Cách làm bánh bắp chiên giòn vàng rụm, thơm ngon, nhâm nhi cho những ngày nghỉ lễ!

Bắp (hay còn gọi là ngô) là một loại cây thực phẩm có rất nhiều lợi ích mà chúng ta không ngờ tới.

Bắp là một trong những nguyên liệu “đa di năng” trong nền ẩm thực. Chúng ta có thể dễ dàng được thưởng thức những món ngon từ bắp với những cách chế biến đặc sắc như: bắp xào , bánh kem bắp , sữa bắp ,...hay đơn giản là làm nguyên liệu kết hợp cho những món ngon, bổ dưỡng. Nhưng nổi bật nhất, được team ăn vặt yêu thích nhất phải kể đến món bánh bắp chiên giòn - thơm ngon nức mũi, cắn một miếng là như có cả dàn giao hưởng trong miệng vậy! Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá ngay món bánh bắp chiên giòn đốn tim các tín đồ ăn vặt nhé!

Ngoài ra, bắp còn có khả năng giúp cải thiện thị lực, chống thoái hóa điểm vàng ở người lớn tuổi nhờ vào hàm lượng vitamin A cao, có trong bắp. Bên cạnh đó, bắp còn có các công dụng hiệu quả khác như: ngăn ngừa xơ cứng động mạch và các bệnh về tim mạch như suy tim, đột quỵ, tai biến…Các chất như folate giúp bảo vệ thành mạch, vitamin B3, magnesium trong bắp có tác dụng bảo vệ thành mạch máu hiệu quả.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trong bắp chứa thành phần chất xơ dồi dào giúp chống táo bón và các bệnh đường ruột. Mỗi trái bắp có thể cung cấp 23% lượng chất xơ cơ thể con người cần mỗi ngày, tốt cho người hay bị táo bón, bệnh trĩ và có thể phòng ngừa các bệnh về đường ruột.

Đặc biệt, bắp được xếp vào thực phẩm có ích cho phụ nữ mang thai nói riêng và nữ giới nói chung, nhờ vào công dụng giúp ngăn ngừa khuyết tật ống thần kinh cho thai nhi, tăng cường chức năng sản xuất máu, chống lão hóa, nâng cao hệ miễn dịch và điều chỉnh nội tiết tố, chống rối loạn kinh nguyệt và vô sinh cho các chị em.

Quả là bất ngờ phải không nào?! Nguyên liệu mà chúng ta cứ ngỡ chỉ là nguồn thực thơm ngon, dễ tìm dễ mua thôi, không ngờ lại mang nhiều dưỡng chất và công dụng hữu ích đến vậy. Các chị em còn chần chừ gì mà không thêm ngay những trái bắp tươi ngon, ngọt thơm này vào thực đơn healthy mỗi ngày nào. Giờ thì hãy cùng bắt tay vào chế biến món bánh bắp chiên giòn, ăn là ghiền này thôi nhé!

Cách làm bánh bắp chiên giòn, thơm ngon khó cưỡng tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Một vài nguyên liệu cho món bánh bắp chiên giòn chuẩn ngon hấp dẫn!

Bột chiên giòn 3 muỗng canh

Bột gạo 2 muỗng canh

Bắp Mỹ (đã tách hạt) 2 trái

Hành lá 2 nhánh

Ớt 1 trái

Dầu ăn 150 ml

Hạt nêm chay 1 muỗng cà phê

Tiêu xay 1 muỗng cà phê

Các bước tiến hành làm bánh bắp chiên giòn, vàng rụm và siêu đơn giản

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Công đoạn luộc hạt bắp và sơ chế các nguyên liệu đi kèm!

- Đầu tiên, bắp Mỹ sau khi được tách lấy hạt, bạn đem phần hạt đi luộc sơ với 300ml nước trên lửa vừa trong khoảng 10 phút, sau đó vớt ra để ráo là được.

- Hành lá thì bạn cắt bỏ rễ, sau đó đem rửa sạch và cắt nhỏ ra.

