Combo chill chill bữa tối hoàn hảo - Cá hồi xốt chanh leo và khoai tây nghiền!

1 trái chanh

2 củ tỏi, hành tím

Hành lá

2 muỗng cafe bơ

Lá gia vị: hương thảo (thyme) và rosemary

Cách làm:

Làm nước xốt:

- Cho dầu oliu vào chảo, thái nhỏ hành cho vào phi thơm. Chanh leo đã nạo, đổ vào chảo 1 phút thì đổ thêm vừa đủ nước. Sau đó nêm 2 muỗng đường, 1 muỗng muối. Đun tầm 5 phút đến khi xốt sánh lại thì cho ra chén, lọc hạt nếu thích

Sơ chế cá hồi:

- Cá hồi cho ngâm với muối và nước cốt chanh tầm 3 phút. Sau đó để khô, rồi ướp với muối và hạt tiêu.

Chế biến cá:

- Cho 2 muỗng cafe bơ vào chảo cho đến khi bơ chảy thì cho cá hồi vào. Rán 2 mặt. Đồng thời cho thyme, rosemary cùng hành tím, tỏi và tắt bếp.

Trang trí:

- Lấy cá hồi ra đĩa rồi đổ xốt lên. Trang trí nếu thích

KHOAI TÂY NGHIỀN

Nguyên liệu:

3 củ khoai tây

1/2 củ hành tây

1/2 củ tỏi

200ml sữa tươi

3 nhánh hành tươi

3 muỗng cafe bơ

Cách làm:

Sơ chế khoai tây:

- Gọt vỏ khoai tây sau đó cho vào luộc. Luộc khoai cho đến khi khoai mềm ra rồi đổ ra bát chắt cạn nước.

Chế biến:

- Cho bơ vào nồi, cho đến khi bơ chảy thì cho thêm 1 củ tỏi và 1/2 củ hành tây thái nhỏ sẵn, đảo đều và phi thơm rồi cho khoai tây vào. Đổ thêm sữa tươi vào chảo và nghiền khoai đến mịn sau đó tắt bếp.

Trang trí:

- Cho khoai tây nghiền ra đĩa, và rắc thêm 1 chút hành lá tươi lên đĩa để trang trí.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Liên Leo