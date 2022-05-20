Chả ốc lá lốt nướng thơm - Cắn miếng chả ốc dai giòn, nhân ngập tràn đã miệng!

Ốc xay nhuyễn, nhồi cho mịn, cuốn với lá lốt dai dai. Ăn kèm với nước chấm hợp không tưởng.

CHẢ ỐC CUỐN LÁ LỐT

Nguyên liệu:

Thịt nạc dăm/ ba chỉ

Thịt ốc

Lá lốt

Nấm mèo

Nấm hương

Sả, hành tím

Gia vị: hạt nêm, tiêu, ớt bột, muối, dầu hào

Cách làm:



- Thịt thái nhỏ băm hoặc xay nhuyễn.

- Nấm mèo, nấm hương ngâm nở, rửa sạch và băm nhuyễn.

- Lá lốt một ít thái nhỏ để trộn chung với chả, còn lại để nguyên để cuốn chả.

- Sả, hành tím băm nhuyễn.

- Thịt ốc ngâm nước gạo và ớt 3-4 tiếng, rửa sạch lại với muối nhiều lần. Băm vừa phải để chả khi ăn có độ giòn của thịt ốc.

- Trộn đều tất cả các nguyên liệu, nêm nếm gia vị.

- Cuối cùng thì lấy lá lốt cuốn lại, làm tương tự đến khi hết nguyên liệu

- Xếp chả cuốn vào khay cho vào nồi chiên không dầu và nướng 180 độ trong 15 phút, thêm 5 phút với 200 độ cho vàng ngon tuỳ thích

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Đan Vy

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