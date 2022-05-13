Cơm trộn Bibimbap hấp dẫn, ngon khó cưỡng!

Xem phim Hàn thấy cách làm cơm trộn nhiều nhưng chưa thử thì xem ngay công thức này thôi

CƠM TRỘN BIBIMBAP HÀN QUỐC

Nguyên liệu:

Gạo tẻ

Nước dùng

Thịt bò

Rau cải bó xôi/ cải chip

Cà rốt

Nấm Bunashimeji/ nấm hương/ nấm kim châm

Kim chi cải thảo

Trứng gà

Lá rong biển ăn liền

Mè rang

Gia vị: Dầu ăn, dầu hào, nước tương, tương ớt, ớt bột, đường, giấm

Dầu ăn, dầu hào, nước tương, tương ớt, ớt bột, đường, giấm Hành, tỏi

Cách làm:

Sơ chế:

- Cắm cơm

- Thịt bò rửa sạch, thái và ướp cùng tỏi bằm nhuyễn, gia vị, dầu ăn, dầu hào/ nước tương, tiêu trong tầm 15-20 phút

- Rau cải rửa sạch, cắt khúc vừa ăn

- Cà rốt rửa sạch, thái sợi

- Nấm rửa sạch

- Hành, tỏi đập dập bằm nhuyễn

Chế biến:

- Chiên trứng ốp la lòng đào

- Cho hành tỏi bằm nhuyễn vào chảo dầu sôi. Cho thịt bò đã ướp sẵn vào xào chín.

- Tiếp đến lần lượt xào cà rốt, nấm, rau cải, nêm nếm cho vừa ăn.

- Đun sôi nước/ nước hầm xương, thả thịt bò và kim chi vào, nêm nếm cho vừa ăn

- Pha nước tương ăn kèm gồm: nước tương, đường, giấm/ chanh, tương ớt, ớt bột tùy ý

- Cho cơm dàn đều tô, xếp lần lượt các nguyên liệu đã xào chín: thịt bò, rau cải, cà rốt, nấm, kim chi, đặt trứng ốp la vào giữa. Cuối cùng, rắc hạt mè rang và lá rong biển lên

- Cơm trộn dọn ra bàn với nước tương đã pha và ăn kèm cùng canh kim chi thịt bò.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Anna Ta

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/com-tron-bibimbap-hap-dan-ngon-kho-cuong-468047.html