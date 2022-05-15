Chiều chiều thèm một chiếc bánh tráng mắm ruốc nướng giòn đậm đà thơm nức!

Ăn bánh tráng nướng mắm ruốc phiên bản nhà làm, ngon khó cưỡng lại được

BÁNH TRÁNG NƯỚNG MẮM RUỐC

Nguyên liệu:

Bơ mặn, mắm ruốc

Bánh tráng

Xoài bào, rau răm

Đồ chua

Trứng luộc, tép sấy

Hành lá

Tương ớt, mayonnaise

Cách làm:

- Trứng gà luộc sẵn, cắt thành miếng nhỏ

- Làm nóng lò than, cho bánh tráng lên, phết bơ cho thơm, thêm mắm ruốc và các topping đã chuẩn bị tùy ý. Xào nhân cho hòa quyện, chín đều thì cuộn bánh tráng lại nướng giòn

- Ăn kèm tương ớt và mayonnaise nếu thích

Chúc mọi người làm thành công



Nguồn: Fb Hoàng Thùy

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chieu-chieu-them-mot-chiec-banh-trang-mam-ruoc-nuong-gion-dam-da-thom-nuc-468242.html