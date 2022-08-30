Cách làm gà ủ muối hoa tiêu chuẩn ngon hấp dẫn và siêu đơn giản tại nhà!

Theo các chuyên gia dinh dưỡng , thịt gà là loại thịt trắng giàu năng lượng, ít chất béo, có thể mang đến rất nhiều lợi ích sức khỏe thần kỳ và thường được ưu tiên sử dụng khi muốn phát triển cơ bắp và giảm cân lành mạnh, lâu dài.

Các món chế biến từ gà luôn là những món khoái khẩu của nhiều thực khách, đặc biệt là dân sành ăn. Tiêu biểu phải kể đến những món ăn đặc sắc từ cầu kỳ cho tới dân dã được chế biến từ gà như: gà nướng mắc khén , bún măng gà , gà xào bắp cải ,...trong đó không thể không kể đến món gà ủ muối hoa tiêu - món ngon với cách chế biến độc đáo, mang hương vị thơm ngon, khiến người thưởng thức nhìn thôi là thèm, thử thôi là mê! Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá tất tần tật về món gà ủ muối hoa tiêu chuẩn ngon hấp dẫn này nhé!

Đặc biệt, theo các chuyên gia sức khỏe, thường xuyên ăn thịt gà sẽ giúp bảo vệ cơ thể khỏi các tổn thương di truyền, cũng như ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh ung thư, nhờ vào hàm lượng niacin - vitamin đóng vai trò thiết yếu chống lại ung thư có trong thịt gà.

Bên cạnh đó, thịt gà còn chứa nhiều các hàm lượng bổ ích giúp mang lại các công dụng bổ ích cho sức khỏe người dùng như: chống trầm cảm nhờ vào hàm lượng axit amin tryptophan rất cao, ngăn ngừa loãng xương, tốt cho tim mạch, cải thiện thị lực, cải thiện độ miễn dịch và khả năng tiêu hóa hiệu quả,...

Đọc đến đây, hẳn các chị em cũng phần nào hiểu được lý do loại thịt này lại được yêu thích đến thế phải không nào? Vừa thơm ngon, dinh dưỡng, lại còn có giá thành hấp dẫn nữa, quả xứng đáng với danh xưng thực phẩm “quốc dân” mà! Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào chế biến món gà ủ muối hoa tiêu chuẩn ngon đậm vị và siêu đơn giản tại nhà nhé!

Cách làm món gà ủ muối hoa tiêu thơm ngon độc lạ, ăn là mê tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Một vài nguyên liệu cho món gà ủ muối hoa tiêu thơm ngon khó cưỡng!

Gà 1 kg (1 con)

Sả 40 gr

Rau răm 20 gr

Lá chanh 10 gr

Hành tím 20 gr

Gừng 10 gr

Ớt băm 5 gr

Nước mắm 1 muỗng canh

Nước cốt nghệ 2 muỗng canh

Muối hạt 1 kg

Muối/ tiêu xay 1 ít

Các bước tiến hành làm gà ủ muối hoa tiêu chuẩn ngon và đơn giản tại nhà

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Công đoạn làm sạch gà và chuẩn bị những nguyên liệu gia vị đi kèm!

- Đầu tiên, với gà đã được chế biến sẵn, bạn chỉ việc dùng rượu trắng và muối xát đều lên da gà, sau đó xả dưới vòi nước để loại sạch mùi hôi từ tuyến nang lông sót lại là được.

- Tiếp đến là các nguyên liệu rau củ khác, với sả mua về, bạn cắt thành những khúc dài khoảng 4 - 5cm, sau đó lấy một phần đem băm để thu lấy khoảng 10gr sả băm.

- Với hành tím thì bạn tiến hành lột bỏ vỏ, rửa sạch, rồi đem thái lát một phần, phần còn lại thì bạn đem băm nhỏ là được ( khoảng 10gr).

- Gừng thì bạn cũng cạo vỏ, rửa sạch và thái lát.

- Còn ớt thì đem rửa sạch và băm nhuyễn.

- Cuối cùng là rau răm và lá chanh, bạn tiến hành nhặt bỏ lá héo úa, rồi đem rửa sạch là đã hoàn tất khâu chuẩn bị các nguyên liệu rồi nhé.

