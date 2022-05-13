Cơm trộn Bibimbap hấp dẫn, ngon khó cưỡng!

Món ngon mỗi ngày 13/05/2022 14:03

Xem phim Hàn thấy cách làm cơm trộn nhiều nhưng chưa thử thì xem ngay công thức này thôi

CƠM TRỘN BIBIMBAP HÀN QUỐC

Cơm trộn Bibimbap hấp dẫn, ngon khó cưỡng! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Gạo tẻ 
  • Nước dùng 
  • Thịt bò
  • Rau cải bó xôi/ cải chip
  • Cà rốt
  • Nấm Bunashimeji/ nấm hương/ nấm kim châm
  • Kim chi cải thảo
  • Trứng gà
  • Lá rong biển ăn liền
  • Mè rang
  • Gia vị: Dầu ăn, dầu hào, nước tương, tương ớt, ớt bột, đường, giấm
  • Hành, tỏi

Cách làm:

  • Sơ chế:

- Cắm cơm

- Thịt bò rửa sạch, thái và ướp cùng tỏi bằm nhuyễn, gia vị, dầu ăn, dầu hào/ nước tương, tiêu trong tầm 15-20 phút

- Rau cải rửa sạch, cắt khúc vừa ăn

- Cà rốt rửa sạch, thái sợi

- Nấm rửa sạch

- Hành, tỏi đập dập bằm nhuyễn

  • Chế biến:

- Chiên trứng ốp la lòng đào

- Cho hành tỏi bằm nhuyễn vào chảo dầu sôi. Cho thịt bò đã ướp sẵn vào xào chín. 

- Tiếp đến lần lượt xào cà rốt, nấm, rau cải, nêm nếm cho vừa ăn.

- Đun sôi nước/ nước hầm xương, thả thịt bò và kim chi vào, nêm nếm cho vừa ăn

- Pha nước tương ăn kèm gồm: nước tương, đường, giấm/ chanh, tương ớt, ớt bột tùy ý

- Cho cơm dàn đều tô, xếp lần lượt các nguyên liệu đã xào chín: thịt bò, rau cải, cà rốt, nấm, kim chi, đặt trứng ốp la vào giữa. Cuối cùng, rắc hạt mè rang và lá rong biển lên

- Cơm trộn dọn ra bàn với nước tương đã pha và ăn kèm cùng canh kim chi thịt bò.

 

Cơm trộn Bibimbap hấp dẫn, ngon khó cưỡng! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Anna Ta

Tôm sống xốt Thái lạnh lạnh cay cay - Vừa ăn vừa hít hà, ngất ngây luôn!

Tôm sống xốt Thái lạnh lạnh cay cay - Vừa ăn vừa hít hà, ngất ngây luôn!

Tôm làm sạch, ướp gia vị tái tái. Tôm ăn giòn sần sật, tươi mọng nước

Xem thêm
Từ khóa:   Những món ăn ngon cơm trộn món ăn Hàn Quốc

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 41 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 54 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 54 phút trước
Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 1 giờ 24 phút trước
Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Sao quốc tế 1 giờ 26 phút trước
Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Sao quốc tế 1 giờ 29 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Sao quốc tế 1 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