò, chà xát muối lên rồi rửa lại lần nữa với nước. Nếu chân giò còn lông thì hãy cạo sạch đi nhé. Bước này bạn có thể nhờ người bán cạo giúp trước cũng được.

Sau khi đã rửa sạch rồi thì bạn hãy tiến hành rút xương. Công đoạn này có vẻ sẽ mất thời gian của bạn nên việc mua chân giò đã làm sẵn cũng tỏ ra ưu thế hơn. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể tự rút xương tại nhà một cách đơn giản nhất. Lấy một con dao mũi thật nhọn, cắt từ từ rôi lòn vào bên trong chân giò, lạng quanh và nhẹ nhàng để tách phần thịt là xương ra.

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Tiến hành làm món chân giò rút xương hun khói

Sau khi đã rút xương xong, bạn có thể để nguyên miếng to hoặc thái thịt nhỏ vừa ăn. Đem thịt ướp với 1 muỗng dầu vừng, 1 muỗng đường, 3 muỗng nước mắm, nửa gói ngũ vị hương nhỏ, 2 muỗng hạt nêm. Trộn đều hỗn hợp rồi cho vào hộp đậy kín và để trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 6 – 7 tiếng để chân giò thấm gia vị.

Cách làm chân giò rút xương cần bó giò trước khi hấp nhé
Cách làm chân giò rút xương cần bó giò trước khi hấp nhé (Ảnh: Internet)

Tiếp theo, đem hấp cách thủy thịt chân giò vừa ướp gia vị trên khoảng 1 tiếng cho đến khi thịt chín. Bạn nên bó thịt lại thì khi làm món chân giò xông khói sẽ ngọt ngon hơn. Khi thịt chín thì vớt ra rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 15 phút. Cách này sẽ giúp cho thịt săn lại.

Bước cuối cùng là công đoạn xông khói. Bạn hãy chuẩn bị một cái chảo sâu lòng, đặt chảo lên bếp rồi đun cho chảo thật nóng. Lúc này lót dưới đáy chảo 1 lớp giấy bạc rồi cho 1 chén gạo nếp, 100 gram chè, nửa chén đậu xanh vào và tiếp tục đun lên. Khi nào thấy chảo bốc khói thì vặn nhỏ lửa lại và để thịt chân giò lên trên hun khói. Cứ hun khói như vậy trong khoảng 30 – 40 phút. Đến khi bạn thấy phần da của miếng chân giò vàng giòn thì coi như bạn đã hoàn thành xong các bước làm chân giò rút xương xông khói rồi.

Thành phẩm món chân giò hun khói

Món chân giò rút xương hun khói thơm ngon cực hấp dẫn
Món chân giò rút xương hun khói thơm ngon cực hấp dẫn (Ảnh: Internet)

Như vậy, chỉ với cách làm chân giò rút xương hun khói đơn giản này, bạn đã có ngay món thịt thơm ngon, hấp dẫn, không béo và vàng giòn nhất rồi.

Ăn một miếng thịt kèm với chút cơm, mùi khói tỏa ra khiến bạn cảm giác “đã” vô cùng. Tết này, hãy thử chế biến món ăn này để cho cả nhà cùng thưởng thức nhé. Các ông chồng lấy món chân giò rút xương xông khói này mà nhâm nhi cùng ly rượu thì tuyệt hảo không gì bằng. Chúc bạn thực hiện thành công!

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