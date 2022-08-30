Cách làm bò hầm cà chua thơm ngon, dinh dưỡng, già trẻ lớn bé đều thích mê!

Theo các chuyên gia dinh dưỡng , thịt bò là nguyên liệu giàu dinh dưỡng, có lợi cho sự phát triển cơ thể. Cụ thể, trong 100g thịt bò có chứa khoảng 28g protein, 10g lipid, cung cấp 280 kcal năng lượng, nhiều gấp đôi so với cá và nhiều loại thịt động vật khác.

Các món hầm luôn có những sự hấp dẫn rất riêng, không chỉ ở công dụng dễ ăn, nhẹ bụng, mà còn ở hương vị đậm đà chỉ có riêng ở cách chế biến hầm. Chẳng vậy mà những món hầm hấp dẫn này luôn được các thực khách ở mọi độ tuổi yêu thích. Hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu tới quý bạn đọc một món hầm thơm ngon hấp dẫn, khiến ai ăn cũng mê, đó chính là món - bò hầm cà chua . Với những nguyên liệu dễ tìm và cách làm không quá phức tạp, nhưng hương vị là “ngây ngất” luôn nhé! Hãy cùng chúng tôi bắt đầu khám phá ngay thôi nào!

Còn theo y học cổ truyền, thịt bò vị ngọt tính bình có tác dụng bổ tỳ ích vị, bổ khí, dưỡng huyết, cường gân tráng cốt. Thích hợp dùng cho những trường hợp như gầy yếu sụt cân, ăn uống không tiêu, bệnh đầy bụng, chán ăn, phù nề, đau lưng mỏi gối, bệnh đái tháo đường…

Ngoài lượng chất đạm cao, thịt bò còn cung cấp chất sắt, kẽm và các vitamin B2, B6, B12, tốt cho hệ miễn dịch, thúc đẩy quá trình tái tạo hồng cầu. Bên cạnh đó, chất sắt có trong thịt bò còn có khả năng giúp phục hồi nhanh các tế bào máu và cung cấp oxy cho các tế bào trong cơ thể nữa.

Bên cạnh những công dụng từ siêu thực phẩm là thịt bò, bạn cũng không thể bỏ qua những giá trị dinh dưỡng tuyệt vời đến từ cà chua - loại trái vô cùng quen thuộc trong bữa ăn gia đình Việt!

Cà chua

Cà chua có tên khoa học Solanum lycopersicum, có nguồn gốc từ Nam Mỹ, và là một loại trái cây nhưng lại được ưa chuộng và sử dụng như một loại rau thơm ngon và giàu dưỡng chất.

Cà chua - loại trái với những công dụng hữu ích bất ngờ!

Hàm lượng tỷ lệ có trong cà chua là: 95% nước, 5% còn lại chủ yếu bao gồm carbohydrate và chất xơ. Trong đó, 100 gam cà chua sống bao gồm thành phần dinh dưỡng sau: 18 kcal, 0,9 gam đạm, 3,9 gam carb, 2,6 gam đường, 1,2 gam chất xơ, 0,2 gam chất béo…

Chính nhờ lượng chất xơ tuyệt vời cùng thành phần giàu lycopene và chất chống oxy, việc đưa cà chua vào thực đơn mỗi ngày, có thể giúp cơ thể chống lại ung thư tuyến tiền liệt, giảm nguy cơ một số bệnh ung thư khác như dạ dày, phổi, cổ tử cung, vòm họng, trực tràng, đại tràng, thực quản, và ung thư buồng trứng,...

Ngoài ra, các dưỡng chất còn lại có trong cà chua còn đem đến những công dụng “thần kỳ” khác như: cải thiện thị lực, làm sáng da, hỗ trợ giảm lượng đường trong máu, giữ xương chắc khỏe, chữa các bệnh mãn tính, tốt cho mái tóc của bạn và hỗ trợ giảm cân hiệu quả,...

