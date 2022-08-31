Cách làm ốc móng tay xào tỏi tươi ngon, đậm vị, chuẩn hao cơm tại nhà!

Ốc móng tay là một loại hải sản thân mềm hai mảnh vỏ thuộc họ Pharidae. Chúng sống vùi mình trong bùn cát trên khắp các bờ cát ven biển, cửa biển và có hình thon dài, hình thuôn, đồng thời có thể thay đổi kích thước tùy theo loài.

Ốc móng tay vốn là loại hải sản vô cùng được ưa chuộng trong nền ẩm thực, nhờ hương vị tươi ngon, ngọt thơm và rất dễ dàng kết hợp với những nguyên liệu khác. Chúng ta có thể kể đến những món ăn đặc sắc từ ốc móng tay , mà bất cứ dân sành ăn nào cũng biết như: ốc móng tay hấp sả , ốc móng tay xào me , ốc móng tay xào rau muống,...nhưng nổi bật nhất phải kể đến món ốc móng tay xào tỏi . Với hương vị thơm ngon nức mũi, khiến ăn đã từng thưởng thức thì sẽ nhớ mãi không quên! Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá từ A-Z về món ốc móng tay xào tỏi, ăn là mê này nhé!

Cụ thể, theo các nghiên cứu của y học hiện đại, trong 100g ốc móng tay có 33,6mg sắt. Nghĩa là gấp 22,4 lần so với thịt lợn và 3,9 lần so với tiết lợn. Đặc biệt, lượng sắt của ốc móng tay đều là sắt heme - loại sắt và cơ thể dễ hấp thụ nhất, nhờ đó mà việc thêm ốc móng tay vào thực đơn sẽ giúp bạn chống được nguy cơ bị thiếu máu.

Không chỉ nổi bật là loại hải sản được yêu thích nhờ hương vị ngọt tự nhiên, dai dai chắc thịt, ốc móng tay còn là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng và rất có ích cho sức khỏe người tiêu thụ.

Bên cạnh đó, ốc móng tay cũng rất giàu vitamin A, canxi, phốt pho và các chất dinh dưỡng khác, đây đều là những chất không thể thiếu cấu tạo nên tế bào da và lông. Chính vì vậy, các chị em tiêu thụ thực phẩm này đều đặn sẽ nhận được tác dụng dưỡng da, dưỡng tóc nhất định. Đặc biệt, ốc móng tay còn rất giàu selen, nếu ăn thường xuyên sẽ có tác dụng chống lão hóa và nuôi dưỡng cơ thể hiệu quả.

Đồng thời, cũng giống như cá hồi, ốc móng tay có chứa nhiều omega-3 lành mạnh, đem lại tác dụng chống oxy hóa, chống viêm mạnh mẽ, giúp giảm cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt. Từ đó góp phần làm giảm huyết áp cao và ngăn ngừa các bệnh tim mạch.

Tóm lại, ốc móng tay không chỉ là loại hải sản mang hương vị thơm ngon khó cưỡng, mà còn là nguồn thực phẩm rất bổ dưỡng để tăng cường hệ miễn dịch và sức khỏe, các chị em nhất định đừng bỏ qua! Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào làm món ốc móng xào tỏi tươi ngon, ngọt thịt, đậm đà hương vị, chuẩn hao cơm này nhé!

Cách làm ốc móng tay xào tỏi thơm ngon, hấp dẫn như ngoài tiệm tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu dân dã cho món ốc móng tay xào tỏi thơm ngon!

Ốc móng tay 1 kg

Tỏi 1 củ

Ớt bột 1 muỗng cà phê

Nước mắm 2 muỗng canh

Tương ớt 2 muỗng canh

Dầu ăn 2 muỗng canh

Gia vị thông dụng (đường/ hạt nêm/ bột ngọt/ muối) 1 ít

Các bước tiến hành làm ốc móng tay xào tỏi chuẩn ngon và siêu đơn giản

Bước 1: Sơ chế và luộc ốc móng tay

Công đoạn làm sạch và luộc ốc móng tay!

