Khoai tây que chiên giòn - Ăn vặt bữa xế siêu hấp dẫn!

Món ngon mỗi ngày 10/05/2022 20:42

Làm bánh khoai tây que chiên giòn rụm, chấm tương ớt ăn kèm siêu giòn béo

KHOAI TÂY QUE CHIÊN GIÒN

Khoai tây que chiên giòn - Ăn vặt bữa xế siêu hấp dẫn! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 350gr khoai tây
  • 100gr bột bắp
  • 80gr bột mì
  • 2gr muối
  • 25gr bơ lạt
  • Hành, ngò 
  • Bột bắp 
  • Dầu ăn
Khoai tây que chiên giòn - Ăn vặt bữa xế siêu hấp dẫn! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Gọt vỏ, sơ chế sạch khoai tây và hành, ngò.

- Cắt khoai tây thành những miếng nhỏ rồi luộc chín mềm

 

Khoai tây que chiên giòn - Ăn vặt bữa xế siêu hấp dẫn! - Ảnh 3

 

- Hành, ngò băm nhỏ.

- Khoai chín vớt ra dằm nhuyễn với muối và bơ.

- Đổ thêm bột bắp và bột mì vào trộn đều, cuối cùng cho thêm hành, ngò. Để bột nghỉ 15 phút

 

Khoai tây que chiên giòn - Ăn vặt bữa xế siêu hấp dẫn! - Ảnh 4

 

- Cắt khoai thành từng thanh dài, lăn qua với 1 lớp áo bằng bột bắp cho que dài tròn đều.

- Chiên khoai ngập trong dầu tới khi vàng đều.

 

Khoai tây que chiên giòn - Ăn vặt bữa xế siêu hấp dẫn! - Ảnh 5

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Ha Ta

Ba chỉ lắc sả tắc hòa quyện vị chua ngọt 'đưa cơm' khó cưỡng!

Ba chỉ lắc sả tắc hòa quyện vị chua ngọt 'đưa cơm' khó cưỡng!

Thịt ba chỉ giòn, béo ngậy lẫn mỡ, lắc cùng tắc chua ngọt ăn siêu thích

Xem thêm
Từ khóa:   Những món ăn ngon chế biến khoai tây ăn vặt bánh khoai tây nghiền

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 10 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 40 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 2 giờ 10 phút trước
Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Tâm sự 2 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 2 giờ 57 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 3 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