Sứa chấm mắm tôm - Giòn sần sật, ăn vào đảm bảo mê tít!

Món ngon mỗi ngày 20/05/2022 18:17

Sứa ngâm, làm sạch và ăn cùng mắm tôm tạo hương vị khó quên.

SỨA CHẤM MẮM TÔM

Sứa chấm mắm tôm - Giòn sần sật, ăn vào đảm bảo mê tít! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

Nước chấm:

  • 2 muỗng mắm tôm
  • 2 muỗng đường
  • 2 muỗng dầu ăn
  • 3 trái tắc
  •  2 tép tỏi
  • 2 muỗng đậu phộng rang
  • 1/2 muỗng cafe bột ngọt
  • Ớt

Đồ chấm:

  • 200gr sứa
  • 2 bìa đậu hũ
  • Rau kinh giới. rau tía tô, rau mùi ta
  • Cùi dừa
  • 1/4 củ cà rốt

Cách làm:

  • Làm nước chấm:

- Cho tất cả các nguyên liệu trừ đậu phộng rang vào bát đánh đều tay cho bông phần mắm tôm, cuối cùng cho đậu phộng rang nhuyễn vào trộn đều

- Sứa ngâm với nước lạnh khoảng 30 phút, sau đó rửa sạch + cho lá dứa xay vào nước để làm sứa có màu xanh nếu thích

 

Sứa chấm mắm tôm - Giòn sần sật, ăn vào đảm bảo mê tít! - Ảnh 2

 

- Chần sứa qua nước sôi, vớt ra vào bát tô đá lạnh để sứa giòn trong 10 phút rồi vớt ra rá để ráo.

- Rau ruẩ sạch và để ráo

- Đậu hũ chiên vàng, cà rốt và dừa thái miếng

- Trình bày ra đĩa và thưởng thức

 

Sứa chấm mắm tôm - Giòn sần sật, ăn vào đảm bảo mê tít! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Mai Anh

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