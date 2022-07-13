Cách làm bánh kem bắp mềm thơm, ngon mịn, chuẩn ngon như ngoài tiệm!

Nếu bạn đã chán với những loại bánh kem mang vị truyền thống như vani, socola,...thì bánh kem bắp với hương vị ngọt dịu mà không ngấy, cùng vị beo béo, ngọt thơm của kem bắp tươi chắc chắn là sẽ không khiến bạn thất vọng đâu nhé! Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay cách làm bánh kem bắp thơm ngon, béo ngọt và tươi mát ngay tại nhà ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Ngay từ những ngày mới ra mắt, chiếc bánh kem bắp này đã làm khuấy đảo cộng đồng yêu bánh ngọt và còn chinh phục được cả những vị khách khó tính nhất. Bánh không có vị ngọt béo gây ngán thường thấy của bánh kem, mà mang một vị ngọt tự nhiên - vị ngọt của bắp. Chính điều này đã giúp bánh kem bắp có được điểm cộng to lớn với cả team không hảo ngọt.

Được ra đời tại đất nước Pháp lãng mạn - đất nước nổi danh trên toàn thế giới với những món bánh mì và bánh ngọt mang hương vị tinh tế và đặc biệt. Dưới bàn tay khéo léo của các thợ làm bánh Pháp, bánh kem bắp đã được tạo thành từ những nguyên liệu dân dã, với các công đoạn phức tạp nhưng không đòi hỏi quá nhiều về kỹ thuật, và tất nhiên, hương vị thì thơm ngon miễn bàn rồi.

Và tất nhiên, với hương vị mới lạ này, chiếc bánh kem bắp đã hoàn toàn “đè bẹp” loại bánh kem truyền thống và đến hiện nay vẫn luôn được bán với giá thành cao hơn. Tuy nhiên, các chị em đừng lo lắng nhé! Với công thức đơn giản được chia sẻ dưới đây, chị em có thể hoàn toàn tự tay làm một chiếc bánh kem bắp thơm ngon, chuẩn đẹp như ở ngoài tiệm ngay tại nhà luôn nhé, vừa tiết kiệm lại an toàn vệ sinh, và quan trọng nhất là chứa đựng sự chân thành của người đầu bếp, chắc hẳn các “thực khách” được thưởng thức sẽ hoàn toàn hài lòng 100% đấy!

Cách làm bánh kem bắp ngọt thơm, tươi ngon tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Một vài nguyên liệu làm bánh kem bắp chuẩn ngon tại nhà

Bắp Mỹ 2 trái

Cream cheese 30 gr

Whipping cream 400 gr

Bột mì số 8 65 gr

Bơ lạt 20 gr

Sữa tươi 100 ml

Đường 95 gr

Muối 2 gr

Trứng gà 5 quả

Dầu ăn 50 ml

Socola trắng 1 ít

Hạnh nhân (cắt lát) 1 ít

Dụng cụ cần thực hiện: Lò nướng , phới đánh trứng, bếp gas, tô, phới trộn.

Các bước tiến hành làm bánh kem bắp

Bước 1: Sơ chế bắp Mỹ

Bạn nhớ giữ lại một ít hạt bắp để trang trí bánh nhé

- Trước tiên, bắp mỹ mua về, bạn lột sạch vỏ, râu bắp và đem đi rửa sạch.

- Tiếp đó, bạn chuẩn bị một chiếc nồi với 1 lít nước trên bếp rồi cho hết bắp đã sơ chế vào luộc chín và vớt ra để nguội. Lưu ý là bạn nhớ giữ lại nước luộc bắp để dùng cho bước sau nhé.

- Sau khi bắp đã nguội, bạn chỉ việc dùng dao để cắt phần hạt bắp ra như hình là được.

Bước 2: Xay sữa bắp

- Đầu tiên, bạn cho lần lượt 50ml nước luộc bắp, 100ml sữa tươi và 250gr hạt bắp (bạn nhớ chừa lại một ít hạt bắp để trang trí bánh nhé) vào máy sinh tố, rồi tiến hành xay nhuyễn mịn hỗn hợp.

