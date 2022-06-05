Ốc móng tay xào me - Nước xốt sệt sệt, rau răm ăn kèm siêu cuốn!

Ốc chế biến nhanh gọn, sạch sẽ, xào với nước xốt mặn ngọt chua chua cực đã

ỐC MÓNG TAY XÀO ME

Nguyên liệu:

1kg ốc móng tay

Nước xốt me

2 củ hành tím, tỏi

Sả, ớt, rau răm

4 muỗng canh tương cà

5 muỗng canh tương ớt

4 muỗng canh nước mắm

Dầu ăn

2 muỗng canh đường

Cách làm:



Sơ chế ốc móng tay:

- Nâm khoảng 1 tiếng và rửa thật sạch.

- Sử dụng kéo, cắt từ phần thân dưới của ốc móng tay ngược lên phía trên của chúng khoảng 1 cm.

- Dùng tay miết để cát bong ra, sau đó rửa sạch lại với nước. Hoặc ngâm với ớt khoảng 3-4 tiếng để ốc nhả hết cát

Làm nước xốt me:

- Tỏi bóc vỏ băm nhỏ, hành tím và sả băm nhuyễn. Ớt thái nhỏ.

- Bắc chảo lên bếp cho 2 muỗng dầu ăn vào chảo rồi cho hành, tỏi, sả, ớt vào phi thơm.

- Sau đó cho nước xốt me cùng 2 muỗng đường vào đun đến khi tan đường, nước xốt sôi lên.

- Tiếp đến thêm vào chảo 4 muỗng nước mắm, 4 muỗng tương cà, 5 muỗng tương ớt rồi khuấy nhẹ cho xốt đều và sệt lại.

Xào ốc móng tay:

- Cho ốc móng tay vào chảo xào qua với tỏi băm cho thơm

- Đổ phần nước xốt vào xào chung với ốc móng tay ở lửa lớn khoảng 7 phút để ốc ngấm đều gia vị.

- Múc ốc ra đĩa, rưới nước xốt lên trên ốc, ăn kèm rau răm tùy ý

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Thu Uyên

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/oc-mong-tay-xao-me-nuoc-xot-set-set-rau-ram-an-kem-sieu-cuon-472719.html