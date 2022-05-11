Chiều chiều làm dĩa cơm cháy mỡ hành nước mắm nhâm nhi siêu đỉnh

Cơm nguội dàn mỏng, chiên giòn, phủ lớp nước mắm kẹo kẹo ăn mê ly

CƠM CHÁY NƯỚC MẮM

Nguyên liệu:

4 muỗng canh nước mắm

4 muỗng đường

1 muỗng ớt sa tế

2 muỗng tương cà

1 chén hành lá

Chà bông

Xốt mayonnaise

Cách làm:

- Trải màng bọc thực phẩm lên bàn, cho cơm lên và ép dàn mỏng. Cắt miếng mỏng và chiên vàng giòn

- Nước chấm: Đổ đường, nước mắm lên bếp. Bật lửa nhỏ, lắc đều chảo cho đường tan, sau đó thêm sa tế và xốt mayonnaise tùy ý

- Rắc thêm hành lá và tắt bếp

- Làm thêm chén mỡ hành, rưới lên mặt cơm cháy

Chúc mọi người làm thành công



Nguồn: Fb Ly To Nhu

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