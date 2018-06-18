Vào bếp trổ tài với cách làm món thịt dê nướng tảng ngon ngọt miễn chê

Vào bếp 18/06/2018 14:20

Với nguyên liệu là thịt dê, có thể bạn sẽ nghĩ ngay đến những món ăn quen thuộc như thịt dê nướng chao, thịt dê xào sả ớt… nhưng hôm nay, hãy thử làm mới thực đơn với cách làm món thịt dê nướng cả tảng hấp dẫn đến “rụng rời”. Bởi khi nướng tảng, thịt dê sẽ không bị mất nước và giữ được vị ngon ngọt đặc trưng khó ai có thể chối từ.

1. Nguyên liệu cần chuẩn bị

Thịt dê nướng ướp gia vị gì cùng cách chọn thịt dê như thế nào có vai trò khá quan trọng ảnh hưởng đến độ ngon và tác dụng của thịt dê nướng. Vì thế, để món thịt dê nướng tảng ngon đúng điệu, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu và gia vị sau:

+ 400g thịt dê tảng

Vào bếp trổ tài với cách làm món thịt dê nướng tảng ngon ngọt miễn chê - Ảnh 1
Chọn thịt dê sáng bóng, có màu đỏ, thớ thịt chắc và đều -Ảnh: Internet

+ Rượu trắng hoặc muối hột

+ 3 nhánh sả tươi

+ 3 củ hành khô

+ Ớt                      

+ 2 củ gừng

+ Hạt nêm

+ Dầu ăn

+ Dầu hào

+ Chao

Dụng cụ đi kèm: Búa đập thịt, vỉ nướng, bếp nướng, than hoa.

Lưu ý: Tuy có mùi nặng hơn nhưng thịt dê núi nướng tảng ngon hơn thịt dê đồng. Khi chọn thịt dê, bạn nên chọn phần thịt đùi với thớ thịt chắc, chạm tay vào thấy mịn và không dính tay, đồng thời, thịt vẫn còn màu đỏ sáng bóng và không chảy nước, không có mùi hôi tanh.

2. Cách làm thịt dê nướng tảng

Vào bếp trổ tài với cách làm món thịt dê nướng tảng ngon ngọt miễn chê - Ảnh 2
Cách làm thịt dê nướng tảng khá đơn giản và dễ thực hiện -Ảnh: Internet

Sau khi đã có nguyên liệu và gia vị, bạn lần lượt thực hiện theo hướng dẫn làm thịt dê nướng với các bước như sau:

Bước 1: Sơ chế thịt dê

  • Rửa sạch 400g thịt rồi để nguyên tảng, không thái nhỏ.
  • Dùng búa đập đều lên miếng thịt để khi ướp nướng dễ thấm gia vị và miếng thịt cũng mềm ngon hơn.
  • Sau đó, trộn đều thịt dê với 2-3 thìa rượu trắng và gừng giã nhuyễn. Để riêng khoảng 30 phút rồi rửa lại với nước sạch để khử mùi hôi đặc trưng của thịt dê. Nếu không có rượu trắng, bạn có thể xát thịt dê với muối hột rồi rửa sạch, để ráo. Bước này giúp cách làm món thịt dê nướng tảng thêm thơm ngon và hấp dẫn.

Bước 2: Chuẩn bị gia vị ướp

  • Sả tươi cắt bớt cuống, lột bỏ lớp vỏ già rồi cắt lát, băm nhuyễn.
Vào bếp trổ tài với cách làm món thịt dê nướng tảng ngon ngọt miễn chê - Ảnh 3
Băm nhuyễn sả tươi -Ảnh: Internet
  • Hành khô bỏ vỏ, rửa sạch rồi cắt miếng, băm nhuyễn.
Vào bếp trổ tài với cách làm món thịt dê nướng tảng ngon ngọt miễn chê - Ảnh 4
Hành băm nhuyễn -Ảnh: Internet
  • Gừng tươi cạo vỏ, đập dập. Ớt băm nhỏ.

Bước 3: Ướp thịt dê nướng tảng

  • Thực hiện theo hướng dẫn ướp thịt dê nướng, bạn lần lượt cho tảng thịt dê cùng các gia vị ướp: sả tươi, ớt sừng, hành khô băm nhuyễn, gừng đập dập, 2 thìa dầu hào, 2 thìa hạt nêm, 2 thìa dầu ăn vào một cái tô lớn và trộn đều. Có thể dùng tay trộn cho gia vị được thấm đều.
  • Để riêng khoảng 30 phút để thịt ngấm gia vị.

Bước 4: Nướng thịt dê và thưởng thức

  • Hoàn thiện xong cách ướp thịt dê nướng ngon, bạn bắt đầu chuẩn bị vỉ nướng và nhóm cho bếp than đỏ hồng.
Vào bếp trổ tài với cách làm món thịt dê nướng tảng ngon ngọt miễn chê - Ảnh 5
Cho tảng thịt đã thấm đều gia vị lên vỉ nướng -Ảnh: Internet
  • Sau đó, cho tảng thịt đã thấm đều gia vị lên vỉ nướng đã nóng. Nếu thịt bị khô, chỉ cần cho thêm một chút dầu ăn lên trên miếng thịt.
Vào bếp trổ tài với cách làm món thịt dê nướng tảng ngon ngọt miễn chê - Ảnh 6
Thêm chút dầu ăn trên miếng thịt nếu thịt bị khô -Ảnh: Internet
  • Lật đều cả 2 mặt cho đến khi tảng thịt chín và có màu vàng đẹp mắt.
Vào bếp trổ tài với cách làm món thịt dê nướng tảng ngon ngọt miễn chê - Ảnh 7
Thịt dê nướng tảng -Ảnh: Internet
  • Đi kèm với thịt dê nướng tảng là nước chấm chao cùng đường, ớt vừa miệng, đậm đà.
Vào bếp trổ tài với cách làm món thịt dê nướng tảng ngon ngọt miễn chê - Ảnh 8
Thịt dê nướng ăn kèm với nước chấm chao -Ảnh: Internet
  • Món này ngon nhất khi ăn nóng. Dùng dao cắt tảng thịt thành những miếng vừa ăn, ăn đến đâu, cắt đến đó là ngon nhất.
Vào bếp trổ tài với cách làm món thịt dê nướng tảng ngon ngọt miễn chê - Ảnh 9
Dùng dao cắt tảng thịt, ăn đến đâu, cắt đến đó là ngon nhất -Ảnh: Internet

Như vậy là cách làm món thịt dê nướng tảng khá đơn giản và dễ thực hiện tại nhà. Chỉ cần bỏ ra chút thời gian là bạn có thể chiêu đãi người thân và bạn bè những miếng thịt dê mềm ngọt hấp dẫn vô cùng.

Phụ nữ và Gia đình chúc bạn thực hiện cách làm món thịt dê nướng tảng thành công!

Những người không nên ăn thịt dê

Những người không nên ăn thịt dê

Thịt dê rất tốt cho sức khỏe tuy nhiên một số người mắc các bệnh dưới đây được khuyến cáo là không nên ăn thịt dê.

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