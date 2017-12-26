Cách làm mứt bí ngô dai ngon đơn giản ngay tại nhà

Còn chần chừ gì mà không vào bếp và học ngay cách làm mứt bí ngô đơn giản này. Chỉ vài bước là bạn sẽ có ngay món mứt thơm ngon cho ngày Tết rồi đấy.

Tết năm nay có vẻ bạn sẽ phải tất bận hơn trong việc sửa sang nhà cửa, chuẩn bị đồ đạc, mua sắm Tết. Tuy nhiên, hãy dành chút thời gian để vào bếp và học ngay cách làm mứt bí ngô này nhé. Đảm bảo đây sẽ là món mứt cực ngon mà bạn có thể dùng nó để đãi khách ngày Tết đấy. Không còn quá xa lại, bí ngô dường như là một sản phẩm từ thiên nhiên mang lại nhiều lợi ích cho con người. Bí ngô giàu vitamin và khoáng chất giúp tăng cường sức khỏe, bổ sung dưỡng chất, tăng sức đề kháng, kích thích phát triển não bộ ở trẻ nhỏ và cả giúp đôi mắt trở nên sáng rõ hơn... Chính những công dụng tuyệt vời này mà từ lâu, người ta đã biết sử dụng nó nhiều hơn trong việc chế biến các món ăn bổ dưỡng cho con người. Nếu như các món ăn mặn từ bí giúp bữa cơm gia đình bạn thêm chất lượng hơn thì món mứt bí ngô lại cho bạn một hương vị hoàn toàn khác và dành để ăn chơi, đặc biệt trong mỗi dịp Tết đến xuân về.

Để làm được món mứt bí ngô này thực sự không quá đơn giản. Chỉ cần bạn làm theo hướng dẫn là có thể tạo ra món mứt thơm ngon, ngọt bùi đúng điệu đấy. Giờ thì hãy lưu lại công thức và thực hiện liền nhé. Nguyên liệu cần có để làm mứt bí ngô 1 trái bí ngô (hay còn gọi là bí đỏ).

Đường trắng.

Vỏ cam.

Nước vôi trong.

Muối. Chuẩn bị nguyên liệu làm mứt bí ngô đơn giản (Ảnh: Internet) Các nguyên liệu này dường như là sẵn có trong mỗi gia đình, bạn không cần mất công tìm kiếm. Bí ngô chỉ cần chọn loại còn tươi, không quá già là được. Còn nước vôi trong là bạn chỉ cần lấy vôi tôi hòa với nước rồi gạt lấy phần nước trong ở phía trên là được.

Cách làm mứt bí ngô ngon đơn giản nhất Sơ chế bí ngô Bí ngô cắt bỏ lớp vỏ cứng bên ngoài, loại bỏ phần hạt và ruột mềm bên trong. Đem bí rửa sạch rồi cắt thành những miếng nhỏ để làm mứt. Tùy vào sở thích của mỗi người mà có độ dài, ngắn khác nhau. Thông thường thì cắt dài bằng ngón tay, bề ngang thì hơi mỏng chút xíu. Sau khi cắt xong, bạn hãy lấy bí ngô ngâm với nước vôi trong thêm chút muối khoảng 2 – 3 tiếng rồi rửa sạch lại với nước và để ráo. Cách này là bí kíp để các miếng bí trở nên cứng hơn và khi làm mứt sẽ mềm và dễ ăn hơn. Công đoạn làm mứt bí ngô Chuẩn bị một nồi nước cho khoảng 200 gram đường vào đun sôi. Khi nước sôi bạn hãy cho bí ngô và vỏ cam đã thái sợi vào đun trên ngọn lửa nhỏ tầm 20 phút để bí hơi chín mềm và thấm vị ngọt đều là vớt bí ra để ráo. Luộc sơ bí rồi trộn đường cho tan để sên mứt (Ảnh: Internet) Tiếp theo, cho bí vào lò nướng sấy cho khô để khi sên mứt không bị gãy nát nhé. Cuối cùng, lấy một cái chảo sâu lòng, cho khoảng 300 gram đường và chút nước nấu lên, khi đường tan hoàn toàn và nước sệt lại thì cho bí vào tiến hành sên làm mứt. Đảo đều tay và nhỏ lửa lại để tránh bị cháy khét. Sên đến khi bí khô và có lớp bột đường bám quanh miếng mứt là được. Cách sên mứt bí ngô đơn giản chỉ sau thời gian ngắn (Ảnh: Internet) Tới đây, cách làm mứt bí ngô đã hoàn thành, bạn chỉ cần đợi nguội rồi bảo quản trong hộp kín là được. Món mứt bí có vị ngọt thơm bùi bùi, ăn vào vừa dẻo vừa dai, chắc chắn sẽ là món mứt tuyệt vời dành cho những ngày Tết đấy. Chúc bạn thực hiện thành công!

Cách làm mứt cà rốt dẻo thơm ngon đúng điệu ai cũng phải thèm Hãy tự mình chế biến và thưởng thức hương vị tuyệt vời của mứt Tết với cách làm mứt cà rốt dẻo đơn giản ngay tại nhà này. Chắc chắn bạn sẽ "phát cuồng" vì món mứt này đấy

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