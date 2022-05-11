Cánh gà nướng xốt cay - Biến tấu gia vị, tạo nên món ngon bùng nổ!

Cánh gà nướng vừa chín tới, xốt cay cay đậm đà. Ăn chơi hay ăn cơm đều ngon miệng
- Bạch tuộc lắc cóc xanh - chua ngọt giòn giòn ăn bao đã!
- Gỏi gà trộn hành tây chua ngọt - Món ăn chống ngấy!
CÁNH GÀ NƯỚNG XỐT CHUA CAY
Nguyên liệu:
Ướp thịt:
- 1kg cánh gà
- 2 muỗng canh dầu olive/dầu bơ/dầu ăn
- 2 muỗng cafe ớt bột paprika
- 1 muỗng cafe bột tỏi
- 1 muỗng cafe bột hành
- 1 muỗng cafe muối/bột canh
- 1/2 muỗng cafe teaspoon tiêu xay
Làm xốt:
- 1.5 muỗng canh xốt ớt xay
- 1 muỗng canh mật ong
- 1 trái chanh
- 2-3 nhánh tỏi băm
- 1/4 cup hạt điều/ đậu phộng rang
- 2-3 cây hành lá thái nhỏ
Cách làm:
- Ướp thịt:
- Cánh gà rửa sạch để thật ráo nước.
- Trộn tất cả các nguyên liệu ướp gà với nhau trong tô lớn thành một hỗn hợp sệt rồi cho thịt vào trộn cùng. Ướp từ 1-2 tiếng cho thấm vị
- Nướng thịt gà:
- Nướng cánh gà ở nhiệt độ 200-220 độ C, thời gian khoảng 30 phút.
- Làm xốt:
- Trộn đều xốt ớt xay, mật ong, vỏ chanh, nước chanh, tỏi băm vào 1 tô lớn thành hỗn hợp sệt. Gia giảm khẩu vị vừa ăn
- Cho gà đã nướng vào tô xốt, xóc đều cho xốt thấm da gà
- Bày gà đã trộn ra tô và rắc hạt điều/lạc rang lên trên và thưởng thức
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Chloe Nguyen