Quả là khiến người ta ngỡ ngàng phải không nào?! Tất cả những công dụng mà con người phải tìm mọi cách bổ sung bằng cách tiêu thụ các thực phẩm chức năng, nay lại gói gọn trong món hầm thơm ngon, bổ dưỡng và dễ tiêu hóa này! Các chị em còn chần chừ gì mà không cùng bắt tay vào chế biến món bò hầm cà chua thơm ngon khó cưỡng này thôi nào?!

Cách làm món thịt bò hầm cà chua chuẩn ngon, dinh dưỡng và siêu đơn giản tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Một vài nguyên liệu cho món thịt bò hầm cà chua chuẩn ngon hấp dẫn!

Thịt bò 900 gr

Cà chua 4 quả

Hành lá 1 nhánh

Gừng 1/2 củ

Tiêu (nguyên hạt) 1 muỗng cà phê

Hoa hồi 6 cái

Nguyệt quế khô 3 lá

Bột cà chua (tomato paste) 1 muỗng cà phê

Rượu trắng 1 muỗng canh

Nước tương 1 muỗng canh

Hắc xì dầu 1/2 muỗng cà phê

Ngò rí 1 ít

Đường/ Muối 1 ít

Dầu ăn 1 muỗng canh

Dụng cụ cần thực hiện: nồi áp suất, dao, thớt,...

Các bước tiến hành làm thịt bò hầm cà chua thơm ngon khó cưỡng

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Công đoạn sơ chế cà chua và các nguyên liệu gia vị đi kèm!

- Đầu tiên, với gừng tươi, bạn mang rửa sạch với nước, rồi thái thành những lát mỏng.

- Cà chua mua về thì bạn tiến hành rửa sạch, rồi dùng dao cắt múi cau.

- Hành lá thì cắt bỏ gốc, rửa sạch, sau đó dùng dao cắt thành những khúc dài khoảng 2 lóng tay là được.

- Cuối cùng, bạn chuẩn bị 1 túi vải, sau đó lần lượt cho các nguyên liệu đã được sơ chế là hành lá, gừng, 3 lá lá nguyệt quế, 6 cái hoa hồi, 1 muỗng cà phê tiêu hạt vào, rồi buộc chặt lại là đã hoàn tất khâu chuẩn bị các nguyên liệu rồi nhé.

Bước 2: Sơ chế thịt bò

Làm sạch và khử mùi hôi của thịt bò!

- Với thịt bò mua về, bạn cần loại sạch bụi bẩn và mùi hôi bằng cách đem ngâm với nước muối pha loãng trong khoảng 5 - 10 phút, sau đó xả lại với nước lạnh, để ráo là được.

- Kế đến, bạn chỉ cần thái phần thịt bò đã được sơ chế sạch thành từng miếng vuông nhỏ vừa ăn, với độ dày khoảng 1.5 - 2 lóng tay nhé.

Bước 3: Luộc thịt bò

Bạn nhớ xả thịt lại với nước cho sạch bọt nhé!

- Ở công đoạn này, bạn chỉ cần cho thịt bò vào nồi rồi đổ nước ngập mặt thịt.

- Tiếp đó, bắc nồi lên bếp và tiến hành đun ở lửa lớn cho đến khi phần nước trong nồi sôi và xuất hiện bọt.

- Đến đây thì bạn chỉ việc vớt thịt bò ra, rồi tiến hành xả sơ với nước cho sạch bọt và để thật ráo là được nhé.

Bước 4: Xào sơ thịt bò

Quy trình xào sơ qua thịt bò với các gia vị!

- Trước hết, bạn cần làm nóng nồi áp suất ở chế độ "Sauté" trong khoảng 3 - 5 phút trước khi xào thịt bò.

- Kế đó, bạn cho 1 muỗng canh dầu ăn vào đun nóng, rồi cho phần thịt bò đã được sơ chế vào xào sơ qua trong khoảng 2 - 3 phút, cho đến khi thịt săn và ráo nước là đạt.

- Sau đó, bạn lần lượt cho thêm các nguyên liệu là 1 muỗng cà phê bột cà chua, 1 muỗng canh rượu trắng, 1 muỗng canh nước tương và 1/2 muỗng cà phê hắc xì dầu vào, rồi đảo đều tay khoảng 3 - 5 phút cho thịt thấm gia vị.

