Mẹt bò nướng lá lốt - Cuốn rau sống, chấm mắm siêu cuốn!

Bò nướng lá lốt đậm vị, cháy xém nhẹ, thơm nức mũi khó cưỡng sẽ là một gợi ý tuyệt vời cho những dịp cuối tuần!
BÒ NƯỚNG LÁ LỐT
Nguyên liệu:
- 300gr thịt bò
- 100gr thịt ba chỉ
- Lá lốt
- Hành tím, hành lá
- 5 cây sả
- Đậu phộng rang giã dập
- Gia vị ướp thịt: tiêu, muối, nước mắm, dầu ăn
- Ăn kèm: chuối xanh, thơm, rau sống, bún, khế chua
- Nước chấm
Cách làm:
- Làm bò nướng lá lốt:
- Thịt bò băm nhỏ/ xay
- Thịt heo băm nhỏ/ xay.
- Sả, hành tím băm nhỏ.
- Trộn hai phần thịt lại với nhau. Sau đó đem ướp cùng 2 muỗng nước mắm, 1/2 muỗng muối, 1 muỗng hạt tiêu, 2 muỗng hành tím, 3 muỗng sả, 2 muỗng dầu ăn.
- Thái nhỏ lá lốt trộn cùng thịt.
- Trộn đều hỗn hợp thịt và ướp trong 60 phút
- Lá lốt chọn lá to vừa có màu xanh thẫm, rửa sạch để ráo.
- Nướng bò lá lốt:
- Sau khi ướp thịt xong thì bắt đầu gói.
- Gói ở mặt gân của lá lốt, gấp 2 viền lá vào rồi cho thịt vào giữa cuốn lại. Xiên từng cuốn vào xiên tre nhỏ để nướng.
- Xếp các xiên vào nồi chiên không dầu, phết một lớp dầu ăn mỏng lên, nướng ở 180 độ trong 10 phút rồi lật xiên lại nướng tiếp 5 phút nữa là hoàn thành.
- Khi ăn rưới mỡ hành và đậu phộng rang lên.
- Phần nước chấm:
- Xay nhuyễn 1/4 trái thơm, thêm 4 muỗng nước mắm, 2 muỗng đường, 2 muỗng tỏi băm, 1/2 muỗng ớt băm, 1/2 trái chanh.
- Ăn kèm bún, rau sống và dứa, chuối xanh.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Thu Uyên