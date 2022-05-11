Cánh gà nướng xốt cay - Biến tấu gia vị, tạo nên món ngon bùng nổ!

Cánh gà nướng vừa chín tới, xốt cay cay đậm đà. Ăn chơi hay ăn cơm đều ngon miệng

CÁNH GÀ NƯỚNG XỐT CHUA CAY

Nguyên liệu:

Ướp thịt:

1kg cánh gà

2 muỗng canh dầu olive/dầu bơ/dầu ăn

2 muỗng cafe ớt bột paprika

1 muỗng cafe bột tỏi

1 muỗng cafe bột hành

1 muỗng cafe muối/bột canh

1/2 muỗng cafe teaspoon tiêu xay

Làm xốt:

1.5 muỗng canh xốt ớt xay

1 muỗng canh mật ong

1 trái chanh

2-3 nhánh tỏi băm

1/4 cup hạt điều/ đậu phộng rang

2-3 cây hành lá thái nhỏ

Cách làm:

Ướp thịt:

- Cánh gà rửa sạch để thật ráo nước.

- Trộn tất cả các nguyên liệu ướp gà với nhau trong tô lớn thành một hỗn hợp sệt rồi cho thịt vào trộn cùng. Ướp từ 1-2 tiếng cho thấm vị

Nướng thịt gà:

- Nướng cánh gà ở nhiệt độ 200-220 độ C, thời gian khoảng 30 phút.

Làm xốt:

- Trộn đều xốt ớt xay, mật ong, vỏ chanh, nước chanh, tỏi băm vào 1 tô lớn thành hỗn hợp sệt. Gia giảm khẩu vị vừa ăn

- Cho gà đã nướng vào tô xốt, xóc đều cho xốt thấm da gà

- Bày gà đã trộn ra tô và rắc hạt điều/lạc rang lên trên và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!



Nguồn: Fb Chloe Nguyen

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/canh-ga-nuong-xot-cay-bien-tau-gia-vi-tao-nen-mon-ngon-bung-no-467529.html