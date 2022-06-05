Ốc móng tay xào me - Nước xốt sệt sệt, rau răm ăn kèm siêu cuốn!

Ốc chế biến nhanh gọn, sạch sẽ, xào với nước xốt mặn ngọt chua chua cực đã
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ỐC MÓNG TAY XÀO ME
Nguyên liệu:
- 1kg ốc móng tay
- Nước xốt me
- 2 củ hành tím, tỏi
- Sả, ớt, rau răm
- 4 muỗng canh tương cà
- 5 muỗng canh tương ớt
- 4 muỗng canh nước mắm
- Dầu ăn
- 2 muỗng canh đường
Cách làm:
- Sơ chế ốc móng tay:
- Nâm khoảng 1 tiếng và rửa thật sạch.
- Sử dụng kéo, cắt từ phần thân dưới của ốc móng tay ngược lên phía trên của chúng khoảng 1 cm.
- Dùng tay miết để cát bong ra, sau đó rửa sạch lại với nước. Hoặc ngâm với ớt khoảng 3-4 tiếng để ốc nhả hết cát
- Làm nước xốt me:
- Tỏi bóc vỏ băm nhỏ, hành tím và sả băm nhuyễn. Ớt thái nhỏ.
- Bắc chảo lên bếp cho 2 muỗng dầu ăn vào chảo rồi cho hành, tỏi, sả, ớt vào phi thơm.
- Sau đó cho nước xốt me cùng 2 muỗng đường vào đun đến khi tan đường, nước xốt sôi lên.
- Tiếp đến thêm vào chảo 4 muỗng nước mắm, 4 muỗng tương cà, 5 muỗng tương ớt rồi khuấy nhẹ cho xốt đều và sệt lại.
- Xào ốc móng tay:
- Cho ốc móng tay vào chảo xào qua với tỏi băm cho thơm
- Đổ phần nước xốt vào xào chung với ốc móng tay ở lửa lớn khoảng 7 phút để ốc ngấm đều gia vị.
- Múc ốc ra đĩa, rưới nước xốt lên trên ốc, ăn kèm rau răm tùy ý
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Thu Uyên