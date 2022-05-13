Trứng cút hấp nấm phô mai - Thanh đạm, thơm béo siêu đã!

Thanh đạm, nhẹ nhàng với trứng cút hấp nấm. Không dầu mỡ, ăn vào thanh ngọt, thích mê!
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TRỨNG CÚT HẤP NẤM PHÔ MAI
Nguyên liệu:
- Nấm đông cô
- Trứng cút
- Phomai con bò cười
- Hành lá
Cách làm:
- Sơ chế nấm, bỏ phần gốc, rửa sạch và để ráo
- Hành lá xắt nhỏ
- Cho trứng cút vào lõi trong phần nấm, thêm phô mai và hành lá lên bề mặt
- Hấp khoảng 10 phút, thêm 1 ít nước tương lên mặt trứng cho đậm đà nếu thích
- Cho ra đĩa, thêm tiêu và thưởng thức thôi
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Van Mac Anh