- Kế đó, bạn đem hỗn hợp sữa và bắp vừa xay được lọc qua rây để loại bỏ phần xơ là đạt nhé.

Bước 3: Nấu sốt kem bắp

Sốt kem bắp thơm ngon, sánh mịn

- Ở công đoạn này, trước hết bạn bắc nồi lên bếp và lần lượt cho phần bắp xay, 20gr bơ lạt, 30gr cream cheese vào.

- Sau đó tiến hành khuấy đều hỗn hợp trên lửa nhỏ, cho đến khi bơ và phô mai tan hết ra.

- Đồng thời, bạn trộn đều 100gr whipping cream cùng 5gr bột mì ở một chén khác, sau đó cho trực tiếp hỗn hợp này vào nồi kem bắp và khuấy nhẹ nhàng thật đều.

- Cuối cùng, bạn cho thêm 15gr đường, 2gr muối và khuấy đều thêm một lần nữa là đã hoàn tất phần sốt kem bắp thơm ngon, sánh mịn rồi đấy.

Bước 4: Làm cốt bánh bông lan

Quy trình làm phần cốt bánh bông lan

- Trước hết, bạn tách riêng lòng trắng và lòng đỏ của 5 quả trứng gà ra 2 tô khác nhau.

- Với tô có chứa 5 lòng đỏ trứng gà, bạn trực tiếp cho thêm 50ml dầu ăn vào, rồi tiến hành khuấy tan hỗn hợp. Tiếp đó, bạn dùng rây để rây mịn 60gr bột mì vào tô hỗn hợp trên rồi lại trộn thật đều cho hỗn hợp hòa quyện. Cuối cùng, bạn tiếp tục cho thêm 50gr sốt kem bắp đã nấu ở bước 3 vào tô bột trứng và tiếp tục trộn thật đều là được.

- Còn với chiếc tô chứa 5 lòng trắng trứng gà, bạn dùng máy đánh trứng đánh ở tốc độ thấp đến khi trứng nổi bọt khí như xà phòng. Tiếp đến, chia 50gr đường ra làm 3 phần, cho từng phần một vào tô lòng trắng trứng và đánh cho tan. Nên đánh mỗi phần đường khoảng 30 giây ở tốc độ thấp sau đó mới cho phần đường tiếp theo vào đánh. Ở công đoạn cho phần đường cuối cùng vào trứng, bạn bật máy đánh ở tốc độ cao, đánh trứng đến khi trứng bông mềm, có vân kem, hỗn hợp dẻo, bóng và mịn, nhấc phới tạo chóp đứng nhưng oặt xuống là đạt rồi nhé.

- Cuối cùng, chia lòng trắng trứng đã đánh bông thành ba phần. Một phần vào hỗn hợp lòng đỏ trứng, sau đó dùng phới khuấy nhẹ nhàng cho tất cả nguyên liệu hòa quyện vào nhau. Sau đó, cho phần hỗn hợp vừa khuấy vào ngược lại tô lòng trắng trứng rồi dùng phới dẹt trộn nhẹ nhàng hỗn hợp theo chiều từ dưới lên trên. Đưa phới xuống dưới đáy âu, đẩy nguyên liệu lên và hất sang một bên theo kiểu fold. Tiếp tục thao tác đến khi hỗn hợp trở nên mịn mượt, là bạn đã xong phần bột bánh làm đế bánh bông lan rồi đấy. Nghe thì có vẻ rất phức tạp nhưng các bước đều không yêu cầu kỹ năng quá cao siêu, nên bạn chỉ cần tỉ mỉ và cẩn thận làm theo các bước là thành công nhé.

- Sau cùng, bạn làm nóng sẵn lò nướng ở nhiệt độ 160 độ C trong 15 phút. Sau đó, đổ hỗn hợp bột mới tạo thành vào khuôn có lót sẵn giấy nến rồi nướng ở 150 - 160 độ C trong 50 - 60 phút là hoàn tất nhé.

