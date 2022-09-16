Cách làm gà xào lăn siêu ngon, đậm đà, chuẩn bắt vị cho bữa cơm gia đình!

Thịt gà là loại thịt trắng giàu năng lượng, ít chất béo, mang đến rất nhiều lợi ích sức khỏe thần kỳ và thường được ưu tiên sử dụng khi muốn phát triển cơ bắp và giảm cân lành mạnh, lâu dài.

Thịt gà chắc ngon, dễ dàng kết hợp với các nguyên liệu khác luôn là sự lựa chọn yêu thích của nhiều gia đình và tất nhiên, cũng luôn có sức hấp dẫn đặc biệt với nhiều thực khách. Với vô vàn cách chế biến độc đáo, thịt gà đã được chế biến thành những món ngon hấp dẫn, khiến bao người mê mẩn, trong đó phải kể đến các món như: gà ủ muối , gà nấu đông , gà nấu pate ,.... nhưng dân dã và quen thuộc hơn cả, đó chính là món gà xào lăn - món ngon nóng hổi, đậm vị, siêu bắt cơm. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá cách làm gà xào lăn chuẩn ngon, ăn là ghiền tại nhà nhé!

Đặc biệt, theo các chuyên gia sức khỏe, thường xuyên ăn thịt gà sẽ giúp bảo vệ cơ thể khỏi các tổn thương di truyền cũng như ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh ung thư nhờ vào hàm lượng niacin - vitamin đóng vai trò thiết yếu chống lại ung thư có trong thịt gà.

Bên cạnh đó, thịt gà còn chứa nhiều các hàm lượng bổ ích giúp mang lại các công dụng bổ ích cho sức khỏe người dùng: chống trầm cảm nhờ vào hàm lượng axit amin tryptophan rất cao, ngăn ngừa loãng xương, tốt cho tim mạch, cải thiện thị lực, cải thiện độ miễn dịch và khả năng tiêu hóa.

Quả xứng danh loại thịt dinh dưỡng quốc dân phải không nào?! Các chị em còn chần chừ gì mà không cùng bắt tay ngay vào làm gà xào lăn hấp dẫn với công thức siêu đơn giản dưới đây nào!

Cách làm gà xào lăn thơm ngon, hấp dẫn, ăn là ghiền

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu dân dã cho món gà xào lăn thơm ngon!

500gr thịt gà

3 cây sả

50gr gừng

2 trái ớt

Hành khô, tỏi, hành lá

Lá chanh, rau mùi

Dầu ăn

Gia vị: Bột cà ri, hạt nêm, nước mắm, đường, bột ngọt, tiêu

Các bước tiến hành gà xào lăn chuẩn ngon và đơn giản tại nhà

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Công đoạn làm sạch gà và chuẩn bị các loại rau gia vị xào cùng!

- Đầu tiên, thịt gà mua về, bạn cần làm sạch và khử mùi hôi bằng cách dùng muối và gừng để chà xát trong khoảng 10 phút, sau đó đem rửa sạch lại với nước và chặt thành từng miếng vừa ăn là được.

- Sả thì bạn bóc vỏ bên ngoài, rửa sạch rồi thái nhỏ (hoặc đập dập cắt khúc tùy thích). Với hành khô và tỏi, bạn đem bóc vỏ, rửa sạch và băm nhỏ ra.

- Còn ớt thì bạn nhặt bỏ cuống, rồi đem rửa sạch và thái nhỏ.

- Cuối cùng là lá chanh và rau mùi, bạn chỉ cần đem rửa sạch rồi thái sợi ra, là đã hoàn tất khâu chuẩn bị các nguyên liệu rồi nhé.

Bước 2: ướp thịt gà

Trộn đều và để ướp trong 30 phút cho thịt gà thấm gia vị!

- Với phần thịt gà đã được sơ chế ở bước trên, bạn đem ướp cùng các gia vị là: 3 thìa đường, 3 thìa muối, 1 thìa bột ngọt và 1 thìa bột cà ri,.

- Tiến hành trộn đều và để yên trong khoảng 30 phút cho thịt thấm đều gia vị là được.\

Bước 3: Làm gà xào sả ớt

Quy trình xào gà cùng các loại nguyên liệu chuẩn ngon, hấp dẫn!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn bắc chảo lên bếp và đun cùng ít dầu ăn, đợi đến khi dầu nóng thì cho hết chỗ sả, ớt, tỏi đã chuẩn bị vào phi thơm lên.

- Kế đến, bạn cho thêm phần thịt gà đã ướp vào xào cùng, đảo đều tay cho đến khi thịt săn lại và thấm gia vị là đạt.

- Đến đây thì bạn nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn, và khi thấy thịt gà chín thì chỉ việc cho hành lá, lá chanh vào xào đều tay, là có thể tắt bếp rồi nhé. Rất đơn giản phải không nào?!

Thành phẩm

Gà xào lăn - món ngon đậm vị, thơm ngon nức mũi, chuẩn hao cơm!

Món gà xào lăn thơm ngon nức mũi cùng visual bóng bẩy vô cùng hấp dẫn. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận ngay được phần thịt gà mềm ngon, đậm đà hương vị và thoang thoảng hương thơm đặc trưng của sả, ớt, tỏi, vô cùng kích thích vị giác. Món này mà ăn kèm với chén cơm trắng nóng hổi nữa thì chuẩn ngon miễn bàn nhé!

Mẹo chọn mua thịt gà tươi ngon, chất lượng

Đối với gà còn sống

- Bạn nên chọn mua những con có mào đỏ tươi, mắt còn linh hoạt, nhanh nhẹn, lông gà mượt và áp sát vào thân, mỏ gà bén, nhỏ và không có hiện tượng chảy dịch.

- Bên cạnh đó, bạn cũng nên để ý màu da của chân gà: gà khỏe sẽ có phần chân nhỏ, gọn và da chân vàng đều, màu sáng bóng. Khi vạch lông thì thấy da gà mềm, mỏng và có một số vệt vàng lớn ở dưới nách và phần ức.

- Ngược lại, tránh mua những con gà có lông xù, nhìn ủ rũ, có mùi hôi, vì đây có thể là gà đã bị ốm bệnh, khi ăn sẽ không được ngon.

Đối với gà đã được làm sẵn

- Bạn nên chọn những con gà có thân hình nhỏ gọn, săn chắc, ức hẹp và thịt có màu vàng đều, màu sẽ càng đậm màu hơn ở những nơi như cánh, ức hay lưng.

- Gà làm sẵn thường có da mỏng mịn, có độ đàn hồi nhất định và không bị bầm hay tụ những đốm máu bầm tím.

- Tránh mua nếu thấy thịt gà xỉn màu, mềm nhũn, chảy dịch và có mùi hôi, khi ăn sẽ không được đảm bảo.

Trên đây là công thức siêu đơn giản cho món gà xào lăn thơm ngon nức mũi và chuẩn hao cơm tại nhà. Nếu bạn đang “bí” thực đơn cho menu bữa ăn trưa nay, thì đây có thể là một sự lựa chọn tuyệt vời nhé! Chúc các chị em trổ tài thành công nhé!