Làm đồ ăn sáng trong tích tắc - Cá mòi né và salad dầu giấm!

Bữa sáng nhanh gọn với cá hộp, rau trộn dầu giấm đơn giản nhưng siêu ngon

CÁ NÉ - SALAD DẦU GIẤM

Nguyên liệu:

Chảo cá:

1 hộp cá

1 xúc xích

1-2 ổ bánh mì

1 quả trứng gà/vịt

1/4 củ hành tây

1 ít củ cải chua ngọt

1 ít hành lá

1 ít tiêu xay

Salad dầu giấm:

1 ít xà lách, cà chua, dưa leo

3 muỗng canh giấm

2 muỗng canh đường

1 muỗng canh dầu ôliu

1/4 muỗng cafe muối

Cách làm:



Trộn salad:

- Cho vào chén 3 muỗng giấm gạo + 2 muỗng canh đường + 1 muỗng dầu ô liu + 1/4 muỗng cafe muối + 1 ít tiêu xay. Khuấy đều cho tan đường, sau đó cho vào dĩa rau trộn đều.

- Làm nóng chảo và cho dầu ăn vào, chiên xúc xích cho vàng cạnh, sau đó gắp xúc xích ra ngoài, cho hành tây vào đảo đều, cho cá hộp vào + 1 ít nước lọc, sau đó nêm nếm tí đường, nước mắm cho đậm đà. Đập 1 quả trứng gà vào, lòng trắng trứng vừa chín thì cho xúc xích, tiêu, củ cải chua ngọt và hành lá vào.

- Thêm phô mai nếu thích, nhấc chảo ra bàn và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Trần Xuân Đức

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