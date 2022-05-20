Sứa chấm mắm tôm - Giòn sần sật, ăn vào đảm bảo mê tít!

Sứa ngâm, làm sạch và ăn cùng mắm tôm tạo hương vị khó quên.
- Thưởng thức gỏi cá Tuyết Lý Sơn tươi ngon với công thức siêu dễ
- Chiều chiều thèm một chiếc bánh tráng mắm ruốc nướng giòn đậm đà thơm nức!
SỨA CHẤM MẮM TÔM
Nguyên liệu:
Nước chấm:
- 2 muỗng mắm tôm
- 2 muỗng đường
- 2 muỗng dầu ăn
- 3 trái tắc
- 2 tép tỏi
- 2 muỗng đậu phộng rang
- 1/2 muỗng cafe bột ngọt
- Ớt
Đồ chấm:
- 200gr sứa
- 2 bìa đậu hũ
- Rau kinh giới. rau tía tô, rau mùi ta
- Cùi dừa
- 1/4 củ cà rốt
Cách làm:
- Làm nước chấm:
- Cho tất cả các nguyên liệu trừ đậu phộng rang vào bát đánh đều tay cho bông phần mắm tôm, cuối cùng cho đậu phộng rang nhuyễn vào trộn đều
- Sứa ngâm với nước lạnh khoảng 30 phút, sau đó rửa sạch + cho lá dứa xay vào nước để làm sứa có màu xanh nếu thích
- Chần sứa qua nước sôi, vớt ra vào bát tô đá lạnh để sứa giòn trong 10 phút rồi vớt ra rá để ráo.
- Rau ruẩ sạch và để ráo
- Đậu hũ chiên vàng, cà rốt và dừa thái miếng
- Trình bày ra đĩa và thưởng thức
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Mai Anh