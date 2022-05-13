Trứng cút hấp nấm phô mai - Thanh đạm, thơm béo siêu đã!

Thanh đạm, nhẹ nhàng với trứng cút hấp nấm. Không dầu mỡ, ăn vào thanh ngọt, thích mê!

TRỨNG CÚT HẤP NẤM PHÔ MAI

Nguyên liệu:

Nấm đông cô

Trứng cút

Phomai con bò cười

Hành lá

Cách làm:

- Sơ chế nấm, bỏ phần gốc, rửa sạch và để ráo

- Hành lá xắt nhỏ

- Cho trứng cút vào lõi trong phần nấm, thêm phô mai và hành lá lên bề mặt

- Hấp khoảng 10 phút, thêm 1 ít nước tương lên mặt trứng cho đậm đà nếu thích

- Cho ra đĩa, thêm tiêu và thưởng thức thôi

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Van Mac Anh

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trung-cut-hap-nam-pho-mai-thanh-dam-thom-beo-sieu-da-468237.html