Cách làm món thịt dê xào sả ớt ngon vị chuẩn như nhà hàng

Vào bếp 18/06/2018 14:19

Cách làm món thịt dê xào sả ớt ngon là phương pháp chế biến dê được nhiều người rất chuộng, không chỉ là món nhậu hấp dẫn, đây còn là món ăn giúp bữa cơm gia đình thơm ngon, bổ dưỡng và sang trọng hơn rất nhiều.

Cách làm món thịt dê xào sả ớt ngon vị chuẩn như nhà hàng - Ảnh 1
Thịt dê bổ dưỡng, có hương vị đặc trưng, thơm ngon khó tả -Ảnh: Internet

Thịt dê chứa hàm lượng dinh dưỡng, chất béo rất cao. Thịt dê có hương vị đặc trưng, thơm ngon khó tả. Cộng thêm xào sả ớt cay nồng, ấm bụng ăn rất lạ miệng, ngon cơm và bổ dưỡng. Dê xào sả ớt ngon tuyệt đỉnh là một trong những món ăn mang hương vị đặc trưng của vùng đất Ninh Bình. 

 1. Nguyên liệu làm thịt dê xào sả ớt (cho 3-4 người ăn):

Thịt dê: 300 g

Cách làm món thịt dê xào sả ớt ngon vị chuẩn như nhà hàng - Ảnh 2
Thịt dê tươi -Ảnh: Internet
  •  Hành tây: nửa củ nhỏ
  • Ớt sừng đỏ: ½ quả
  • Ớt chuông xanh: 1/2 quả
  •  Gia vị: ½ thìa canh bột ngọt, 1 thìa cà phê hạt nêm, nửa thìa cà phê đường, tiêu
  •  Sả: 3 củ
  • Sa tế: nửa thìa cà phê
  • Dầu ăn
  • Dầu điều
  • Sả: 3 củ

2. Cách làm món thịt dê xào sả ớt ngon

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

  • Thịt dê rửa sạch, thái miếng mỏng, to bản
Cách làm món thịt dê xào sả ớt ngon vị chuẩn như nhà hàng - Ảnh 3
Thịt dê thái miếng -Ảnh: Internet
  •  Hành tây bổ múi cau
  • Ớt cắt đôi và bỏ hạt rồi thái mỏng.
Cách làm món thịt dê xào sả ớt ngon vị chuẩn như nhà hàng - Ảnh 4
Sơ chế nguyên liệu -Ảnh: Internet

Bước 2: Ướp thịt dê

Cách ướp thịt dê xào sả ớt như sau:

Cho sả băm nhỏ vào ướp chung với thịt. Thêm gia vị như nước tương, bột ngọt để thịt dê ngấm vị thật đậm đà trong 30 phút.

Cách làm món thịt dê xào sả ớt ngon vị chuẩn như nhà hàng - Ảnh 5
Ướp thịt dê -Ảnh: Internet

Bước 3: Đặt chảo dầu lên bếp cho nóng. Cho sả thái mỏng vào chảo dầu chiên vàng lên rồi vớt ra đĩa.

Cách làm món thịt dê xào sả ớt ngon vị chuẩn như nhà hàng - Ảnh 6
Cho sả thái mỏng vào dầu chiên -Ảnh: Internet

Bước 4: Phần sả băm nhỏ còn lại cho vào phi thơm rồi cho thịt dê vào. Đảo nhanh trên bếp lửa lớn đến thịt mềm, chín, có độ sánh.

Cách làm món thịt dê xào sả ớt ngon vị chuẩn như nhà hàng - Ảnh 7
Cho ớt chuông, hành tây vào xào chung với thịt dê -Ảnh: Internet

Bước 5: Cho ớt chuông, hành tây vào đảo nhanh cho chín vừa rồi nêm vào ít hạt nêm + nước tương + bột ngọt và chút nước để thấm vị.

Khi thấy nước gần cạn thì bạn cho sả chiên vàng vào, đảo qua rồi tắt bếp.

Bước 6: Xúc thịt dê xào sả ớt thơm ngon ra đĩa, rắc ngò và tiêu lên. Làm thêm một bát nước tương để chấm là xong.

Cách làm món thịt dê xào sả ớt ngon vị chuẩn như nhà hàng - Ảnh 8
Dê xào xả sớt thơm ngon, hấp dẫn -Ảnh: Internet

Bạn có thể ăn kèm món dê xào sả ớt với bánh đa giòn nhiều mè vừng hay ăn với cơm trắng sốt dẻo. Mỗi nhà có một khẩu vị riêng nên có sự kết hợp sao cho thật đúng điệu để tạo cảm giác ngon miệng hơn.

 Vậy là bạn đã có thể hoàn thành món dê xào sả ớt ngon không tưởng rồi đấy!

Hi vọng qua bài viết hôm nay, với tất cả mọi bí kíp về cách làm món thịt dê xào sả ớt ngon  vừa được tiết lộ một cách chi tiết này sẽ giúp bạn trổ tài thành công ngay từ lần đầu tiên. Món dê xào sả ớt với màu sắc tươi ngon từ thịt và độ sóng sánh, đậm đà của sa tế vô cùng kích thích vị thác. Còn chần chờ gì nữa mà không học nhanh món ăn này nhỉ?

Những người không nên ăn thịt dê

Những người không nên ăn thịt dê

Thịt dê rất tốt cho sức khỏe tuy nhiên một số người mắc các bệnh dưới đây được khuyến cáo là không nên ăn thịt dê.

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