Combo chill chill bữa tối hoàn hảo - Cá hồi xốt chanh leo và khoai tây nghiền!

Món ngon mỗi ngày 16/05/2022 09:29

Làm cá hồi áp chảo, xốt béo chua chua ngọt ngọt, ăn kèm khoai tây siêu đã.

CÁ HỒI XỐT CHANH LEO

Combo chill chill bữa tối hoàn hảo - Cá hồi xốt chanh leo và khoai tây nghiền! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 300gr cá hồi

  • 3 trái chanh leo

  • 1 trái chanh

  • 2 củ tỏi, hành tím

  • Hành lá

  • 2 muỗng cafe bơ

  • Lá gia vị: hương thảo (thyme) và rosemary

    • Cách làm:

    • Làm nước xốt:

    - Cho dầu oliu vào chảo, thái nhỏ hành cho vào phi thơm. Chanh leo đã nạo, đổ vào chảo 1 phút thì đổ thêm vừa đủ nước. Sau đó nêm 2 muỗng đường, 1 muỗng muối. Đun tầm 5 phút đến khi xốt sánh lại thì cho ra chén, lọc hạt nếu thích

    • Sơ chế cá hồi:

    - Cá hồi cho ngâm với muối và nước cốt chanh tầm 3 phút. Sau đó để khô, rồi ướp với muối và hạt tiêu.

    • Chế biến cá:

    - Cho 2 muỗng cafe bơ vào chảo cho đến khi bơ chảy thì cho cá hồi vào. Rán 2 mặt. Đồng thời cho thyme, rosemary cùng hành tím, tỏi và tắt bếp.

    • Trang trí:

    - Lấy cá hồi ra đĩa rồi đổ xốt lên. Trang trí nếu thích

     

    Combo chill chill bữa tối hoàn hảo - Cá hồi xốt chanh leo và khoai tây nghiền! - Ảnh 2

    KHOAI TÂY NGHIỀN

    Nguyên liệu:

    • 3 củ khoai tây

    • 1/2 củ hành tây

    • 1/2 củ tỏi 

    • 200ml sữa tươi

    • 3 nhánh hành tươi

    • 3 muỗng cafe bơ

    Cách làm:

    • Sơ chế khoai tây:

    - Gọt vỏ khoai tây sau đó cho vào luộc. Luộc khoai cho đến khi khoai mềm ra rồi đổ ra bát chắt cạn nước.

    • Chế biến:

    - Cho bơ vào nồi, cho đến khi bơ chảy thì cho thêm 1 củ tỏi và 1/2 củ hành tây thái nhỏ sẵn, đảo đều và phi thơm rồi cho khoai tây vào. Đổ thêm sữa tươi vào chảo và nghiền khoai đến mịn sau đó tắt bếp.

    • Trang trí:

    - Cho khoai tây nghiền ra đĩa, và rắc thêm 1 chút hành lá tươi lên đĩa để trang trí.

     

    Combo chill chill bữa tối hoàn hảo - Cá hồi xốt chanh leo và khoai tây nghiền! - Ảnh 3

    Chúc mọi người làm thành công!

    Nguồn: Fb Liên Leo

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