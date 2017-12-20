3 bước để có cách làm kiệu chua giòn ngon đúng chuẩn cho ngày Tết

Vào bếp 20/12/2017 15:10

Đừng quên cách làm kiệu chua, một món ăn đặc trưng mang hương vị ngày Tết. Chỉ mất ít thời gian và nguyên liệu đơn giản, bạn sẽ có được món kiệu chua ngọt ngon đúng điệu đấy.

Chỉ còn một thời gian ngắn nữa là bước sang năm mới. Mọi nhà, mọi người đang tất bật làm việc để chuẩn bị cho một cái Tết ấm êm, đoàn viên. Không chỉ là trang hoàng nhà cửa, các món mứt, bánh kẹo Tết cũng được các gia đình quan tâm. Người ta không quên học cách làm kiệu chua để ăn kèm cũng như tạo được hương vị và đặc trưng trong ngày Tết cổ truyền. Tết năm nay, bạn hãy tự tay làm món này để chiêu đãi gia đình và bạn bè gần xa thử xem nhé. Chắc chắn nó làm hài lòng tất cả đấy.

 

Có lẽ từ lâu, văn hóa người Việt gắn liền với những dịp lễ Tết. Đặc biệt trong ngày Tết cổ truyền, món bánh chưng, bánh tét hay củ kiệu, dưa hành dường như không thể thiếu, nó nói lên nét đặc trưng riêng biệt của cả một dân tộc và là niềm tự hào của con người Việt Nam. Từ ngoài Bắc đến vô Nam, trong mâm cơm gia đình những ngày đầu xuân đều thấy món dưa kiệu ngâm chua. Một món ăn có thể ăn kèm tuyệt hảo. Vị chua chua, cay cay, ngọt nhẹ khiến cho người thưởng thức nó không khỏi tấm tắc. Nhờ vậy mà thời buổi hiện đại như bây giờ, nhiều gia đình vẫn cứ tự làm củ kiệu muối chua để dành ăn Tết đấy.

 

Món kiệu chua hấp dẫn ăn kèm các món ăn khác đậm đà hương vị Tết
Món kiệu chua hấp dẫn ăn kèm các món ăn khác đậm đà hương vị Tết (Ảnh: Internet)

Thị trường Tết khá sôi động và đương nhiên món kiệu chua cũng được bày bán tràn lan. Tuy nhiên, bạn không thể tin tưởng hoàn toàn vào chất lượng của nó được và việc mất an toàn vệ sinh thực phẩm hiện nay đã không còn xa lạ. Vậy chi bằng chăm sóc sức khỏe gia đình mình tốt hơn khi tự tay học cách làm kiệu chua ngon ngay tại nhà. Bạn hãy làm theo hướng dẫn dưới đây của chúng tôi nhé.

Nguyên liệu làm kiệu chua

- Củ kiệu.

 

- Muối ăn.

 

- Đường.

 

- Phèn chua.

 

- Giấm.

 

Nguyên liệu dễ tìm để làm mớn kiệu chua ngon ngày Tết
Nguyên liệu dễ tìm để làm mớn kiệu chua ngon ngày Tết (Ảnh: Internet)

Để món kiệu thêm phần thơm ngơn, đậm vị hơn, bạn nên chọn loại kiệu củ nhỏ. Tùy vào sở thích mà số lượng nhiều hay ít. Thông thường, kiệu ăn ngon nhất sau khi ngâm đó là tầm 2 – 3 ngày. Sau ngày này kiệu sẽ chua hơn nên ăn sẽ không còn ngon nữa. Do vậy, bạn nên làm với số lượng vừa phải thôi nhé.

Cách làm củ kiệu muối chua

Nếu muốn tiết kiệm thời gian ở khâu sơ chế, bạn có thể chọn mua loại kiệu đã được phơi khô và làm sạch vỏ về sẵn làm kiệu chua thôi. Nhưng nếu được thì hãy tự tay làm để đảm bảo hơn nhé.

 

Đầu tiên sau khi mua kiệu về. Bạn hãy rửa sơ qua với nước mà không cần phải bóc vỏ nhé. Sau đó đem ngâm với nước muối pha loãng tầm 10 -12 tiếng đồng hồ. Sau thời gian này bạn hãy đem xả kiệu với nước sạch nhiều lần cho lớp vỏ mềm và tự động bong ra.

 

Ngâm củ kiệu với nước muối để làm kiệu ngâm chua ngon hơn
Ngâm củ kiệu với nước muối để làm kiệu ngâm chua ngon hơn (Ảnh: Internet)

Tiếp theo, tiếp tục đem ngâm kiệu với nước phèn chua khoảng vài tiếng rồi lại xả sạch với nước và phơi nắng cho khô. Bạn có thể phơi trong ngày là được.

 

Khi kiệu đã khô hẳn thì ta tiến hành cắt rễ, bỏ vỏ và lá. Lưu ý khi cắt kiệu là đừng cắt quá sâu với phần trễ, vì như vậy có thể làm cho củ kiệu bị úng hư khi ngâm chua.

 

Cắt rễ và lột vỏ sạch để làm dưa kiệu muối chua hấp dẫn
Cắt rễ và lột vỏ sạch để làm dưa kiệu muối chua hấp dẫn (Ảnh: Internet)

Bước sơ chế cuối cùng trước khi làm kiệu chua ngon nhất đó là rửa củ kiệu qua với giấm ăn. Tùy vào lượng giấm bạn có mà có thể rửa lần lượt cho đến hết kiệu là được. Sau đó để kiệu cho ráo rồi mới tiến hành ngâm kiệu.

 

Những công đoạn rửa kiệu như trên nhằm giúp cho củ kiệu mềm hơn, giảm bớt độ cay và hăng cũng như làm sạch hoàn toàn để đảm bảo sức khỏe cho gia đình bạn.

 

Cuối cùng là chuẩn bị một hũ thủy tinh, lần lượt cho 1 lớp kiệu rồi đến 1 lớp đường. Nếu bạn muốn giảm độ ngọt xuống thì có thể rắc thêm chút muối. Cứ làm như vậy cho đến khi hết kiệu là được. Đem hũ kiệu phơi nắng vài ngày để đường tan chảy hoàn toàn. Sau đó bảo quản nơi khô ráo và tầm 2 tuần sau là có thể ăn được rồi.

 

Ngâm kiệu chua trong hộp kín khoảng 2 tuần là dùng được
Ngâm kiệu chua trong hộp kín khoảng 2 tuần là dùng được (Ảnh: Internet)

Như vậy, với cách làm kiệu chua đơn giản này, bạn sẽ không mất quá nhiều công sức mà vẫn có một hũ kiệu chua ngọt ngon hấp dẫn rồi. Chúc bạn sẽ thực hiện thành công món ăn của hương vị ngày Tết này nhé.

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