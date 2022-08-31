Cách làm gà nấu pate thơm ngon, đậm vị, siêu đưa cơm tại nhà!

Theo các chuyên gia dinh dưỡng , thịt gà là loại thịt trắng giàu năng lượng, ít chất béo, có thể mang đến rất nhiều lợi ích sức khỏe thần kỳ và thường được ưu tiên sử dụng khi muốn phát triển cơ bắp và giảm cân lành mạnh, lâu dài.

Các món ăn đặc sắc từ gà luôn có chỗ đứng nhất định trong menu của những tâm hồn ăn uống. Trong đó nổi bật phải kể đến những món: gà nướng giấy bạc , gà sốt Thái , bún gà lá é ,....tất cả đều mang những hương vị hấp dẫn, đốn tim các thực khách. Nhưng sẽ là một thiếu sót rất to lớn nếu bỏ qua món gà nấu pate - món ngon đậm đà, vô cùng bắt vị từ thịt gà. Nếu bạn là tín đồ của các món ăn từ gà thịt nhất định phải thử món ăn thơm ngon này nhé. Giờ thì hãy cùng chúng tôi bắt tay vào khám phá ngay cách làm món gà nấu pate - ăn là mê này thôi nào!

Đặc biệt, theo các chuyên gia sức khỏe, thường xuyên ăn thịt gà sẽ giúp bảo vệ cơ thể khỏi các tổn thương di truyền, cũng như ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh ung thư, nhờ vào hàm lượng niacin - vitamin đóng vai trò thiết yếu chống lại ung thư có trong thịt gà.

Bên cạnh đó, thịt gà còn chứa nhiều các hàm lượng bổ ích giúp mang lại các công dụng bổ ích cho sức khỏe người dùng: chống trầm cảm nhờ vào hàm lượng axit amin tryptophan rất cao, ngăn ngừa loãng xương, tốt cho tim mạch, cải thiện thị lực, cải thiện độ miễn dịch và khả năng tiêu hóa hiệu quả,...

Quả xứng danh loại thực phẩm quốc dân vừa ngon - bổ -rẻ mà lại còn dễ mua mà! Các chị em còn chần chừ gì mà không cùng học ngay cách làm món gà nấu pate siêu mềm ngon, đậm vị và bổ dưỡng này thôi nào?!

Cách làm gà nấu pate thơm ngon hấp dẫn, ăn là mê tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu cho món gà nấu pate thơm ngon đặc biệt!

Gà ta 1/2 con

Pate 250 gr

Muối 1 muỗng cà phê

Hạt nêm 1 muỗng canh

1 bột ngọt 1 muỗng cà phê

Tiêu xay 1 muỗng cà phê

Hành tím băm 2 muỗng canh

Cà rốt 2 củ

Khoai tây 2 củ

Bơ lạt 50 gr

Hành tây băm 1 muỗng canh

Dầu điều 1 muỗng canh

Tỏi băm 1 muỗng canh

Nước dừa tươi 1 lít

Dụng cụ cần thực hiện: chảo chống dính, nồi, dao, đũa, muỗng,...

Các bước tiến hành làm gà nấu pate chuẩn ngon và siêu đơn giản

Bước 1: Sơ chế thịt gà

Công đoạn làm sạch và khử mùi hôi cho thịt gà!

Với thịt gà mua sẵn hoặc khi đã được làm sạch lông, bạn chỉ việc dùng rượu trắng và muối xát đều lên da gà, sau đó xả dưới vòi nước, để loại sạch mùi hôi từ tuyến nang lông sót lại, rồi chặt thành những miếng vừa ăn là đã xong khâu làm sạch gà rồi nhé.

Bước 2: Ướp thịt gà và chuẩn bị các loại rau củ

Ướp gia vị cho thịt gà và sơ chế các loại rau củ, pate!

