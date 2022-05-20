Sứa chấm mắm tôm - Giòn sần sật, ăn vào đảm bảo mê tít!

Sứa ngâm, làm sạch và ăn cùng mắm tôm tạo hương vị khó quên.

SỨA CHẤM MẮM TÔM

Nguyên liệu:

Nước chấm:

2 muỗng mắm tôm

2 muỗng đường

2 muỗng dầu ăn

3 trái tắc

2 tép tỏi

2 muỗng đậu phộng rang

1/2 muỗng cafe bột ngọt

Ớt

Đồ chấm:

200gr sứa

2 bìa đậu hũ

Rau kinh giới. rau tía tô, rau mùi ta

Cùi dừa

1/4 củ cà rốt

Cách làm:

Làm nước chấm:

- Cho tất cả các nguyên liệu trừ đậu phộng rang vào bát đánh đều tay cho bông phần mắm tôm, cuối cùng cho đậu phộng rang nhuyễn vào trộn đều

- Sứa ngâm với nước lạnh khoảng 30 phút, sau đó rửa sạch + cho lá dứa xay vào nước để làm sứa có màu xanh nếu thích

- Chần sứa qua nước sôi, vớt ra vào bát tô đá lạnh để sứa giòn trong 10 phút rồi vớt ra rá để ráo.

- Rau ruẩ sạch và để ráo

- Đậu hũ chiên vàng, cà rốt và dừa thái miếng

- Trình bày ra đĩa và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Mai Anh

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sua-cham-mam-tom-gion-san-sat-an-vao-dam-bao-me-tit-469790.html