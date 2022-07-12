Cách nấu bò kho chay thơm ngon, dinh dưỡng, đổi gió cho bữa ăn gia đình!

Bò kho chay là một món ăn thơm ngon và đậm đà dinh dưỡng, dù là người ăn chay hay ăn mặn đều bị “đánh gục” bởi hương vị thơm ngon khó cưỡng này nhé. Không chỉ vậy, món ăn ngon lành này còn siêu đơn giản dễ làm nữa, nếu bạn đang tìm một món chay ngon miệng và đầy đủ dinh dưỡng thì đây chắc chắn là một lựa chọn trên cả xuất sắc nhé. Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay cách nấu bò kho chay thơm ngon, đậm đà mà vẫn siêu đơn giản tại nhà nhé!

Bên cạnh đó, thịt chay cũng là món thịt sạch (clean meat) đúng nghĩa: hợp dinh dưỡng , an toàn, tốt hơn cả thịt động vật, có thể dùng cho cả hai giới ăn mặn lẫn ăn chay…Và đã là thịt sạch, thịt “hiện đại”, thì chúng ta hoàn toàn có thể an tâm sử dụng nhé.

Thịt bò chay hay còn gọi là thịt chay, là một chế phẩm được làm 100% từ xác đậu nành tinh chế, sau đó được đem đi sấy khô. Với màu nâu bắt mắt và được tẩm ướp hương liệu có mùi tương đối giống như thịt bò, đem đến cho loại thịt này cả về hình dáng và hương vị đều gần chuẩn với thịt bò tươi nhé.

Giờ thì hãy cùng bắt tay vào chế biến món Bò kho chay thơm ngon khó cưỡng này nhé!

Cách làm bò kho chay đậm đà, dinh dưỡng và đơn giản tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu làm bò kho chay thơm ngon

Bò lát chay 100 gram

Bột bò kho chay 2 muỗng canh

Hành boa rô 2 muỗng canh

Nấm đùi gà 200 gram

Cà rốt 1/2 củ

Đậu (củ sắn) 1 củ

Hành tây 1 củ

Cải trắng 1 củ

Thơm 1/2 trái

Rễ ngò 5 nhánh

Tương ớt hoặc tương cà 1 muỗng canh

Sả 4 nhánh

Các bước tiến hành nấu bò kho chay thơm ngon, ăn là mê

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Thịt bò chay bạn cần ngâm với nước trước khi chế biến nhé

- Trước tiên, với bò lát chay, bạn đem ngâm trong nước trong khoảng 1 tiếng cho mềm ra, sau đó vắt khô nước là được.

- Tiếp đó là các loại rau củ: Nấm đùi gà tươi bạn cần ngâm qua với nước muối pha loãng trước khoảng 5-10 phút, sau đó cắt thành từng miếng vừa ăn.

- Hành boa rô bạn đem rửa sạch sau đó thái nhuyễn.

- Sả cây thì bạn bóc vỏ, sau đó rửa sạch và đập dập, cắt khúc.

- Cà rốt thì bạn cũng gọt vỏ và rửa sạch, sau đó cắt thành từng miếng vừa ăn hoặc có thể tỉa hoa để đẹp mắt hơn nhé.

- Cuối cùng là hành tây, củ sắn và củ cải trắng, bạn cũng gọt bỏ vỏ, rửa sạch và cắt thành những khúc nhỏ vừa ăn là hoàn tất khâu chuẩn bị các nguyên liệu nhé.

Bước 2: Ướp gia vị cho lát thịt bò chay

Bạn nhớ ướp trong 15 phút để thịt bò chay thấm đều gia vị và đậm đà hơn nhé

- Đầu tiên bạn cho hết số lát thịt bò chay đã được sơ chế vào tô, tiếp đó lần lượt cho thêm các gia vị vào : 2 muỗng canh bột bò kho chay, 3 muỗng canh nước tương, 2 muỗng canh hạt nêm chay, 2 muỗng canh đường, 1 muỗng canh dầu ăn.

- Sau đó trộn đều và ướp trong khoảng 15 phút cho lát thịt bò chay thấm đều gia vị là đạt nhé.

Bước 3: Nấu nước dùng

Nước dùng ngọt thơm từ các loại củ quả

- Ở công đoạn này, trước hết bạn bắc nồi lên bếp với 1.5 lít nước, tiếp đó tiếp tục cho thêm củ sắn, hành tây, củ cải trắng (bạn chừa lại 1/4 củ để nấu bò kho), thơm, rễ ngò đã được sơ chế vào nồi và hầm ở lửa nhỏ trong 30 phút. Lưu ý trong khi hầm, bạn nên để lửa nhỏ và thường xuyên hớt bọt để nước dùng được trong ngon hơn nhé.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần lọc hỗn hợp trên để lấy phần nước dùng thôi nhé.

Bước 4: Xào nấm đùi gà

Khi xào nấm đùi gà bạn nhớ đảo đều cho nấm thấm đều gia vị

- Ở bước này, bạn cũng chuẩn bị một chiếc chảo trên bếp, khi thấy chảo nóng lên thì bạn cho 1 muỗng canh dầu ăn vào rồi tiếp tục cho thêm 1 muỗng canh hành boa rô vào phi thơm lên.

