Nhiều người nói rằng, gạo lứt chứa nhiều tinh bột, vậy nó chỉ khiến cơ thể lên cân chứ làm sao có thể giảm cân được. Nhưng cách suy nghĩ này thực sự là một sai lầm. Vì theo các chuyên gia, gạo lứt hoàn toàn là thực phẩm có công dụng hỗ trợ giảm cân nhanh chóng.

Nước gạo lứt với đậu đen là một công thức khá mới mẻ nhưng lại rất hiệu quả trong việc chăm sóc sắc đẹp và đặc biệt là hỗ trợ giảm cân nhanh chóng. Việc uống trà gạo lứt đậu ngày càng được các chị em ưa chuộng nhờ hiệu quả giảm cân nhanh chóng, an toàn, hương vị thơm ngon dễ uống mà cách chế biến cũng siêu đơn giản nữa. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá tất tần tật về loại "nước thần" làm mưa làm gió trong thực đơn giảm cân này nhé!

Bên cạnh đó, gạo lứt cũng chứa tinh bột ít hơn gạo thông thường đến 3 lần, đồng thời nó còn chứa chất xơ nhiều hơn gấp 4 lần, cùng các protein bão hòa và chỉ chứa một lượng rất nhỏ chất béo. Do vậy, dù có ăn bao nhiêu thì gạo lứt cũng không hề làm ảnh hưởng đến việc tăng cân. Ngoài ra, gạo lứt còn là loại thực phẩm giàu các loại vitamin A, B, C, D cùng nhiều khoáng chất có lợi như kẽm, sắt, magie, canxi... Sự kết hợp hoàn hảo của thành phần này giúp cho lợi ích của gạo lứt cao hơn bao giờ hết và không hề thua kém so với loại gạo thông thường đâu nhé.

Chính nhờ hàm lượng chất xơ cao, giúp no nhanh hơn và giảm ngay lượng thức ăn nạp vào, nếu kết hợp gạo lứt và đậu đen thì quá trình giảm cân sẽ diễn ra hiệu quả và nhanh chóng hơn nhiều nữa đấy.

Đặc biệt, đậu đen cũng chứa nhiều chất xơ, protein, vitamin, khoáng chất và chất bột đường. Đây cũng là lý do vì sao đậu đen hỗ trợ giảm cân hiệu quả cũng thông qua cơ chế tạo no và giảm cảm giác thèm ăn. Khi bạn kết hợp cả gạo lứt và đậu đen vào cùng một công thức thì hành trình tìm lại vóc dáng thon thả như ngày nào sẽ trở nên đơn giản và nhanh chóng hơn bao giờ hết. Ngoài ra đậu đen còn hỗ trợ chăm sóc da đẹp mịn màng, trắng hồng không mụn nữa đấy, các chị em đừng bỏ qua nguồn thực phẩm tuyệt vời này.

Một trong những biện pháp kết hợp hoàn hảo nhất đó là chọn cách uống trà gạo lứt đậu đen. Cách này rất đơn giản mà bất kỳ ai cũng có thể tự mình thực hiện. Hãy cùng khám phá ngay cách chế biến đơn giản dưới đây nhé!

Cách làm nước trà gạo lứt đậu đen

Trà gạo lứt đậu đen - thức uống hỗ trợ giảm cân nhanh chóng, an toàn!

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Đậu đen, gạo lứt mỗi loại khoảng 200gram, chảo lớn, nồi nước.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Gạo lứt vo sạch, lược bỏ bụi bẩn và để ráo.

- Đậu đen nhặt bỏ hạt lép, hư, rồi đem rửa kỹ với nước và để ráo.

- Kế đó bắc chảo lên bếp , rồi cho toàn bộ đậu đen và gạo lứt vào rang chung. Đảo đều tay để tránh đậu và gạo lứt chín không đều và bị cháy. Tiếp tục rang đến khi nào cảm thấy gạo và đậu khô hẳn và tỏa ra mùi thơm nhẹ thì tắt bếp.

- Đặt nồi nước lên bếp đun sôi, sau đó cho toàn bộ số gạo lứt và đậu đen đã rang vào nấu. Đợi khi nước sôi lại rồi vặn nhỏ lửa lại, thỉnh thoảng lấy đũa khuấy đều để gạo và đậu không bị dính dưới đáy nồi.

- Tiến hành nấu đến khi nào chúng chín mềm là được, lưu ý trong quá trình nấu, các chị em nên thường xuyên vớt bọt để thành phẩm được thơm ngon hơn nhé.

- Đến đây thì bạn chỉ việc tắt bếp, để nguội, rồi gạt lấy nước và đem bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để dùng dần.

Cách uống trà gạo lứt đậu đen chuẩn nhất

Uống trà gạo lứt trước bữa ăn khoảng 20-30 phút để giảm cảm giác thèm ăn!

- Vừa có thể hỗ trợ giảm cân, trà gạo lứt đậu đen còn có tác dụng chăm sóc da hiêu quả. Do đó, sử dụng biện pháp này là cách hoàn hảo nếu bạn muốn song song hai công dụng của nó.

- Cách uống nước cũng rất đơn giản, bạn có thể uống tùy ý mỗi ngày, nhưng không được ít hơn nửa lít nước. Khi giảm cân, bạn nên chú ý đến việc uống trước khi ăn khoảng 20 – 30 phút để không còn thèm ăn nữa.

- Đồng thời, khi cảm thấy loại nước này khó uống thì cũng không được thêm đường mà chỉ nên thêm một chút mật ong vào thôi.

- Mỗi khi thèm ăn muốn uống ngọt thì bạn hãy loại bỏ ngay ý nghĩ chọn thức ăn nhanh và thay thế nó là nước đậu đen với gạo lứt rang. Khi uống xong bạn sẽ không còn thấy thèm ngọt nữa và bụng cũng không thấy đói nữa nhé.

- Chị em cũng cần kiên trì áp dụng cách này đều đặn mỗi ngày và duy trì ít nhất 1 tháng để đạt được hiệu quả giảm cân và chăm sóc da hoàn hảo nhất.

Trên đây là tất tần tật hiệu quả của việc uống trà gạo lứt đậu đen cho quá trình giảm cân và làm đẹp da hiệu quả với cách chế biến siêu đơn giản tại nhà. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, chị em sẽ biết uống trà gạo lứt đậu đen đúng cách để nhanh chóng lấy lại vóng dáng thon gọn và làn da khỏe đẹp nhé! Thành quả khi kiên trì áp dụng sẽ không khiến các chị em thất vọng đâu, chúc các chị em mau thành công nhé!