Cách làm bánh nếp nhân đậu xanh dẻo ngon, ngọt thơm hấp dẫn như ngoài tiệm tại nhà!

Đậu xanh là loại thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất, với hàm lượng dinh dưỡng cao cùng công dụng thanh mát, giải độc cơ thể hiệu quả.

Bánh nếp là một trong những món bánh truyền thống, được chế biến từ gạo nếp dẻo thơm của nước ta, kết hợp với đa dạng các loại nhân từ ngọt tới mặn, khiến bao thực khách trong nước và du khách nước ngoài yêu thích và nhớ mong. Hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu tới quý bạn đọc công thức làm món bánh nếp nhân đậu xanh dẻo ngon, ngọt thơm - một trong những nhân ngọt được ưa chuộng nhất! Cảm giác được thưởng thức chiếc bánh truyền thống tự tay mình làm, còn gì đặc biệt hơn nữa nào?! Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay nhé!

Cụ thể, theo các chuyên gia, đậu xanh có các công dụng tuyệt vời sau: chữa bệnh gút, chữa bí tiểu, cải thiện khả năng tiêu hóa, phòng chống bệnh tim mạch, giảm huyết áp hiệu quả và phòng ngừa ung thư trực tràng.

Tuy nhiên, không chỉ được biết với công dụng thanh mát cơ thể, đậu xanh còn mang lại rất nhiều công dụng hữu ích khác mà chúng ta không ngờ tới.

Đặc biệt, đây còn được xem là dược thần cho các chị em phụ nữ khi mang tới công dụng hỗ trợ giảm cân nhờ vào hàm lượng chất xơ và protein cao, đồng thời còn giúp các chị em có được làn da trắng hiệu quả, sạch nhờn da và giảm tình trạng rám nắng rõ rệt.

Với các chị em đang mang thai, đậu xanh lại càng nên là thực phẩm cần lựa chọn, vì Axit folic trong đậu xanh có vai trò quan trọng trong sự phát triển của trái tim, não và hệ hô hấp của trẻ sơ sinh, đồng thời ngăn ngừa khuyết tật ống thần kinh ở thai nhi nữa đấy.

Quả là một loại đậu bùi ngon, dinh dưỡng phải không nào?! Vị ngọt thơm hấp dẫn này được kết hợp với hương vị dẻo ngon đặc trưng của gạo nếp, thì đúng là sự kết hợp miễn chê mà! Các chị em còn chần chừ gì mà không cùng bắt tay vào làm món bánh nếp nhân đậu xanh ngọt thơm, mềm dẻo, ăn là mê này nào!

Cách làm bánh nếp nhân đậu xanh mềm dẻo, thơm ngon như ngoài tiệm

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Một vài nguyên liệu làm bánh nếp nhân đậu xanh chuẩn ngon!

Bột nếp 400 gr

Đậu xanh bóc vỏ 200 gr

Bột vani 1 ống

Đường cát 100 gr

Dầu ăn 15 ml

Muối 1 muỗng cà phê

Dụng cụ cần thực hiện: máy xay sinh tố, xửng hấp, thau,...

Các bước tiến hành làm bánh nếp nhân đậu xanh chuẩn ngon và đơn giản tại nhà

Bước 1: Ngâm và nấu đậu xanh

Công đoạn ngâm mềm và nấu chín đậu xanh!

- Đầu tiên, đậu xanh mua về, bạn cần rửa sạch và ngâm với nước trong khoảng 8 tiếng cho đậu mềm và nở ra. Sau khi đó vớt ra, rửa lại và để ráo nước.

- Tiếp đó, bạn cho phần đậu xanh đã được sơ chế vào nồi, với mực nước sao cho cách bề mặt đậu khoảng 2cm, sau đó tiến hành nấu trong khoảng 15 phút đến đậu chín mềm là đạt.

- Bên cạnh đó, trong thời gian nấu, bạn thêm vào 1/2 muỗng cà phê muối để giúp cho đậu xanh được đậm đà hơn nhé.

Bước 2: Làm nhân đậu xanh

Nghiền nhuyễn và nấu nhân đậu xanh ngọt thơm!

- Với phần đậu xanh đã được nấu chín mềm, bạn để đậu nguội bớt rồi cho vào máy xay sinh tố cùng với 200ml nước và xay nhuyễn đậu ra.

