Khoai tây que chiên giòn - Ăn vặt bữa xế siêu hấp dẫn!

Làm bánh khoai tây que chiên giòn rụm, chấm tương ớt ăn kèm siêu giòn béo
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KHOAI TÂY QUE CHIÊN GIÒN
Nguyên liệu:
- 350gr khoai tây
- 100gr bột bắp
- 80gr bột mì
- 2gr muối
- 25gr bơ lạt
- Hành, ngò
- Bột bắp
- Dầu ăn
Cách làm:
- Gọt vỏ, sơ chế sạch khoai tây và hành, ngò.
- Cắt khoai tây thành những miếng nhỏ rồi luộc chín mềm
- Hành, ngò băm nhỏ.
- Khoai chín vớt ra dằm nhuyễn với muối và bơ.
- Đổ thêm bột bắp và bột mì vào trộn đều, cuối cùng cho thêm hành, ngò. Để bột nghỉ 15 phút
- Cắt khoai thành từng thanh dài, lăn qua với 1 lớp áo bằng bột bắp cho que dài tròn đều.
- Chiên khoai ngập trong dầu tới khi vàng đều.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Ha Ta