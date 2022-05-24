Tai heo ngũ vị giòn sần sật - Ăn vặt nhâm nhi đã thèm!

Món ngon mỗi ngày 24/05/2022 10:56

Tai heo làm sạch, ướp với ngũ vị thơm ngon, luộc vừa chín tới giòn đã miệng

TAI HEO LUỘC NGŨ VỊ

Tai heo ngũ vị giòn sần sật - Ăn vặt nhâm nhi đã thèm! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 2 tai heo
  • ½ củ hành tây
  • 5 lát gừng
  • ½ bột ngũ vị hương, dầu hào
  • Gia vị: Muối, hạt nêm, tiêu

Cách làm:

- Tai heo cạo sạch lông, các vết vàng bẩn, cắt riêng phần thịt và lỗ tai rồi xả sạch với nước.

- Cuộn tai heo rồi buộc cố định bằng chỉ.

 

Tai heo ngũ vị giòn sần sật - Ăn vặt nhâm nhi đã thèm! - Ảnh 2

 

- Bắt nồi nước sôi, cho tai heo cùng 1 muỗng canh giấm/ nước cốt chanh, 3 lát gừng, đảo luộc trong 3 phút cho khử mùi tanh.

- Cho một ½ muỗng muối, ½ muỗng hạt nêm, ¼ muỗng tiêu, 5gr ngũ vị hương, 1 muỗng canh dầu hào vào chén, trộn đều.

- Cho 1 muỗng canh dầu ăn lên chảo làm nóng, cho chén gia vị vào đảo đều, rồi thả tai heo, hành tây, gừng cùng 500ml vào luộc trong 30 phút rồi tắt bếp, để nguyên thịt trong chảo thêm 30 phút trước vớt ra ngoài.

 

Tai heo ngũ vị giòn sần sật - Ăn vặt nhâm nhi đã thèm! - Ảnh 3

 

- Tai heo sau khi luộc cắt chỉ, thái thịt bày lên đĩa.

 

Tai heo ngũ vị giòn sần sật - Ăn vặt nhâm nhi đã thèm! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Le Vu Thao Nguyen

Bún sò điệp lạ miệng, ăn siêu cuốn, ngon ngất ngây!

Bún sò điệp lạ miệng, ăn siêu cuốn, ngon ngất ngây!

Làm bún trộn sò điệp, ngọt thịt, nước xào thấm vị, hòa quyện ăn siêu cuốn

Xem thêm
Từ khóa:   cách luộc tai heo ngon cách làm lỗ tai heo ngâm giấm chua ngọt các món ăn vặt

TIN MỚI NHẤT

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Dinh dưỡng 2 giờ 25 phút trước
Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Đời sống 2 giờ 29 phút trước
TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

Đời sống 2 giờ 58 phút trước
Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Đời sống 3 giờ 39 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 4 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 55 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 8 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