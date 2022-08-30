Cách làm dê nhúng mẻ thơm ngon đậm đà, ăn là ghiền tại nhà!

Cùng với thịt heo và thịt bò, thịt dê cũng là một loại thịt đỏ thông dụng và rất được ưa chuộng trong ẩm thực Việt. Chúng ta có thể dễ dàng thưởng thức được những món ăn thơm ngon từ thịt dê như: thịt dê nướng tảng , thịt dê xào sả ớt ,...Mỗi món đều mang lại những hương vị hấp dẫn, hút hồn người thưởng thức.

Dê nhúng mẻ là một trong những món ngon đặc sắc mà bất cứ người sành ăn nào cũng ít nhất phải thử qua một lần. Với hương vị đậm đà, cùng sự hòa quyện cân bằng giữa các nguyên liệu, đảm bảo ăn một lần là nhớ mãi không quên. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá tất tần tật về món dê nhúng mẻ thơm ngon hấp dẫn này nhé!

Theo Đông y, thịt dê có vị ngọt, tính nóng (cam nhiệt) thuộc hỏa, không độc. Có tác dụng bổ hư lao, ích khí huyết, tráng dương đạo, ấm thận, ấm trung tiêu, khai vị kiện tỳ, thông khí phát sang (làm phát mụn nhọt).

Không chỉ nổi bật với hương vị thơm ngon, dễ dàng chế biến thành những món ăn đặc sắc, thịt dê còn là nguồn thực phẩm với những giá trị dinh dưỡng và công dụng tuyệt vời.

Còn theo các nghiên cứu của y học hiện đại, thịt dê là một loại thịt chất lượng với lượng calo, chất béo bão hòa, cholesterol ít hơn so với nhiều loại thịt khác. Không những thế, thịt dê lại có hàm lượng sắt cao hơn so với thịt bò, thịt heo, thịt cừu hay thịt gà. Đồng thời, thịt dê cũng chứa nhiều kali, mà hàm lượng muối natri lại rất thấp.

Cụ thể, Thành phần dinh dưỡng trong 85 gam thịt dê nấu chín:

- Lượng calo: 122

- Chất đạm: 23 gam

- Chất béo: 2,6 gam

- Chất béo bão hòa: 0,8 gam

- Riboflavin: 30% giá trị hàng ngày (DV)

- Sắt: 18% DV

- Vitamin B12: 17% DV

- Kẽm: 30% DV

- Kali: 10% DV

Nhờ vào những chỉ số dinh dưỡng với hàm lượng tuyệt vời như này, việc bổ sung thịt dê vào thực đơn sẽ mang lại cho bạn những công hiệu quý giá sau: giảm nguy cơ viêm mạch máu, ngăn ngừa bệnh tim mạch, ngăn ngừa bệnh thiếu máu, phòng tránh các dị tật bẩm sinh, làm đẹp da và tóc, tăng cường sinh lý nam giới, cung cấp axit béo omega-3, tăng cường hệ miễn dịch,...

Đặc biệt, Axit linoleic liên hợp có trong thịt dê còn có khả năng phòng ngừa ung thư.. Không những thế, thịt dê cũng chứa phức hợp vitamin B cùng selen và cholina,cũng có lợi ích ngăn ngừa ung thư hiệu quả.

Thật vậy, chẳng quá khi nói thịt dê chính là một nguồn thực phẩm ngon, một vị thuốc quý giá từ tự nhiên. Chính vì vậy, các chị em còn chần chừ gì mà không thêm ngay loại thịt bổ dưỡng này vào menu của gia đình nào. Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào chế biến món dê nhúng mẻ thơm ngon hấp dẫn và siêu bổ dưỡng này nhé!

Cách làm dê nhúng mẻ thơm ngon đậm vị và siêu đơn giản tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Một vài nguyên liệu cho món dê nhúng mẻ chuẩn ngon, ăn là ghiền!



Thịt dê 500 gr

Mẻ 200 gr

Thơm 1/2 quả

Lá tía tô 300 gr

Sả 2 cây

Tỏi băm 3 tép

Đầu hành lá 5 cây

Rau ăn kèm (húng trắng/ húng tím/ khế/ chuối chát/ cóc non…) 1 ít

Mè trắng rang 1/2 muỗng canh

Dầu ăn 1 muỗng canh

Rượu trắng 1 ít

Mắm nêm 1 chén (chén ăn cơm)

Nước mắm 1 muỗng canh

Gia vị thông dụng (hạt nêm/ muối/ đường/ bột ngọt) 1 ít

Dụng cụ cần thực hiện: máy xay sinh tố, nồi, tô, rây lọc,...

Các bước tiến hành làm dê nhúng mẻ chuẩn ngon, ăn là mê

Bước 1: Sơ chế và ướp thịt dê

Công đoạn khử mùi hôi và ướp gia vị cho thịt dê!

- Đầu tiên, thịt dê mua về, bạn cần khử sạch mùi hôi bằng cách: đem ngâm thịt dê với hỗn hợp rượu trắng có pha gừng băm nhuyễn trong khoảng 5 phút, rồi đem rửa sạch lại với nước sạch là được.

- Tiếp đó, với phần thịt dê đã được sơ chế sạch, bạn thái thành những lát mỏng, rồi tiến hành ướp với 1/2 muỗng canh mè rang, đầu hành lá và 1 muỗng cà phê hạt nêm, sau đó trộn đều lên nhé.

