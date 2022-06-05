Ốc móng tay xào me - Nước xốt sệt sệt, rau răm ăn kèm siêu cuốn!

Món ngon mỗi ngày 05/06/2022 08:48

Ốc chế biến nhanh gọn, sạch sẽ, xào với nước xốt mặn ngọt chua chua cực đã

ỐC MÓNG TAY XÀO ME

Ốc móng tay xào me - Nước xốt sệt sệt, rau răm ăn kèm siêu cuốn! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1kg ốc móng tay
  • Nước xốt me
  • 2 củ hành tím, tỏi
  • Sả, ớt, rau răm
  • 4 muỗng canh tương cà
  • 5 muỗng canh tương ớt 
  • 4 muỗng canh nước mắm
  • Dầu ăn
  • 2 muỗng canh đường
Ốc móng tay xào me - Nước xốt sệt sệt, rau răm ăn kèm siêu cuốn! - Ảnh 2 

Cách làm:

  • Sơ chế ốc móng tay:

- Nâm khoảng 1 tiếng và rửa thật sạch.

- Sử dụng kéo, cắt từ phần thân dưới của ốc móng tay ngược lên phía trên của chúng khoảng 1 cm. 

- Dùng tay miết để cát bong ra, sau đó rửa sạch lại với nước. Hoặc ngâm với ớt khoảng 3-4 tiếng để ốc nhả hết cát

 

Ốc móng tay xào me - Nước xốt sệt sệt, rau răm ăn kèm siêu cuốn! - Ảnh 3

  • Làm nước xốt me:

- Tỏi bóc vỏ băm nhỏ, hành tím và sả băm nhuyễn. Ớt thái nhỏ.

- Bắc chảo lên bếp cho 2 muỗng dầu ăn vào chảo rồi cho hành, tỏi, sả, ớt vào phi thơm.

- Sau đó cho nước xốt me cùng 2 muỗng đường vào đun đến khi tan đường, nước xốt sôi lên.

- Tiếp đến thêm vào chảo 4 muỗng nước mắm, 4 muỗng tương cà, 5 muỗng tương ớt rồi khuấy nhẹ cho xốt đều và sệt lại.

 

Ốc móng tay xào me - Nước xốt sệt sệt, rau răm ăn kèm siêu cuốn! - Ảnh 4

  • Xào ốc móng tay:

- Cho ốc móng tay vào chảo xào qua với tỏi băm cho thơm

- Đổ phần nước xốt vào xào chung với ốc móng tay ở lửa lớn khoảng 7 phút để ốc ngấm đều gia vị.

- Múc ốc ra đĩa, rưới nước xốt lên trên ốc, ăn kèm rau răm tùy ý

 

Ốc móng tay xào me - Nước xốt sệt sệt, rau răm ăn kèm siêu cuốn! - Ảnh 5

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Thu Uyên

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