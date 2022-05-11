Cá chẽm xốt chua ngọt - Món ngon cho trẻ biếng ăn cá!

Cá chẽm làm sạch, chiên giòn ngon, xóc lớp xốt chua ngọt kích thích trẻ nhỏ
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CÁ CHIÊN XỐT CHUA NGỌT
Nguyên liệu:
- 1kg cá chẽm
- 2 trái ớt chuông đỏ - xanh
- 1/2 củ hành tây
- Đầu hành lá
- 30ml nước tương
- 30ml rượu Thiệu Hưng
- 20ml dầu mè
Xốt chua ngọt:
- 15gr tỏi băm
- 15gr gừng băm
- 30ml rượu Thiệu Hưng
- 20ml giấm gạo
- 50gr đường
- 50gr tương cà
- Nước
- Bột bắp
Cách làm:
- Cá chẽm cắt ra thành lát vừa ăn
- Sau đó ướp với đầu hành đập dập và nước tương, rượu Thiệu Hưng và dầu mè, để cá ướp tầm 30 phút.
- Cắt hành tây, ớt chuông xanh và đỏ thành miếng vừa ăn. Băm nhuyễn tỏi và gừng.
- Bắc chảo lên bếp, phi cho tỏi và gừng thơm lên rồi cho ớt chuông và hành tây vào xào. Nêm một chút muối và tiêu. Cho các gia vị còn lại vào đảo đều. Sau đó cho vào chút nước. Đun sôi xốt lên rồi làm sánh bằng bột bắp pha với nước.
- Cá sau khi đã ướp đổ nước vào ngập mặt cá. Sau đó lăn cá vào bột bắp.
- Chiên cá vàng giòn thì cho cá vào trong xốt trộn đều lên.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Frank Pham