- Đầu tiên, với phần gà đã được làm sạch, bạn tiến hành ướp cùng các gia vị là 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh hạt nêm, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê tiêu xay và 1 muỗng canh hành tím băm, rồi dùng tay trộn để gia vị phủ khắp phần thịt và để yên trong khoảng 30 phút cho thịt gà ngấm vị.

- Tiếp đến là cà rốt và khoai tây, bạn đem gọt vỏ, rửa sạch và cắt thành những miếng vừa ăn. Sau đó, bạn tiến hành chiên sơ cà rốt và khoai tây mới sơ chế cùng với 2 muỗng canh dầu ăn, cho đến khi khoai tây cà rốt và khoai tây hơi trong là được.

- Sau đó, bạn lại bắc một chiếc chảo khác lên bếp và đun chảy 50gr bơ lạt, khi bơ sôi lên thì bạn cho thêm 1 muỗng canh hành tây băm vào, rồi lại tiếp tục cho thêm 250gr pate vào trộn đều. Tiến hành đảo đều tay cho đến khi pate đã ngấm đều bơ, thì bạn chỉ cần cho thêm 1 muỗng canh dầu điều vào khuấy đều là đã xong khâu chuẩn bị các nguyên liệu rồi nhé.

Bước 3: Nấu gà với pate

Quy trình các bước nấu gà với pate chuẩn ngon, đậm đà hương vị!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn bắc nồi lên bếp và cho 2 muỗng canh dầu ăn vào đun sôi, rồi lần lượt cho 1 muỗng canh hành tím băm và 1 muỗng canh tỏi băm vào phi thơm lên.

- Kế đến, bạn cho hết phần gà đã ướp thấm gia vị vào xào đều cho đến khi gà săn lại thì tiếp tục cho thêm 1/2 phần pate đã chuẩn bị vào xào chung.

- Cứ tiếp tục xào đều tay cho đến khi pate đã phủ đều các miếng thịt gà thì bạn thêm 1 lít nước dừa vào nồi và để nấu ở nhỏ lửa trong 10 phút.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần cho khoai tây, cà rốt chiên cùng với phần pate còn lại vào nồi, rồi để nấu tiếp thêm 5 phút nữa là đã hoàn thành rồi nhé.

Thành phẩm

Gà nấu pate thơm ngon hấp dẫn, ăn là mê ngay!

Món gà nấu pate thơm ngon hấp dẫn với màu vàng bắt mắt cùng hương thơm nức mũi. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận ngay được hương vị mềm ngon, đậm đà từ thịt gà, hòa quyện cùng với nước dùng mang vị ngọt mặn, béo thơm căn bằng từ nước dừa và pate, đảm bảo ăn là ghiền nhé. Món này mà ăn kèm với chén cơm trắng nóng hổi hay chấm cùng bánh mỳ nữa thì đúng là mỹ vị nhân gian mà!

Mẹo chọn mua thịt gà tươi ngon, chất lượng

- Bạn nên chọn những con gà có thân hình nhỏ gọn, săn chắc, ức hẹp và thịt có màu vàng đều, màu sẽ càng đậm màu hơn ở những nơi như cánh, ức hay lưng.

- Gà làm sẵn thường có da mỏng mịn, có độ đàn hồi nhất định và không bị bầm hay tụ những đốm máu bầm tím.

- Tránh mua nếu thấy thịt gà xỉn màu, mềm nhũn, chảy dịch và có mùi hôi, khi ăn sẽ không được đảm bảo.

Trên đây là công thức làm món gà nấu pate chuẩn ngon, đậm vị và siêu đơn giản tại nhà. Nếu bạn vẫn đang phân vân chưa biết chọn món gì cho bữa ăn quây quần ngày lễ này, thì một nồi gà nấu pate nóng hổi, thơm ngon hấp dẫn chắc chắn sẽ là một lựa chọn tuyệt hảo đấy. Chúc các chị em trổ tài chiêu đãi thành công nhé!