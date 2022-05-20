Mẹt bò nướng lá lốt - Cuốn rau sống, chấm mắm siêu cuốn!

Làm bò nướng lá lốt:

- Thịt bò băm nhỏ/ xay

- Thịt heo băm nhỏ/ xay.

- Sả, hành tím băm nhỏ.

- Trộn hai phần thịt lại với nhau. Sau đó đem ướp cùng 2 muỗng nước mắm, 1/2 muỗng muối, 1 muỗng hạt tiêu, 2 muỗng hành tím, 3 muỗng sả, 2 muỗng dầu ăn.

- Thái nhỏ lá lốt trộn cùng thịt.

- Trộn đều hỗn hợp thịt và ướp trong 60 phút

- Lá lốt chọn lá to vừa có màu xanh thẫm, rửa sạch để ráo.

Nướng bò lá lốt:

- Sau khi ướp thịt xong thì bắt đầu gói.

- Gói ở mặt gân của lá lốt, gấp 2 viền lá vào rồi cho thịt vào giữa cuốn lại. Xiên từng cuốn vào xiên tre nhỏ để nướng.

- Xếp các xiên vào nồi chiên không dầu, phết một lớp dầu ăn mỏng lên, nướng ở 180 độ trong 10 phút rồi lật xiên lại nướng tiếp 5 phút nữa là hoàn thành.

- Khi ăn rưới mỡ hành và đậu phộng rang lên.

Phần nước chấm:

- Xay nhuyễn 1/4 trái thơm, thêm 4 muỗng nước mắm, 2 muỗng đường, 2 muỗng tỏi băm, 1/2 muỗng ớt băm, 1/2 trái chanh.

- Ăn kèm bún, rau sống và dứa, chuối xanh.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Thu Uyên