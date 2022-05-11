Cánh gà nướng xốt cay - Biến tấu gia vị, tạo nên món ngon bùng nổ!

Món ngon mỗi ngày 11/05/2022 18:58

Cánh gà nướng vừa chín tới, xốt cay cay đậm đà. Ăn chơi hay ăn cơm đều ngon miệng

CÁNH GÀ NƯỚNG XỐT CHUA CAY

Cánh gà nướng xốt cay - Biến tấu gia vị, tạo nên món ngon bùng nổ! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

Ướp thịt:

  • 1kg cánh gà
  • 2 muỗng canh dầu olive/dầu bơ/dầu ăn
  • 2 muỗng cafe ớt bột paprika 
  • 1 muỗng cafe bột tỏi
  • 1 muỗng cafe bột hành
  • 1 muỗng cafe muối/bột canh
  • 1/2 muỗng cafe teaspoon tiêu xay

Làm xốt:

  • 1.5 muỗng canh xốt ớt xay
  • 1 muỗng canh mật ong
  • 1 trái chanh 
  • 2-3 nhánh tỏi băm
  • 1/4 cup hạt điều/ đậu phộng rang
  • 2-3 cây hành lá thái nhỏ

Cách làm:

  • Ướp thịt:

- Cánh gà rửa sạch để thật ráo nước. 

- Trộn tất cả các nguyên liệu ướp gà với nhau trong tô lớn thành một hỗn hợp sệt rồi cho thịt vào trộn cùng. Ướp từ 1-2 tiếng cho thấm vị

 

Cánh gà nướng xốt cay - Biến tấu gia vị, tạo nên món ngon bùng nổ! - Ảnh 2

  • Nướng thịt gà:

- Nướng cánh gà ở nhiệt độ 200-220 độ C, thời gian khoảng 30 phút. 

  • Làm xốt:

- Trộn đều xốt ớt xay, mật ong, vỏ chanh, nước chanh, tỏi băm vào 1 tô lớn thành hỗn hợp sệt. Gia giảm khẩu vị vừa ăn

 

Cánh gà nướng xốt cay - Biến tấu gia vị, tạo nên món ngon bùng nổ! - Ảnh 3

 

- Cho gà đã nướng vào tô xốt, xóc đều cho xốt thấm da gà

- Bày gà đã trộn ra tô và rắc hạt điều/lạc rang lên trên và thưởng thức

 

Cánh gà nướng xốt cay - Biến tấu gia vị, tạo nên món ngon bùng nổ! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!
 

Nguồn: Fb Chloe Nguyen

Lagu gà hầm đậu chấm bánh mì - Bữa sáng dinh dưỡng!

Lagu gà hầm đậu chấm bánh mì - Bữa sáng dinh dưỡng!

Làm lagu hầm cho bữa sáng, đổi vị cho bữa ăn thêm màu sắc

Xem thêm
Từ khóa:   cách làm cánh gà nước xốt ngon cách làm cánh gà nướng bơ tỏi ngon

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 9 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 39 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 1 giờ 9 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 1 giờ 39 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 2 giờ 9 phút trước
Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Tâm sự 2 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 2 giờ 56 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 3 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