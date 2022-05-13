Cơm trộn Bibimbap hấp dẫn, ngon khó cưỡng!

Xem phim Hàn thấy cách làm cơm trộn nhiều nhưng chưa thử thì xem ngay công thức này thôi
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CƠM TRỘN BIBIMBAP HÀN QUỐC
Nguyên liệu:
- Gạo tẻ
- Nước dùng
- Thịt bò
- Rau cải bó xôi/ cải chip
- Cà rốt
- Nấm Bunashimeji/ nấm hương/ nấm kim châm
- Kim chi cải thảo
- Trứng gà
- Lá rong biển ăn liền
- Mè rang
- Gia vị: Dầu ăn, dầu hào, nước tương, tương ớt, ớt bột, đường, giấm
- Hành, tỏi
Cách làm:
- Sơ chế:
- Cắm cơm
- Thịt bò rửa sạch, thái và ướp cùng tỏi bằm nhuyễn, gia vị, dầu ăn, dầu hào/ nước tương, tiêu trong tầm 15-20 phút
- Rau cải rửa sạch, cắt khúc vừa ăn
- Cà rốt rửa sạch, thái sợi
- Nấm rửa sạch
- Hành, tỏi đập dập bằm nhuyễn
- Chế biến:
- Chiên trứng ốp la lòng đào
- Cho hành tỏi bằm nhuyễn vào chảo dầu sôi. Cho thịt bò đã ướp sẵn vào xào chín.
- Tiếp đến lần lượt xào cà rốt, nấm, rau cải, nêm nếm cho vừa ăn.
- Đun sôi nước/ nước hầm xương, thả thịt bò và kim chi vào, nêm nếm cho vừa ăn
- Pha nước tương ăn kèm gồm: nước tương, đường, giấm/ chanh, tương ớt, ớt bột tùy ý
- Cho cơm dàn đều tô, xếp lần lượt các nguyên liệu đã xào chín: thịt bò, rau cải, cà rốt, nấm, kim chi, đặt trứng ốp la vào giữa. Cuối cùng, rắc hạt mè rang và lá rong biển lên
- Cơm trộn dọn ra bàn với nước tương đã pha và ăn kèm cùng canh kim chi thịt bò.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Anna Ta