Khoai tây que chiên giòn - Ăn vặt bữa xế siêu hấp dẫn!

Làm bánh khoai tây que chiên giòn rụm, chấm tương ớt ăn kèm siêu giòn béo

KHOAI TÂY QUE CHIÊN GIÒN

Nguyên liệu:

350gr khoai tây

100gr bột bắp

80gr bột mì

2gr muối

25gr bơ lạt

Hành, ngò

Bột bắp

Dầu ăn

Cách làm:



- Gọt vỏ, sơ chế sạch khoai tây và hành, ngò.

- Cắt khoai tây thành những miếng nhỏ rồi luộc chín mềm

- Hành, ngò băm nhỏ.

- Khoai chín vớt ra dằm nhuyễn với muối và bơ.

- Đổ thêm bột bắp và bột mì vào trộn đều, cuối cùng cho thêm hành, ngò. Để bột nghỉ 15 phút

- Cắt khoai thành từng thanh dài, lăn qua với 1 lớp áo bằng bột bắp cho que dài tròn đều.

- Chiên khoai ngập trong dầu tới khi vàng đều.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Ha Ta

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoai-tay-que-chien-gion-an-vat-bua-xe-sieu-hap-dan-467332.html