- Kế đó, bạn cho phần đậu xanh xay nhuyễn vào chảo và nấu cùng 100gr đường cát và 15ml dầu ăn.

- Tiến hành nấu cho đến khi phần nhân đậu sệt lại và không còn dính chảo nữa là được, thì bạn tiếp tục cho thêm 1 ống vani vào để nhân bánh thơm ngon hơn, là đã xong phần nhân bánh rồi nhé.

Bước 3: Trộn bột nếp

Bạn nhớ để hỗn hợp bột nghỉ tầm 10 phút cho bột nở đều ra nhé!

- Trước tiên, bạn cho 400gr bột bếp cùng 1/2 muỗng cà phê muối vào thau, sau đó tiếp tục cho từ từ 400ml nước sôi (70 độ C) vào và tiến hành trộn đều.

- Bạn nhào bột cho đến khi bột dẻo và không dính tay nữa, rồi dùng nắp đậy bột lại để tránh bị khô và để bột nghỉ tầm 10 phút, cho bột nở đều ra.

- Cuối cùng, sau 10 phút, bạn chỉ cần chia phần bột thành 11 phần bằng nhau và tiến hành vo tròn thành từng viên như hình là được nhé.

Bước 4: Gói bánh

Cách gói bánh đẹp xinh như ngoài tiệm!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn lấy 1 phần bột ra và cán dẹp, rồi cho phần nhân đậu xanh đã chuẩn bị vào giữa, sau đó gói lại và chỉnh cho bánh tròn đều, đẹp mắt hơn là được.

- Kế đến, bạn lấy 2 tấm lá chuối (đã cắt vuông) xếp chồng lên nhau, sau đó bạn phết một lớp dầu ăn lên bề mặt lá, rồi đặt bánh nếp nhân đậu mới tạo hình vào giữa và cuộn lại.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc gấp mép lá chuối lại như hình là đã có những chiếc bánh nếp nhân đậu xanh nhỏ xinh rồi đấy!

Bước 5 : Hấp bánh

Bạn tiến hành hấp trong khoảng 30 phút là bánh chín tới rồi nhé!

Đến đây thì bạn chỉ cần cho tất cả các bánh nếp nhân đậu xanh đã được gói vào xửng hấp và tiến hành hấp trong khoảng 30 phút với lửa vừa là bánh chín đã chín ngon rồi nhé!

Thành phẩm

Bánh nếp nhân đậu xanh dẻo mềm, ngọt thơm, ăn là mê!

Món bánh nếp nhân đậu xanh thơm ngon hấp dẫn chẳng kém gì ở tiệm, với tạo hình nhỏ xinh, cùng phần vỏ bánh mềm dẻo, thoang thoảng hương thơm đặc trưng của gạo nếp, hòa quyện cùng phần nhân đậu xanh ngọt bùi thơm ngon, đảm bảo thực khách nào cũng sẽ thích mê nhé!

Mẹo chọn mua đậu xanh thơm ngon

- Đối với loại đậu đã cà vỏ, bạn lưu ý chọn những hạt đậu sáng bóng, màu vàng tươi, kích thước và màu sắc các hạt đều nhau.

- Đối với loại đậu còn vỏ, bạn nên chọn những đậu xanh đều màu, sáng bóng và có mùi thơm tự nhiên.

- Ngoài ra, bạn có thể kiểm tra độ mẩy của đậu bằng cách bấm ngón tay vào hạt đậu, nếu hạt đậu giòn, dễ vỡ nhưng không tạo nhiều vụn nhỏ thì đó là đậu xanh ngon.

- Tránh chọn những hạt đậu có nốt đen, xỉn màu, các hạt to nhỏ không đều nhau, có ẩm mốc hoặc mùi lạ. Đặc biệt không chọn đậu xanh đã có hiện tượng bị mối, mọt ăn hay có nhiều hạt sạn đen.

Trên đây là công thức làm món bánh nếp nhân đậu xanh dẻo ngon, ngọt thơm hấp dẫn tại nhà. Với món bánh ngọt hấp dẫn như này, đảm bảo các thực khách từ già đến trẻ đều yêu thích hết nhé, các chị em nhất định đừng bỏ qua! Chúc các chị em trổ tài thành công nhé!