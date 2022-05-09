Lagu gà hầm đậu chấm bánh mì - Bữa sáng dinh dưỡng!

Làm lagu hầm cho bữa sáng, đổi vị cho bữa ăn thêm màu sắc

LAGU GÀ ĐẬU TƯƠI

Nguyên liệu:

1 con gà ta

300gr đậu tươi (đậu đỏ, đậu đen, đậu trắng, đậu Hà Lan, đậu ván,...)

1 củ cà rốt

4 quả cà chua

4 muỗng canh tương cà

Dầu màu điều đỏ

40gr hành tím, tỏi

1 trái dừa tươi lấy nước

Bánh mì

Đường phèn, ngò rí

Cách làm:



- Thịt gà sơ chế sạch, chặt miếng vừa ăn. Ướp thịt gà với các gia vị như muối, đường phèn, hạt nêm, tiêu hành tím xay.

- Đậu ngâm 15 phút. Rửa sạch và chần sơ qua nước sôi. Để ráo nước.

- Cà rốt cắt miếng vừa ăn.

- Cà chua, hành, tỏi băm nhỏ.

- Cho dầu ăn vào nồi. Để lửa vừa. Cho hạt điều đỏ vào để làm dầu điều. Vớt hạt điều đỏ ra. Tiếp tục cho hành tỏi vào phi thơm. Cho thịt gà vào xào săn. Thêm cà chua tươi vào xào cho chín tới và có màu đỏ đẹp. Thêm tương cà chua vào nồi, giúp tăng hương vị và màu sắc.

- Cho nước dừa tươi vào ngập thịt. Tiếp theo cho cà rốt, các loại đậu vào đảo đều. Nêm thêm đường phèn.

- Nấu lửa vừa khoảng 20 phút là lúc các nguyên liệu chín tới. Nêm nếm lại nếu cần thiết.

- Tắt bếp, bày ra dĩa sâu lòng và trang trí thêm rau ngò.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Phuong Nguyen

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lagu-ga-ham-dau-cham-banh-mi-bua-sang-dinh-duong-466930.html