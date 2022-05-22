Bò xốt vang rau củ hầm - Bữa ăn sáng thịnh soạn, đủ dinh dưỡng!

Món ngon mỗi ngày 22/05/2022 11:28

Làm bò xốt vang, chấm bánh mì và ăn kèm pate béo ngậy

BÒ XỐT VANG RAU CỦ

Bò xốt vang rau củ hầm - Bữa ăn sáng thịnh soạn, đủ dinh dưỡng! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1kg dẻ sườn bò
  • 3 trái cà chua
  • Quế - hồi
  • Hành tây ,carot,khoai tây
  • Gừng, tỏi
  • Gia vị: bơ, hạt nêm, ngũ vị hương, hạt tiêu, bột ngọt, nước mắm

Cách làm:

- Rửa sạch thịt bò và chần qua nước sôi. Ướp cùng gừng + tỏi + tiêu + nước mắm + hạt nêm + ngũ vị hương + dầu ăn, trộn đều và để nghỉ khoảng 20 phút

 

Bò xốt vang rau củ hầm - Bữa ăn sáng thịnh soạn, đủ dinh dưỡng! - Ảnh 2

 

- Đảo săn thịt trên lửa lớn cho ngấm gia vị, sau đó thêm bơ và cà chua, hành tây đảo đều.

- Đun liu riu tới khi gần cạn nước thì đổ thêm nước vào nồi thịt bò, đun sôi rồi hớt bỏ bọt nếu có.

- Cho hồi - quế, cà rốt và khoai tây vào, vặn nhỏ lửa, đun cho đến khi thịt bò chín mềm 

- Trình bày ra đĩa, ăn kèm với trứng ốp la và pate nếu thíchh

 

Bò xốt vang rau củ hầm - Bữa ăn sáng thịnh soạn, đủ dinh dưỡng! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Thùy Ngọc Nguyễn

Chả ốc lá lốt nướng thơm - Cắn miếng chả ốc dai giòn, nhân ngập tràn đã miệng!

Chả ốc lá lốt nướng thơm - Cắn miếng chả ốc dai giòn, nhân ngập tràn đã miệng!

Ốc xay nhuyễn, nhồi cho mịn, cuốn với lá lốt dai dai. Ăn kèm với nước chấm hợp không tưởng.

Xem thêm
Từ khóa:   Những món ăn ngon #thịt bò Cách nấu đuôi bò sốt vang ngon

TIN MỚI NHẤT

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Dinh dưỡng 2 giờ 22 phút trước
Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Đời sống 2 giờ 26 phút trước
TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

Đời sống 2 giờ 54 phút trước
Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Đời sống 3 giờ 36 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 4 giờ 15 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 52 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 8 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