Bước 5: Hầm thịt bò với cà chua

Các bước hầm thịt bò cà chua chuẩn mềm ngon đậm đà!

- Đến đây, khi thịt bò đã thấm gia vị, bạn tiến hành cho cà chua vào xào trong khoảng 3 phút cho cà chua vừa chín tới là được.

- Tiếp đến, bạn lại cho thêm 1 muỗng cà phê đường cùng túi gia vị đã chuẩn vào nồi, rồi đổ thêm 120ml nước lọc (khoảng 1 chén) vào rồi đảo đều.

- Sau đó, bạn đậy nắp nồi, chọn chế độ "Meat/Stew" và tiến hành hầm thịt trong 30 phút.

- Sau 30 phút, bạn xả van áp suất và tiếp tục ủ thịt bò trong nồi thêm khoảng 10 phút nữa nhé.

- Đến giai đoạn này, bạn tiến hành mở nắp nồi rồi vớt túi gia vị ra ngoài, sau đó lại tiếp tục cho thêm 1/4 muỗng cà phê muối vào.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc chuyển nồi áp suất sang chế độ "Sauté" và nấu thêm khoảng 3 phút nữa, rồi nêm nếm lại cho vừa ăn là có thể tắt bếp rồi nhé.

Bước 6: Hoàn thành

Tạo hình chuẩn đẹp và thưởng thức thôi nào!

Đến công đoạn cuối cùng này, thì bạn chỉ cần trình bày ra tô và thêm một chút ngò lên là có thể thưởng thức ngay một món hầm với visual đạt chuẩn nhà hàng rồi nhé!

Thành phẩm

Thịt bò hầm cà chua chuẩn ngon hấp dẫn ngay từ phần nhìn!

Món bò hầm cà chua siêu bắt mắt với visual màu đỏ hấp dẫn, cùng với hương thơm nồng nàn cuốn hút từ các gia vị gừng, hoa hồi, nguyệt quế và tiêu. Kết hợp với phần thịt bò chín mềm, thấm đều gia vị, hòa quyện cùng với vị chua ngọt của cà chua, tất cả đã tạo nên một món hầm đạt độ cân bằng về các hương vị một cách tuyệt hảo, khiến bất cứ ai khi nhìn thấy cũng mê, thưởng thức thử là ghiền ngay!

Mẹo chọn mua nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn mua thịt bò tươi ngon

- Để mua được thịt bò tươi ngon chất lượng, bạn hãy chọn những miếng thịt có màu đỏ tươi, có mùi thơm đặc trưng và phần mỡ bò có màu vàng.

- Đồng thời bạn cũng nên chọn những miếng thịt có sớ thịt nhỏ, mềm, khi ấn vào có độ đàn hồi và không bị dính tay.

- Ngược lại, bạn không nên chọn mua những miếng thịt bò có màu đỏ sẫm, khi ấn vào có cảm giác dính tay và có mùi hôi khác lạ.

Mẹo chọn mua cà chua tươi ngon, chín tới

- Bạn nên chọn mua những quả có lớp vỏ ngoài màu đỏ tươi, đều màu với kích thước vừa phải, không quá lớn cũng không quá nhỏ.

- Ngoài ra, những quả cà chua ngon sẽ có hương thơm dịu nhẹ mà những quả cà chua bị ép chín không có.

- Hạn chế chọn mua những quả cà chua không có cuống hoặc có cuống nhưng dễ bị rơi ra khi chạm vào vì những quả đó thường không còn tươi nữa, ăn sẽ không ngon.

Trên đây là công thức làm món bò hầm cà chua chuẩn ngon, bổ dưỡng và siêu đơn giản tại nhà. Với món hầm đậm đà hương vị, dễ tiêu và có thể kết hợp hoàn hảo với cơm trắng, bánh mì,...như này, các chị em chọn làm món chính cho bữa ăn nào trong ngày thì cũng chuẩn ngon hết nhé! Chúc các chị em trổ tài thành công!