Chiều chiều thèm một chiếc bánh tráng mắm ruốc nướng giòn đậm đà thơm nức!

Ăn bánh tráng nướng mắm ruốc phiên bản nhà làm, ngon khó cưỡng lại được
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BÁNH TRÁNG NƯỚNG MẮM RUỐC
Nguyên liệu:
- Bơ mặn, mắm ruốc
- Bánh tráng
- Xoài bào, rau răm
- Đồ chua
- Trứng luộc, tép sấy
- Hành lá
- Tương ớt, mayonnaise
Cách làm:
- Trứng gà luộc sẵn, cắt thành miếng nhỏ
- Làm nóng lò than, cho bánh tráng lên, phết bơ cho thơm, thêm mắm ruốc và các topping đã chuẩn bị tùy ý. Xào nhân cho hòa quyện, chín đều thì cuộn bánh tráng lại nướng giòn
- Ăn kèm tương ớt và mayonnaise nếu thích
Chúc mọi người làm thành công
Nguồn: Fb Hoàng Thùy