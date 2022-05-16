Thưởng thức gỏi cá Tuyết Lý Sơn tươi ngon với công thức siêu dễ

Món ngon mỗi ngày 16/05/2022 10:07

Cách làm cá tuyết tươi, trộn gỏi thấm vị, ăn siêu ngon.

GỎI CÁ TUYẾT LÝ SƠN

Thưởng thức gỏi cá Tuyết Lý Sơn tươi ngon với công thức siêu dễ - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 300gr cá tuyết fillet tươi 
  • 1 trái dừa non
  • Rau trộn gỏi: bắp chuối, hành tây, rau thơm các thể loại, đậu phộng rang.
  • Nước trộn gỏi: 1 muỗng cafe muối, 3 muỗng cafe đường, 1/2 muỗng cafe tiêu, 1.5 trái cốt chanh, ớt cắt lát.
  • Xốt chấm gỏi: nước dừa, 1 trái cà chua chín, dầu phộng, 1 muỗng cafe bơ đậu phộng, hạt nêm, muối, tiêu

Cách làm:

- Cá rửa nước lạnh, lau khô, thái mỏng.

 

Thưởng thức gỏi cá Tuyết Lý Sơn tươi ngon với công thức siêu dễ - Ảnh 2

 

- Bổ trái dừa lấy nước

- Cho cá thái lát vào nước chanh dừa để ngâm 10 phút. 

 

Thưởng thức gỏi cá Tuyết Lý Sơn tươi ngon với công thức siêu dễ - Ảnh 3

 

- Cá sau khi ngâm xong thì vớt ra, hoặc đổ qua rây. Giữ phần nước lại.

- Trộn cá với chén nước trộn gỏi và đợi thêm 10 phút.

- Bắc nồi, bật lửa, thêm dầu phộng, nấu cho dầu thật nóng rồi bỏ thêm 1 trái cà chua cắt lát vào, xào cho nát mềm rồi lấy nồi ra khỏi bếp.

- Nấu nước dừa chanh đã ngâm cá cho sôi rồi bỏ thêm bơ đậu phộng.

- Nấu cho đến khi đặc lại rồi đổ phần cà chua ở trên vào nấu chung đến lúc xốt đặc. Nêm nếm với bột nêm, muối, tiêu cho vừa khẩu vị.

- Trộn cá với bắp chuối, hành tím và rau thơm 

 

Thưởng thức gỏi cá Tuyết Lý Sơn tươi ngon với công thức siêu dễ - Ảnh 4

 

- Rắc chút đậu phộng rang đập dập lên nữa là thưởng thức thôi

 

Thưởng thức gỏi cá Tuyết Lý Sơn tươi ngon với công thức siêu dễ - Ảnh 5

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Hanh Nguyen

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