- Khi hành boa rô đã được phi thơm, bạn cho hết phần nấm đùi gà vào xào, vừa xào vừa cho thêm 1 muỗng canh hạt nêm chay, 1 muỗng canh đường, và 1 muỗng canh xì dầu vào chung, sau đó đảo đều cho nấm thấm gia vị là bạn có thể tắt bếp rồi nhé.

Bước 5: Nấu bò kho chay

Quy trình nấu bò kho chay chuẩn vị

- Đến đây thì bạn chỉ việc bắc nồi lên bếp, sau đó đợi cho nóng lên thì bạn cho thêm 1 muỗng canh dầu ăn vào rồi phi thơm với 1 muỗng canh hành boa rô còn lại.

- Tương tự như bước trên, khi thấy hành boa rô đã thơm lên, bạn tiếp tục cho thêm sả, thịt bò lát đã ướp, 1 muỗng canh tương ớt, cà rốt, 1/4 củ cải trắng và nước dùng vào chung, sau đó hầm ở lửa nhỏ trong khoảng 20 phút là được.

- Cuối cùng, khi đã hầm đủ thời gian, bạn cho thêm nấm đùi gà đã được xào vào chung, đảo sơ qua là có thể tắt bếp và thưởng thức ngay khi nóng rồi nhé.

Thành phẩm

Bò kho chay ngon mắt ngon miệng với hương thơm nức mũi

Bò kho chay tươi ngon với các loại rau củ, ngọt mềm cùng nấm đùi gà, kết hợp với nước dùng và lát thịt bò chay đậm đà hương vị, ăn kèm với ổ bánh mì không nữa thì chuẩn vị miễn bàn luôn nhé. Dù là người ăn chay hay ăn mặn đều không thể chối từ nổi mà!

Mẹo chọn rau củ quả tươi ngon

Thành công không thể phủ nhận của món Bò kho chay chính là sự hòa quyện hương vị của các loại rau củ quả tươi ngon, cả từ trong món ăn đến nước dùng.

Mẹo chọn cà rốt tươi ngon

- Để mua được những củ cà rốt tươi ngon, chất lượng, bạn nên chọn những củ có màu tươi sáng, vẫn còn cứng, vỏ mịn, có màu cam đậm, ngọn và lá xanh, không bị dập nát. Đặc biệt, cà rốt còn nguyên ngọn sẽ giữ được nguyên hương vị và tươi lâu hơn nữa nhé.

- Ngoài ra, cà rốt non thường nhiều đường và mềm nhưng lại không có hương vị đặc trưng như cà rốt già, các chị em nên cân nhắc nhé.

- Bên cạnh đó, bạn cũng nên tránh chọn những củ cà rốt có đốm hoặc nứt, ngọn héo, đầu củ có màu xanh, đây là những củ cà rốt bị hư hại và kém chất lượng.

Mẹo chọn mua củ cải trắng tươi ngon

- Bạn nên chọn mua những củ củ cải còn nguyên vẹn, vỏ nhẵn không có vết trầy xước và không bị dập nát hay có các đốm đen khác lạ.

- Đồng thời, bạn cũng nên chọn mua những củ cải có dáng thẳng, thuôn dài từ từ về phía đuôi, cầm lên thấy chắc tay, bóp nhẹ thấy hơi cứng và vỏ có độ giòn nhất định.

- Đặc biệt, những củ cải còn nguyên phần cuống lá, bám chắc vào thân củ, lá xanh tươi và giữ được tua rễ quanh củ là những củ cải còn tươi mới, đảm bảo chất lượng.

- Tránh chọn những củ cải có kích thước quá to, thân củ phình, mềm, mất cuống lá, lá bị héo úa mất độ tươi mới, hay những củ cải có phần đầu vai to, dày, vì chúng thường có nhiều xơ và nhạt và không ngon.

Mẹo chọn nấm đùi gà chất lượng

- Nên chọn loại nấm có màu trắng, cuống nấm chắc chắn, màu sắc đồng đều. Nếu nấm đã nở thì những lá tia trên mũ nấm của chúng phải là chuỗi đều, đẹp và khô ráo.

- Bên cạnh đó, bạn nên chọn nấm có chiều dài không quá 15cm, vì khi vượt quá 15cm, bên trong nấm sẽ dần trở nên rỗng xốp, khiến nấm mất ngon.

- Ngoài ra, bạn cũng cần quan sát cả mũ nấm, mũ của nấm tươi thì sẽ lành lặn, không dập nát hay chảy nhớt.

- Đặc biệt, nếu bạn ngửi thấy nấm có mùi hạnh nhân rõ nhưng không nồng, đó là nấm đạt chất lượng tốt. Bạn đừng chọn những nấm đùi gà ban đỏ có mùi quá yếu hoặc quá nồng nhé, vì chúng đã không còn tươi và bị mất nước nghiêm trọng.

- Ngoài ra, cũng nên tránh chọn những cây nấm mà trên thân nấm xuất hiện các đốm nâu kèm chảy nhớt, vì chúng đã bị hỏng rồi đấy.

Trên đây là cách làm Bò kho chay thơm ngon, đậm vị và đơn giản ngay tại nhà. Vừa thơm ngon dinh dưỡng lại còn siêu dễ làm nữa, chị em chọn làm món ăn đổi gió cho các bữa cơm gia đình quá quen thuộc thì hẳn các ông chồng và bé con sẽ thích thú lắm đấy. Chúc các chị em trổ tài thành công nhé!