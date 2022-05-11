Xoài non xóc thịt ba chỉ chua ngọt - Món ăn kích thích, lấy lại vị giác!

Món ngon mỗi ngày 11/05/2022 17:33

Ba chỉ chiên giòn, nước xốt chua ngọt cay cay, áo đều ăn vào siêu đã miệng.

XOÀI NON XÓC TÔM + THỊT BA CHỈ CHIÊN GIÒN

Xoài non xóc thịt ba chỉ chua ngọt - Món ăn kích thích, lấy lại vị giác! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 300gr tôm
  • 200gr thịt ba chỉ
  • 200gr xoài non
  • Rau húng lủi
  • Ớt
  • 6 muỗng cốt tắc/ chanh
  • 3 muỗng đường đầy
  • 3 muỗng nước mắm ngon
  • 4 củ hành tím
  • 3 củ tỏi cô đơn

Cách làm:

- Xoài non cắt mỏng vừa ăn, vừa cắt vừa ngâm vào 1 ít nước muối pha loãng + vắt 1 xíu chanh cho xoài trắng và ra hết nhựa. Ngâm 10 phút rồi vớt ra để ráo nước. Cho 2 muỗng đường vào ướp 15-20 phút cho xoài giảm vị chua

- Thịt ba chỉ luộc sơ, lấy tăm đâm vài lổ trên da, lấy khăn lau khô nước rồi bỏ vào dầu chiên vàng giòn. Vớt ra cắt miếng vừa ăn

- Đun sôi nước, cho 1 ít gừng và 1 muỗng cafe hạt nêm vào nước, cho tôm vào luộc chín, bốc vỏ.

- Làm xốt trộn: giã tỏi, ớt, 3 muỗng đường, 6 muỗng nước cốt tắc/ chanh, 3 muỗng nước mắm, hành tím cắt lát mỏng. Trộn đều, nếm vừa khẩu vị

- Trộn tất cả nguyên liệu vào với nhau rồi cho rau húng vào sau cùng là hoàn thành.

 

Xoài non xóc thịt ba chỉ chua ngọt - Món ăn kích thích, lấy lại vị giác! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Hoang Em Nguyen

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