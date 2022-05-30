Ốc hương xốt bơ tỏi béo ngậy - Thơm phức cả căn bếp khiến bụng đói cồn cào ngay!

Món ngon mỗi ngày 30/05/2022 07:44

Ốc hương áo đều lớp xốt, bơ tỏi phi thơm nức mũi

Ốc hương xốt bơ tỏi

Ốc hương xốt bơ tỏi béo ngậy - Thơm phức cả căn bếp khiến bụng đói cồn cào ngay! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 500gr ốc hương
  • 1 nhánh gừng
  • 3 cây sả
  • Tỏi, ớt chỉ thiên, hành tím
  • 3 muỗng canh nước mắm
  • 1.5 muỗng canh tương ớt
  • 3 muỗng canh đường
  • 3 muỗng canh nước lọc
  • 1/2 muỗng cafe bột ngọt
  • 2 muỗng cafe bơ Tường An/ Meizan
  • Dưa leo, rau răm
  • Bánh mì

Cách làm:

- Ốc hương rửa sạch, dùng tấm lưới rửa chén mới cho vào thau ốc, dùng 2 tay bóp và vò vào vỏ ốc để sạch lớp bùn bám trên vỏ.

- Sau đó ngâm nước, cắt vào thau 5 trái ớt, khuấy đều, ngâm trong 2 tiếng cho ốc nhả cát.

- Sau khi ngâm xong, rửa sạch ốc lại với nước rồi vớt ra rổ.

- Gừng xắt lát, sả cây cắt khúc rồi đập dập, xếp 1/2 gừng - sả dưới đáy nồi, cho ốc lên trên rồi cho phần gừng sả còn lại lên trên mặt, cho vào 1/2 chén nước bắt lên bếp cho lửa vừa rồi đậy nắp luộc ốc trong 10 phút.

- Sau đó vớt ốc ra xả lại với nước lạnh cho sạch rồi để ráo, gỡ bỏ mài ốc.

- Băm nhuyễn 1/2 củ tỏi rồi phi vàng lên, vớt ra chén

- Pha nước mắm, đường, nước, tương ớt, bột ngọt thành hỗn hợp nước xốt

- Băm nhỏ 3 tép tỏi, 2 củ hành tím. Cho bơ vào chảo, cho vài tép tỏi nguyên, hành tỏi băm vào phi vàng thơm lên, đổ hỗn hợp nước xốt vào, xắt thêm 2 trái ớt vào, xốt hơi sánh lại thì cho ốc đã luộc vào đảo đều 3 phút cho ốc thấm xốt rồi cho ra đĩa. Rắc thêm tỏi phi lên mặt ốc

- Ăn kèm với bánh mì, rau răm, dưa leo

 

Ốc hương xốt bơ tỏi béo ngậy - Thơm phức cả căn bếp khiến bụng đói cồn cào ngay! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Elisaveta Nguyen

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