- Đầu tiên, ốc móng tay mua về, bạn đem rửa khoảng 3 - 4 lần với nước, sau đó đem ngâm với nước muối pha loãng trong khoảng 1 tiếng, rồi rửa sạch lại nhiều lần với nước và để ráo, là đã làm sạch ốc hoàn toàn rồi nhé.

- Tiếp đó, bạn bắc một nồi nước lên bếp và để ở lửa lớn, đến khi thấy nước sôi thì cho hết phần ốc móng tay đã được làm sạch vào luộc sơ qua trong khoảng 3 phút, rồi vớt ra để nguội.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc tách lấy phần thịt ốc rồi đem rửa lại cho sạch, để ráo nước là đã hoàn tất khâu chuẩn bị ốc móng tay rồi nhé.

Bước 2: Sơ chế tỏi

Làm sạch và băm nhuyễn tỏi!

Với tỏi thì bạn chỉ cần bóc vỏ, sau đó đem rửa sạch, đập dập rồi băm nhuyễn ra là được nhé.

Bước 3: Ướp ốc móng tay

Bạn để ướp trong khoảng 15 phút cho ốc ngấm đều gia vị nhé!

- Trước tiên, bạn cho 1/2 lượng tỏi băm nhuyễn vào tô đựng phần thịt ốc móng tay đã tách ra ở trên.

- Kế đến, bạn tiến hành ướp ốc với các gia vị gồm 2 muỗng cà phê đường, 2 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng canh tương ớt, 1/2 muỗng canh hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt và 1 muỗng cà phê ớt bột.

- Trộn đều và để ướp trong 15 phút cho thịt ốc thấm gia vị là được.

Bước 4: Xào ốc móng tay với tỏi

Quy trình các bước xào ốc móng tay với tỏi chuẩn tươi ngon, đậm vị!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn bắc chảo lên bếp và bật lửa lớn, đến khi chảo nóng thì cho 2 muỗng canh dầu ăn vào.

- Tiếp đến, khi thấy dầu sôi lăn tăn, bạn cho lượng tỏi băm còn lại vào phi vàng thơm lên, rồi tiếp tục cho thêm phần ốc móng tay đã ướp vào, xào đều tay trong khoảng 5 phút.

- Cứ tiếp tục xào đều tay cho đến khi thịt ốc ngả màu hơi vàng và săn lại, thì bạn chỉ việc nêm nếm lại lần nữa cho vừa ăn là hoàn thành rồi nhé. Rất đơn giản phải không nào?!

Thành phẩm

Ốc móng tay xào tỏi hấp dẫn từ phần nhìn cho tới hương vị, ăn là ghiền!

Món ốc móng tay xào tỏi thơm ngon nức mũi với hương tỏi chín thơm phức cùng những miếng thịt ốc móng tay bóng bẩy hấp dẫn. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận ngay được phần thịt ốc móng tay tươi ngon, được thấm ướp gia vị đậm đà, đảm bảo ăn thử là ghiền ngay nhé!

Mẹo chọn mua ốc móng tay tươi ngon

- Bạn nên chọn những con ốc móng tay có vỏ màu vàng cát và có thể quan sát lớp màng mịn và trong.

- Bên cạnh đó, bạn nên ưu tiên mua những con ốc còn sống, khi ngửi có mùi tanh của bùn và hải sản đặc trưng.

- Ngược lại, bạn không nên chọn mua những con ốc móng tay có mùi hôi rất khó chịu, bị sứt mẻ hay vỡ vỏ.

Trên đây là công thức làm món ốc móng tay xào tỏi tươi ngon hấp dẫn và chuẩn hao cơm tại nhà! Với món hải sản vừa đậm đà, dinh dưỡng, mà cách chế biến lại đơn giản như này, các chị em nhất định đừng bỏ qua nhé! Nghỉ lễ này mà có đĩa hải sản tươi ngon, nhâm nhi cùng ly bia và vui vẻ bên gia đình, bạn bè thì còn gì bằng nữa nào?! Chúc các chị em có kỳ nghỉ lễ được “ăn ngon, chơi vui” nhé!