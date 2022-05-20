Ăn vặt chơi chơi cùng lá lốt kẹp chả cá chiên giòn!

Lá lốt kẹp chả cá thác lác, dai dai bên trong giòn giòn bên ngoài kích thích vị giác vô cùng.

LÁ LỐT KẸP CÁ THÁC LÁC CHIÊN GIÒN

Nguyên liệu:

Lá lốt

200gr cá thác lác

Bột chiên giòn

Gia vị

Cách làm:



- Chả cá ướp với chút gia vị cho vừa ăn, thêm tiêu xay, ớt nếu thích cay, hành tím và hành lá cắt nhỏ. Quết đều cho cá được dai ngon, cho chả cá vào ngăn mát 20-30 phút.

- Lá lốt rửa sạch.

- Lấy chả cá ra, cho lá lốt lên thớt, cho lớp cá lên trên, tán đều trên mặt lá, sau đó cho 1 lá lốt khác lên trên. Vậy là xong 1 phần, làm lần lượt cho đến hết.

- Bột chiên giòn cho nước vào hoà tan, bột hơi sệt lại là được.

- Chuẩn bị chảo dầu, dầu nóng vừa cho lá lốt nhúng bột vào chiên. Chiên lửa lớn vừa, khi thấy vàng giòn thì cho ra ngoài có lót giấy thấm dầu

- Lá lốt chiên giòn chấm cùng tương ớt nếu thích

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Ngô Tuyết Phượng

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/an-vat-choi-choi-cung-la-lot-kep-cha-ca-chien-gion-469803.html