Bước 2: Pha hỗn hợp ướp gà

Bạn để ướp trong khoảng 30 phút cho gà thấm đều gia vị nhé!

- Trước tiên, bạn chuẩn bị một chiếc bát sạch, sau đó cho lần lượt các gia vị là: 10gr sả băm, 10gr hành tím băm, 5gr ớt băm, 1 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng canh nước cốt nghệ, 1/2 muỗng cà phê muối và 1/2 muỗng cà phê tiêu xay vào rồi tiến hành trộn đều.

- Kế đó, bạn chỉ cần ướp hỗn hợp gia vị vừa trộn lên toàn bộ con gà (đã được sơ chế), và để yên trong khoảng 30 phút cho thịt gà thấm đều gia vị nhé.

Bước 3: Ủ gà với muối

Cách thức ủ gà với muối hoa tiêu đúng chuẩn!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn bắc một chiếc nồi lên bếp, rồi tiến hành trải đều 1kg muối hạt dưới đáy nồi, tiếp đó là đến lớp sả cắt khúc, rau răm, lá chanh, sau đó đặt con gà (đã được ướp) nằm gọn vào trong lòng nồi như hình.

- Đến đây thì bạn chỉ cần xếp hành tím và gừng thái lát lên mình gà, rồi phủ giấy bạc kín quanh miệng nồi, đậy nắp lại và bật bếp ở lửa nhỏ để tiến hành ủ gà từ 20 - 30 phút.

- Trong quá trình ủ, khi bạn nghe có tiếng muối nổ “tách, tách” trong nồi, thì tức là quá trình ủ gà đã gần như hoàn thành nhé.

Thành phẩm

Gà ủ muối hoa tiêu thơm ngon bắt mắt, ăn là ghiền!

Gà ủ muối hoa tiêu siêu hút mắt với màu vàng ươm bóng bẩy, nhìn là mê! Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận ngay được phần thịt gà vẫn ngọt dai, xen lẫn chút hương thơm hấp dẫn của lá chanh và gừng. Bạn có thể chặt gà thành từng khúc vừa ăn hoặc xé, rồi chấm với muối tiêu chanh, muối ớt xanh thì đều ngon hết nước chấm luôn nhé!

Mẹo chọn mua thịt gà tươi ngon, chắc thịt

Đối với gà còn sống

- Bạn nên chọn mua những con có mào đỏ tươi, mắt còn linh hoạt, nhanh nhẹn, lông gà mượt và áp sát vào thân, mỏ gà bén, nhỏ và không có hiện tượng chảy dịch.

- Bên cạnh đó, bạn cũng nên để ý màu da của chân gà: gà khỏe sẽ có phần chân nhỏ, gọn và da chân vàng đều, màu sáng bóng. Khi vạch lông thì thấy da gà mềm, mỏng và có một số vệt vàng lớn ở dưới nách và phần ức.

- Ngược lại, tránh mua những con gà có lông xù, nhìn ủ rũ, có mùi hôi, vì đây có thể là gà đã bị ốm bệnh, khi ăn sẽ không được ngon.

Đối với gà đã được làm sẵn

- Bạn nên chọn những con gà có thân hình nhỏ gọn, săn chắc, ức hẹp và thịt có màu vàng đều, màu sẽ càng đậm màu hơn ở những nơi như cánh, ức hay lưng.

- Gà làm sẵn thường có da mỏng mịn, có độ đàn hồi nhất định và không bị bầm hay tụ những đốm máu bầm tím.

- Tránh mua nếu thấy thịt gà xỉn màu, mềm nhũn, chảy dịch và có mùi hôi, khi ăn sẽ không được đảm bảo.

Trên đây là công thức đặc biệt và siêu đơn giản cho món gà ủ muối hoa tiêu siêu thơm ngon và hấp dẫn tại nhà. Với món ngon nhìn là mê, ăn là ghiền này, các chị em còn chần chừ gì mà không thêm ngay vào list bữa ăn ngày lễ sắp tới này nào?! Hẳn các thành viên trong gia đình sẽ thích lắm đấy. Chúc các chị em trổ tài chiêu đãi thành công nhé.