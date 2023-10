Nước gạo lứt với đậu đen là một công thức khá mới mẻ nhưng lại rất hiệu quả trong việc chăm sóc sắc đẹp và đặc biệt là hỗ trợ giảm cân nhanh chóng. Việc uống trà gạo lứt đậu ngày càng được các chị em ưa chuộng nhờ hiệu quả giảm cân nhanh chóng, an toàn, hương vị thơm ngon dễ uống mà cách chế biến cũng siêu đơn giản nữa. Hôm nay, hãy cùng Phụ nữ và Gia đình khám phá tất tần tật về loại "nước thần" làm mưa làm gió trong thực đơn giảm cân này nhé!

Bên cạnh đó, gạo lứt cũng chứa tinh bột ít hơn gạo thông thường đến 3 lần, đồng thời nó còn chứa chất xơ nhiều hơn gấp 4 lần, cùng các protein bão hòa và chỉ chứa một lượng rất nhỏ chất béo. Do vậy, dù có ăn bao nhiêu thì gạo lứt cũng không hề làm ảnh hưởng đến việc tăng cân. Ngoài ra, gạo lứt còn là loại thực phẩm giàu các loại vitamin A, B, C, D cùng nhiều khoáng chất có lợi như kẽm, sắt, magie, canxi... Sự kết hợp hoàn hảo của thành phần này giúp cho lợi ích của gạo lứt cao hơn bao giờ hết và không hề thua kém so với loại gạo thông thường đâu nhé.