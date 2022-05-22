Bò xốt vang rau củ hầm - Bữa ăn sáng thịnh soạn, đủ dinh dưỡng!

Làm bò xốt vang, chấm bánh mì và ăn kèm pate béo ngậy
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BÒ XỐT VANG RAU CỦ
Nguyên liệu:
- 1kg dẻ sườn bò
- 3 trái cà chua
- Quế - hồi
- Hành tây ,carot,khoai tây
- Gừng, tỏi
- Gia vị: bơ, hạt nêm, ngũ vị hương, hạt tiêu, bột ngọt, nước mắm
Cách làm:
- Rửa sạch thịt bò và chần qua nước sôi. Ướp cùng gừng + tỏi + tiêu + nước mắm + hạt nêm + ngũ vị hương + dầu ăn, trộn đều và để nghỉ khoảng 20 phút
- Đảo săn thịt trên lửa lớn cho ngấm gia vị, sau đó thêm bơ và cà chua, hành tây đảo đều.
- Đun liu riu tới khi gần cạn nước thì đổ thêm nước vào nồi thịt bò, đun sôi rồi hớt bỏ bọt nếu có.
- Cho hồi - quế, cà rốt và khoai tây vào, vặn nhỏ lửa, đun cho đến khi thịt bò chín mềm
- Trình bày ra đĩa, ăn kèm với trứng ốp la và pate nếu thíchh
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Thùy Ngọc Nguyễn