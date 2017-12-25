Cách làm mứt cà rốt dẻo thơm ngon đúng điệu ai cũng phải thèm

Vào bếp 25/12/2017 13:53

Hãy tự mình chế biến và thưởng thức hương vị tuyệt vời của mứt Tết với cách làm mứt cà rốt dẻo đơn giản ngay tại nhà này. Chắc chắn bạn sẽ "phát cuồng" vì món mứt này đấy

Các loại mứt dường như là một món ăn tuyệt hảo không thể thiếu mỗi dịp đầu năm mới. Chính vì vậy mà cũng nhân dịp này mà thị trường bánh kẹo, mứt Tết lại nhộn nhịp hơn với đầy đủ chủng loại khác nhau. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể nắm chắc được rằng những loại kẹo mứt bày bán này có đảm bảo an toàn. Việc lựa chọn tự làm mứt tại nhà được xem là sự lựa chọn tốt nhất. Bạn đã biết làm mứt dừa, mứt khoai lang rồi thì hôm nay hãy cùng chúng tôi học cách làm mứt cà rốt dẻo xem thử nhé.

Nguyên liệu làm mứt cà rốt dẻo

  • Cà rốt.
  • Đường.
  • Ống vani.
  • Nước vôi trong.
  • Cam tươi.
  • Cùi dừa khô bào nhỏ.
  • Mật ong.
Nguyên liệu đơn giản chuẩn bị làm mứt cà rốt dẻo ngon tại nhà
Nguyên liệu đơn giản chuẩn bị làm mứt cà rốt dẻo ngon tại nhà (Ảnh: Internet)

Có khá nhiều cách làm mứt cà rốt khác nhau, nhưng nếu bạn muốn làm mứt dẻo thì việc lựa chọn cà rốt tươi, củ to, mình láng sẽ giúp sản phẩm thu được trông ngon và hấp dẫn hơn. Đồng thời, nhằm tăng hương vị cho mứt cà rốt dẻo, sự kết hợp với cam tươi và cùi dừa bào sẽ tăng độ béo và thơm ngon hơn rất nhiều. Chỉ cần bạn thực hiện theo những bước dưới đây là được.

Cách làm mứt cà rốt dẻo ngon nhất

Bước sơ chế nguyên liệu làm mứt

Đầu tiên, với củ cà rốt, bạn cần cạo bỏ vỏ, rửa sạch rồi dùng dụng cụ bào để bào thành những sợi nhỏ và dài. Nếu bạn không có dao bào chuyên dụng thì có thể cắt khúc rồi thái sợi cũng được. Nhưng công đoạn này sẽ mất nhiều thời gian hơn.

Ngâm toàn bộ số cà rốt vào chậu nước vôi trong khoảng 2 – 3 tiếng đồng hồ. Làm như vậy để khi sên mứt, sợi cà rốt sẽ không bị gãy nát và khử được mùi ngái ngái của cà rốt. Sau khi ngâm xong thì rửa sạch và để ráo.

Tiếp theo, với cam tươi bạn chỉ lấy phần vỏ và bảo nhỏ thành sợi. Cùi dừa khô cũng bào nhỏ và để riêng ra chén.

Bước chuẩn bị sên mứt cà rốt dẻo

Ngâm cà rốt với đường để khi làm mứt cà rốt dẻo sẽ nhanh hơn
Ngâm cà rốt với đường để khi làm mứt cà rốt dẻo sẽ nhanh hơn (Ảnh: Internet)

Cà rốt sau khi để ráo nước thì đem trộn với đường và chút nước. Tỷ lệ đường thông thường là khoảng 1 kg cà rốt thì 400 gram đường. Nếu bạn muốn cho thêm mật ong thì hãy giảm lượng đường xuống để mứt không quá ngọt nhé. Trộn đều lên rồi cũng ngâm khoảng một vài tiếng để đường tan chảy hoàn toàn.

Bắc chảo rộng lên bếp cho nóng, cho số cà rốt ngâm đường vào tiến hành sên làm mứt. Sên trên ngọn lửa vừa phải, đến khi đường tan chảy và hơi quẹo lại  thì cho thêm mật ong, vani, vỏ cam vào tiếp tục sên cho đến khi nào đường keo lại thật sánh thì tắt bếp.

Cách sên mứt cà rốt dẻo đơn giản và nhanh chóng nhất
Cách sên mứt cà rốt dẻo đơn giản và nhanh chóng nhất (Ảnh: Internet)

Cuối cùng, cho số dừa bào sợi nhỏ vào trộn lên lần cuối là coi như món mứt cà rốt dẻo đã hoàn thành.

Nếu bạn muốn tạo hình đẹp và hấp dẫn hơn thì có thể vo hình những viên nhỏ cũng được.

Mứt cà rốt dẻo khi thành phẩm

Thông thường, các loại mứt hay được làm giòn và dai để dễ ăn hơn, nhưng với cách làm mứt cà rốt dẻo này sẽ đem lại cho bạn cảm nhận thật khác. Thay vì giòn dai thì nó lại dẻo như muốn tan trong việc. Vị ngọt của mật ong và đường hòa quyện tạo nên độ ngọt thanh, cùng với hương thơm của vani, vỏ cam với chút béo của dừa sẽ khiến bạn khó mà cưỡng lại được.

Món mứt cà rốt dẻo vo tròn trông thật ngon và mới lạ
Món mứt cà rốt dẻo vo tròn trông thật ngon và mới lạ (Ảnh: Internet)

Hy vọng với cách làm mứt cà rốt dẻo đơn giản này, bạn có thể tự áp dụng ngay tại nhà và dùng để chiêu đãi gia đình, bạn bè trong dịp lễ Tết đang đến gần. Chúc bạn sẽ thành công!

Cách làm mứt cà rốt không cần phèn chua chỉ đơn giản như thế này

Cách làm mứt cà rốt không cần phèn chua chỉ đơn giản như thế này

Bạn đã biết cách làm mứt cà rốt không cần phèn chua chỉ đơn giản như bước này chưa? Nếu chưa thì hôm nay hãy bắt tay thực hiện ngay để mang lại hương vị Tết thôi nào.

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