Bước 2: Sơ chế các loại rau củ

Chuẩn bị các loại rau quả ăn kèm!

- Trước tiên, với lá tía tô, bạn tiến hành nhặt bỏ lá già úa, sau đó đem rửa sạch, để ráo rồi thái sợi.

- Rau húng trắng và húng tím thì bạn cũng nhặt bỏ lá già, úa, rồi đem rửa sạch và để ráo là được.

- Còn với khế, cóc và chuối chát thì bạn rửa sạch, để ráo. Sau đó, với khế thì bạn tiến hành gọt khía, còn cóc và chuối thì bạn bào vỏ và thái lát mỏng. Bạn cũng có thể ngâm chuối vào nước muối để tránh chuối bị thâm nhé.

- Thơm (dứa) bạn đem gọt bỏ vỏ, rửa sạch, để ráo rồi cắt khúc hoặc cắt khoanh tùy theo sở thích.

- Cuối cùng là 2 cây sả, bạn tiến hành lột vỏ, rửa sạch rồi đập dập ra là đã hoàn tất khâu chuẩn bị các luôn liệu rồi nhé.

Bước 3: Nấu dê nhúng mẻ

Quy trình các bước nấu nước nhúng mẻ thơm ngon như ngoài tiệm!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn bắc nồi lên bếp và cho 1 muỗng canh dầu ăn vào đun sôi lên, sau đó cho phần tỏi băm vào phi vàng thơm trên lửa vừa, rồi tiếp tục cho thêm 1.5 lít nước lọc vào đun sôi.

- Kế đến, bạn tiến hành cho cơm mẻ vào tô, thêm chút nước lọc và khuấy đều cho cơm mẻ tan ra, rồi dùng rây hoặc muỗng chắt lấy phần nước mẻ và bỏ xác cơm đi.

- Sau đó, bạn chỉ cần cho phần nước mẻ mới chắt lọc được vào nồi nước làm nước dùng nhúng thịt dê, rồi lần lượt nêm thêm các gia vị là 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cà phê muối và 1/3 muỗng cà phê bột ngọt vào, sao cho vị chua nhẹ của mẻ lẫn vào vị mặn, ngọt hài hòa là được.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần đun thêm khoảng 8 - 10 phút, cho tới khi nước sôi trở lại thì thêm 1/2 phần thơm và 2 cây sả đã đập dập vào nồi nước mẻ, sau đó nêm nếm lại cho hợp khẩu vị là hoàn thành rồi nhé.

Bước 4: Làm mắm nêm

Mắm nêm đậm đà hấp dẫn!

- Mắm nêm chính là điểm nhấn hương vị giúp món dê nhúng mẻ càng thêm thơm ngon đậm vị và kích thích vị giác của người thưởng thức. Để làm được chế mắm nêm chuẩn ngon, bạn hãy tiến hành làm theo cách sau:

- Đun 1 chén (chén ăn cơm) mắm nêm trên lửa nhỏ cho tới khi sôi lăn tăn, thì băm nhỏ 1/2 quả thơm còn lại, rồi cho vào nồi nấu cùng mắm đến khi thấy hỗn hợp sệt lại là được.

- Sau đó, bạn chỉ việc cho hỗn hợp mắm nêm và thơm mới tạo vào máy xay, có thể cho thêm tỏi băm và ớt tùy theo sở thích, rồi tiến hành xay nhuyễn là đã được chén mắm nêm thơm ngon nức mũi rồi nhé.

Thành phẩm

Dê nhúng mẻ tươi ngon, đậm đà, ăn là mê!

Món dê nhúng mẻ thơm ngon hấp dẫn với một bàn nguyên liệu đa dạng tươi ngon. Khi thưởng thức, bạn chỉ cần đun nóng nước mẻ, sau đó nhúng thịt dê vào nồi cho vừa chín tới, rồi chấm cùng nước mắm nêm đậm đà và ăn kèm các loại rau sống nữa thì chuẩn ngon miễn bàn nhé!

Mẹo chọn mua thịt dê tươi ngon, chất lượng

- Bạn nên chọn những miếng thịt dê có màu đỏ, sáng bóng, thớ thịt đều và chắc, khi sờ vào thấy mềm mịn, có tính đàn hồi và không dính tay hay không có mùi lạ, đây là những miếng thịt dê tươi ngon.

- Đồng thời, nên chọn mua thịt dê có lớp da mỏng, thịt toàn nạc và không dày, thì khi chế biến món ăn sẽ ngon hơn.

- Ngược lại, không nên mua các miếng thịt dê nhạt màu, không chắc tay hoặc có mùi hôi lạ, vì đó là thịt đã bị biến chất, ôi thiu.

- Ngoài ra, thịt dê tươi sẽ có mùi hôi đặc trưng rất nồng, còn những thịt dê đã qua xử lý sẽ không có mùi hoặc mùi khác so với thịt dê tươi, bạn hãy lưu ý điều này nhé.

Trên đây là công thức làm món dê nhúng mẻ thơm ngon đậm vị, chuẩn hấp dẫn, ăn là mê tại nhà. Nếu bạn vẫn đang phân vân chưa biết chọn món gì cho những ngày nghỉ lễ này, thì một nồi dê nhúng mẻ nóng hổi, thơm nức mũi có thể là một sự lựa chọn hoàn hảo đấy. Chúc các chị em trổ tài chiêu đãi thành công nhé!