Cận cảnh phần cốt bánh bông lan khi nướng hoàn tất

Bước 5: Làm kem bắp

- Với phần kem này, bạn chỉ việc cho vào tô 30gr đường và 300gr whipping cream, sau đó dùng máy đánh đến khi kem bông mềm, tạo chóp đứng nhưng oặt xuống là đạt nhé.

- Kế tiếp, bạn chia hỗn hợp sốt kem bắp vừa hoàn thành làm 2 phần, cho 1 phần vào tô kem tươi rồi trộn đều bằng phới dẹt là được.

Bước 6: Tạo hình bánh kem bắp

Các bước phủ kín kem và bắp tươi để tạo thành nhân bánh

- Ở bước cuối cùng này, bạn cắt cốt bánh (phần bánh bông lan) thành 2 - 3 miếng tròn đều nhau.

- Tiếp đó, phủ lên miếng bánh thứ 1 một lớp sốt kem bắp và rắc thêm 1 ít bắp luộc, sau đó tiếp tục phủ lên trên thêm 1 lớp kem bắp nữa.

- Kế đó, đặt trực tiếp miếng bánh thứ 2 lên trên rồi lại lặp lại các bước phủ mặt bánh như ở lát bánh thứ nhất. Cứ lặp lại các bước cho đến lát bánh cuối cùng.

- Khi đến lát bánh cuối cùng, bạn chỉ việc phủ kín bánh bằng lớp kem bắp rồi rắc thêm 1 ít socola trắng, hạnh nhân lát và bắp luộc là hoàn tất. Dưới đây là cách trang trí đáng yêu cho bạn tham khảo, bạn hoàn toàn có thể tạo nên một chiếc bánh “theo gu” của riêng bạn nhé!



Bạn hoàn toàn có thể trang trí bánh theo "gu cá nhân" của mình nhé!

Thành phẩm

Bánh kem bắp thơm ngon, chuẩn đẹp như ngoài tiệm!

Bánh kem bắp nổi bật với visual bắt mắt, đầy tinh tế và sang trọng chuẩn style Pháp từ 2 tông màu trắng và vàng tươi của bắp mỹ và kem sữa. Khi cắt bánh ra, bạn sẽ thấy từng tầng bánh bông lan với phần nhân kem bắp ngọt thơm cùng bắp tươi ngon ngọt, cắn một miếng thôi là hương thơm và vị ngọt nhẹ như muốn tan ra trong miệng, vừa mềm mịn, ngọt mát mà lại không gây ngấy, làm món bánh sinh nhật hay tráng miệng thì đúng chuẩn mà!

Mẹo chọn bắp mỹ tươi ngon

Bắp Mỹ tươi ngọt chính là "chìa khóa" làm nên thành công cho món bánh kem bắp!

Một trong những thành phần chính quyết định độ tươi ngon và vị ngọt dịu nhẹ của bánh kem bắp, chính là bắp Mỹ. Chính vì vậy, chị em hãy cẩn thận chọn ra những trái bắp chất lượng theo các mẹo dưới đây nhé:

- Vỏ bắp: Bạn nên chọn bắp có vỏ ngoài màu xanh, chưa bị khô và râu bắp vẫn còn độ mềm mượt, cuống không bị thâm hoặc héo. Ngoài ra, các lớp vỏ ngoài cần ôm chặt lấy bắp.

- Hạt bắp: Bắp ngon sẽ có hạt mẩy, đều, bóng và thẳng tắp. Bạn không nên chọn bắp quá to, chỉ chọn những trái thon dài vừa phải thôi nhé.

Trên đây là công thức làm bánh kem bắp thơm ngon, ngọt mịn, chuẩn đẹp như ngoài tiệm tại nhà. Hy vọng với những chia sẻ này, các chị em sẽ hoàn thiện cho mình những chiếc bánh kem bắp chất lượng cho mỗi dịp đặc biệt của gia đình nhé. Chúc các chị em trổ tài thành công nhé!