Lagu gà hầm đậu chấm bánh mì - Bữa sáng dinh dưỡng!

Món ngon mỗi ngày 09/05/2022 11:48

Làm lagu hầm cho bữa sáng, đổi vị cho bữa ăn thêm màu sắc

LAGU GÀ ĐẬU TƯƠI

Lagu gà hầm đậu chấm bánh mì - Bữa sáng dinh dưỡng! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1 con gà ta 
  • 300gr đậu tươi (đậu đỏ, đậu đen, đậu trắng, đậu Hà Lan, đậu ván,...)
  • 1 củ cà rốt
  • 4 quả cà chua
  • 4 muỗng canh tương cà
  • Dầu màu điều đỏ
  • 40gr hành tím, tỏi
  • 1 trái dừa tươi lấy nước
  • Bánh mì 
  • Đường phèn, ngò rí
Lagu gà hầm đậu chấm bánh mì - Bữa sáng dinh dưỡng! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Thịt gà sơ chế sạch, chặt miếng vừa ăn. Ướp thịt gà với các gia vị như muối, đường phèn, hạt nêm, tiêu hành tím xay.

- Đậu ngâm 15 phút. Rửa sạch và chần sơ qua nước sôi. Để ráo nước.

- Cà rốt cắt miếng vừa ăn.

- Cà chua, hành, tỏi băm nhỏ.

- Cho dầu ăn vào nồi. Để lửa vừa. Cho hạt điều đỏ vào để làm dầu điều. Vớt hạt điều đỏ ra. Tiếp tục cho hành tỏi vào phi thơm. Cho thịt gà vào xào săn. Thêm cà chua tươi vào xào cho chín tới và có màu đỏ đẹp. Thêm tương cà chua vào nồi, giúp tăng hương vị và màu sắc. 

- Cho nước dừa tươi vào ngập thịt. Tiếp theo cho cà rốt, các loại đậu vào đảo đều. Nêm thêm đường phèn.

- Nấu lửa vừa khoảng 20 phút là lúc các nguyên liệu chín tới. Nêm nếm lại nếu cần thiết.

 

Lagu gà hầm đậu chấm bánh mì - Bữa sáng dinh dưỡng! - Ảnh 3

 

- Tắt bếp, bày ra dĩa sâu lòng và trang trí thêm rau ngò.

 

Lagu gà hầm đậu chấm bánh mì - Bữa sáng dinh dưỡng! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Phuong Nguyen

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