Chiều chiều làm dĩa cơm cháy mỡ hành nước mắm nhâm nhi siêu đỉnh

Cơm nguội dàn mỏng, chiên giòn, phủ lớp nước mắm kẹo kẹo ăn mê ly
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CƠM CHÁY NƯỚC MẮM
Nguyên liệu:
- 4 muỗng canh nước mắm
- 4 muỗng đường
- 1 muỗng ớt sa tế
- 2 muỗng tương cà
- 1 chén hành lá
- Chà bông
- Xốt mayonnaise
Cách làm:
- Trải màng bọc thực phẩm lên bàn, cho cơm lên và ép dàn mỏng. Cắt miếng mỏng và chiên vàng giòn
- Nước chấm: Đổ đường, nước mắm lên bếp. Bật lửa nhỏ, lắc đều chảo cho đường tan, sau đó thêm sa tế và xốt mayonnaise tùy ý
- Rắc thêm hành lá và tắt bếp
- Làm thêm chén mỡ hành, rưới lên mặt cơm cháy
Chúc mọi người làm thành công
Nguồn: Fb Ly To Nhu