- Còn ớt thì bạn nhặt bỏ cuống, rửa sạch và cắt nhỏ, nếu thích ăn cay, bạn có thể cho thêm ớt nhé.

- Sau đó, bạn tiến hành cho phần hành lá và ớt mới được sơ chế vào chung một chén, rồi lần lượt thêm vào 1 muỗng cà phê hạt nêm chay và 1 muỗng cà phê tiêu xay như hình là đã xong khâu chuẩn bị các nguyên liệu rồi nhé.

Bước 2: Trộn bột

Nếu bột bị loãng thì bạn thêm bột chiên giòn vào, ngược lại, nếu đặc thì bạn thêm nước vào nhé!

- Ở công đoạn này, trước tiên, bạn cho lần lượt 2 muỗng canh bột gạo và 3 muỗng canh bột chiên giòn vào thau, sau đó tiến hành nhẹ nhàng cho khoảng 1/2 chén (chén ăn cơm) nước ấm (khoảng 60 độ C) vào chung, lưu ý vừa cho nước vừa dùng muỗng để đánh tan bột.

- Kế đó, bạn tiến hành khuấy và tán đều bột, cho đến khi thấy bột tan hoàn toàn và sền sệt lại thì cho hết số hành lá, ớt và gia vị vào thau bột.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc cho hết số bắp Mỹ đã luộc chín vào thau, trộn đều cho các nguyên liệu hòa quyện là được nhé.

Bước 3: Chiên bánh bắp

Chiên vàng giòn đều 2 mặt là đạt nhé!

- Đến đây thì bạn chỉ cần bắp chảo lên bếp và cho 150ml dầu ăn vào đun sôi trên lửa lớn rồi hạ lửa vừa.

- Tiếp đến, bạn múc khoảng 1 muỗng canh bột bánh bắp rồi nhẹ nhàng cho vào chảo dầu.

- Để tránh làm bánh bị dính vào nhau thì mỗi mẻ chiên bạn chỉ nên cho khoảng 4 cái bánh, tiến hành chiên trong khoảng hơn 3 phút thì bạn trở mặt bánh và chiên thêm 3 phút nữa là bánh sẽ chín vàng đều hai mặt nhé.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc vớt bánh chín ra cho ráo bớt dầu ăn và lần lượt chiên như vậy cho đến hết chỗ bột bánh đã chuẩn bị là hoàn tất rồi đấy.

Thành phẩm

Bánh bắp chiên giòn, vàng rụm thơm ngon, ăn là ghiền!

Bánh bắp chiên giòn thơm ngon hấp dẫn với màu vàng ươm bắt mắt cùng hương thơm nức mũi, chỉ cần cắn một miếng thôi, là bạn sẽ cảm nhận ngay được lớp bột bánh giòn rụm, như muốn tan ra trong miệng, cùng hương vị ngọt thơm của phần bột bánh và từng hạt bắp Mỹ ngọt mềm nóng hổi. Đảm bảo ăn thử là mê ngay! Món bánh này mà chấm cùng chút tương ớt cay cay và ăn kèm với dưa leo nữa thì chuẩn ngon miễn bàn nhé!

Mẹo chọn bắp Mỹ ngọt ngon

- Bạn nên chọn mua những trái bắp có vỏ ngoài xanh tươi, râu bắp không bị héo hoặc khô và cuống bắp còn tươi mới. Đây là những trái bắp tươi nên sẽ có vị ngọt hơn.

- Ngoài ra, bạn cũng nên chọn những trái bắp có hạt bắp vàng bóng, đều và thẳng tắp, không có màu lạ.

- Không nên chọn bắp có vỏ ngoài khô hoặc màu trắng đục vì những quả như thế thường quá già hoặc là bắp cũ khô héo.

Trên đây là công thức làm món bánh bắp chiên giòn vàng rụm, thơm ngon hấp dẫn và siêu đơn giản tại nhà. Với món bánh nóng hổi, giòn rụm và ăn hoài không chán như này, các chị em chọn làm món ăn vặt, nhai lai rai cho ngày lễ cuối tuần thảnh thơi này thì còn gì bằng nữa nào?! Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công!