Cách làm món thịt dê xào sả ớt ngon vị chuẩn như nhà hàng

Thịt dê chứa hàm lượng dinh dưỡng, chất béo rất cao. Thịt dê có hương vị đặc trưng, thơm ngon khó tả. Cộng thêm xào sả ớt cay nồng, ấm bụng ăn rất lạ miệng, ngon cơm và bổ dưỡng. Dê xào sả ớt ngon tuyệt đỉnh là một trong những món ăn mang hương vị đặc trưng của vùng đất Ninh Bình.

Thịt dê rửa sạch, thái miếng mỏng, to bản

Thịt dê thái miếng -Ảnh: Internet

Hành tây bổ múi cau

Ớt cắt đôi và bỏ hạt rồi thái mỏng.

Sơ chế nguyên liệu -Ảnh: Internet

Bước 2: Ướp thịt dê

Cách ướp thịt dê xào sả ớt như sau:

Cho sả băm nhỏ vào ướp chung với thịt. Thêm gia vị như nước tương, bột ngọt để thịt dê ngấm vị thật đậm đà trong 30 phút.

Ướp thịt dê -Ảnh: Internet

Bước 3: Đặt chảo dầu lên bếp cho nóng. Cho sả thái mỏng vào chảo dầu chiên vàng lên rồi vớt ra đĩa.

Cho sả thái mỏng vào dầu chiên -Ảnh: Internet

Bước 4: Phần sả băm nhỏ còn lại cho vào phi thơm rồi cho thịt dê vào. Đảo nhanh trên bếp lửa lớn đến thịt mềm, chín, có độ sánh.

Cho ớt chuông, hành tây vào xào chung với thịt dê -Ảnh: Internet

Bước 5: Cho ớt chuông, hành tây vào đảo nhanh cho chín vừa rồi nêm vào ít hạt nêm + nước tương + bột ngọt và chút nước để thấm vị.

Khi thấy nước gần cạn thì bạn cho sả chiên vàng vào, đảo qua rồi tắt bếp.

Bước 6: Xúc thịt dê xào sả ớt thơm ngon ra đĩa, rắc ngò và tiêu lên. Làm thêm một bát nước tương để chấm là xong.

Dê xào xả sớt thơm ngon, hấp dẫn -Ảnh: Internet

Bạn có thể ăn kèm món dê xào sả ớt với bánh đa giòn nhiều mè vừng hay ăn với cơm trắng sốt dẻo. Mỗi nhà có một khẩu vị riêng nên có sự kết hợp sao cho thật đúng điệu để tạo cảm giác ngon miệng hơn.

Vậy là bạn đã có thể hoàn thành món dê xào sả ớt ngon không tưởng rồi đấy!

Hi vọng qua bài viết hôm nay, với tất cả mọi bí kíp về cách làm món thịt dê xào sả ớt ngon vừa được tiết lộ một cách chi tiết này sẽ giúp bạn trổ tài thành công ngay từ lần đầu tiên. Món dê xào sả ớt với màu sắc tươi ngon từ thịt và độ sóng sánh, đậm đà của sa tế vô cùng kích thích vị thác. Còn chần chờ gì nữa mà không học nhanh món ăn này nhỉ?