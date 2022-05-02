Thịt vịt áp chảo thấm vị, trôi cơm ăn cùng gia đình thật ấm bụng

Chế biến vịt áp chảo ngon như ngoài hàng, thịt vịt ướp đậm đà, ăn chắc thịt

VỊT ÁP CHẢO

Nguyên liệu:

800gr thịt vịt

12 muỗng canh nước tương

1 muỗng canh dầu mè

1 muỗng canh đường

2 muỗng canh dầu hào

2 muỗng canh mật ong

1/2 gói ngũ vị hương

Tỏi

Cách làm:

- Vịt làm sạch, xát muối cho bớt mùi hôi. Chặt đôi thịt vịt, sau đó để ráo và chuẩn bị ướp

- Trộn tất cả nguyên liệu với nhau, ướp trong 15 phút

- Làm nóng chảo, cho 1 ít dầu vào chảo, chiên sơ phần da vịt

- Cho thêm nước lọc vào hỗn hợp đã ướp, khuấy cho tan đường bên dưới rồi đổ vào chảo đun cùng vịt.

- Đun sôi rồi cho nhỏ lửa, đậy nắp, thỉnh thoảng lật cho vịt chín, ngấm đều màu và gia vị. Đun trong khoảng 60-70 phút



- Khi vịt chín vớt ra đĩa, phần nước còn lại thêm vào một ít nước tương và tỏi ớt, đun sôi làm nước chấm

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Hà Quỳnh

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thit-vit-ap-chao-tham-vi-troi-com-an-cung-gia-dinh-that-am-bung-465740.html