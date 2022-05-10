Ức gà chiên siêu thơm, cực béo cho bữa cơm nhà!

Món ngon mỗi ngày 10/05/2022 20:30

Ức gà rửa sạch, áo đều một lớp bột và chiên giòn rụm, thơm nức mũi, đảm bảo đưa cơm hết ý!

ỨC GÀ CHIÊN GIÒN

Ức gà chiên siêu thơm, cực béo cho bữa cơm nhà! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 300gr ức gà
  • 1 muỗng cafe hạt nêm
  • 1/2 muỗng cafe hạt tiêu
  • 1 quả trứng gà đánh tan
  • 1/2 gói bột chiên gà giòn
  • 1/2 gói bột chiên xù
  • Dầu ăn
Ức gà chiên siêu thơm, cực béo cho bữa cơm nhà! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Ức gà rửa sạch và thái lát tuỳ theo khẩu vị.

- Sau đó ướp cùng hạt nêm và tiêu tầm 15 phút.

 

Ức gà chiên siêu thơm, cực béo cho bữa cơm nhà! - Ảnh 3

 

- Lần lượt nhúng ức gà đã ướp vào các nguyên liệu khác theo thứ tự: bột chiên gà giòn - trứng - bột chiên xù.

 

Ức gà chiên siêu thơm, cực béo cho bữa cơm nhà! - Ảnh 4

 

- Tiến hành chiên ức gà: cho dầu vào chảo đảm bảo lượng dầu có thể ngập miếng ức gà. Đun đến khi dầu sôi lăn tăn thì cho ức gà vào và chiên. Trở đều 2 mặt đến khi vàng như ý.

 

Ức gà chiên siêu thơm, cực béo cho bữa cơm nhà! - Ảnh 5

 

- Gắp ra cho vào giấy thấm dầu để hút hết lượng dầu dư thừa.

- Trình bày ra đĩa và thưởng thức thôi

 

Ức gà chiên siêu thơm, cực béo cho bữa cơm nhà! - Ảnh 6

Chúc mọi người làm thành công!
 

Nguồn: Fb Nguyễn Thị Thùy Linh

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