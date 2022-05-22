Bò xốt vang rau củ hầm - Bữa ăn sáng thịnh soạn, đủ dinh dưỡng!

Làm bò xốt vang, chấm bánh mì và ăn kèm pate béo ngậy

BÒ XỐT VANG RAU CỦ

Nguyên liệu:

1kg dẻ sườn bò

3 trái cà chua

Quế - hồi

Hành tây ,carot,khoai tây

Gừng, tỏi

Gia vị: bơ, hạt nêm, ngũ vị hương, hạt tiêu, bột ngọt, nước mắm

Cách làm:



- Rửa sạch thịt bò và chần qua nước sôi. Ướp cùng gừng + tỏi + tiêu + nước mắm + hạt nêm + ngũ vị hương + dầu ăn, trộn đều và để nghỉ khoảng 20 phút

- Đảo săn thịt trên lửa lớn cho ngấm gia vị, sau đó thêm bơ và cà chua, hành tây đảo đều.

- Đun liu riu tới khi gần cạn nước thì đổ thêm nước vào nồi thịt bò, đun sôi rồi hớt bỏ bọt nếu có.

- Cho hồi - quế, cà rốt và khoai tây vào, vặn nhỏ lửa, đun cho đến khi thịt bò chín mềm

- Trình bày ra đĩa, ăn kèm với trứng ốp la và pate nếu thíchh

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Thùy Ngọc Nguyễn

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-xot-vang-rau-cu-ham-bua-an-sang-thinh-soan-du-dinh-duong-470200.html