Mẹt bò nướng lá lốt - Cuốn rau sống, chấm mắm siêu cuốn!

Món ngon mỗi ngày 20/05/2022 17:57

Bò nướng lá lốt đậm vị, cháy xém nhẹ, thơm nức mũi khó cưỡng sẽ là một gợi ý tuyệt vời cho những dịp cuối tuần!

BÒ NƯỚNG LÁ LỐT

Mẹt bò nướng lá lốt - Cuốn rau sống, chấm mắm siêu cuốn! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 300gr thịt bò
  • 100gr thịt ba chỉ
  • Lá lốt
  • Hành tím, hành lá
  • 5 cây sả
  • Đậu phộng rang giã dập
  • Gia vị ướp thịt: tiêu, muối, nước mắm, dầu ăn
  • Ăn kèm: chuối xanh, thơm, rau sống, bún, khế chua 
  • Nước chấm
Mẹt bò nướng lá lốt - Cuốn rau sống, chấm mắm siêu cuốn! - Ảnh 2

 

Cách làm:

  • Làm bò nướng lá lốt:

- Thịt bò băm nhỏ/ xay

- Thịt heo băm nhỏ/ xay.

- Sả, hành tím băm nhỏ.

- Trộn hai phần thịt lại với nhau. Sau đó đem ướp cùng 2 muỗng nước mắm, 1/2 muỗng muối, 1 muỗng hạt tiêu, 2 muỗng hành tím, 3 muỗng sả, 2 muỗng dầu ăn.

 

Mẹt bò nướng lá lốt - Cuốn rau sống, chấm mắm siêu cuốn! - Ảnh 3

 

- Thái nhỏ lá lốt trộn cùng thịt.

- Trộn đều hỗn hợp thịt và ướp trong 60 phút

- Lá lốt chọn lá to vừa có màu xanh thẫm, rửa sạch để ráo.

  • Nướng bò lá lốt:

- Sau khi ướp thịt xong thì bắt đầu gói.

- Gói ở mặt gân của lá lốt, gấp 2 viền lá vào rồi cho thịt vào giữa cuốn lại. Xiên từng cuốn vào xiên tre nhỏ để nướng.

 

Mẹt bò nướng lá lốt - Cuốn rau sống, chấm mắm siêu cuốn! - Ảnh 4

 

- Xếp các xiên vào nồi chiên không dầu, phết một lớp dầu ăn mỏng lên, nướng ở 180 độ trong 10 phút rồi lật xiên lại nướng tiếp 5 phút nữa là hoàn thành.

- Khi ăn rưới mỡ hành và đậu phộng rang lên.

  • Phần nước chấm:

- Xay nhuyễn 1/4 trái thơm, thêm 4 muỗng nước mắm, 2 muỗng đường, 2 muỗng tỏi băm, 1/2 muỗng ớt băm, 1/2 trái chanh. 

- Ăn kèm bún, rau sống và dứa, chuối xanh.

 

Mẹt bò nướng lá lốt - Cuốn rau sống, chấm mắm siêu cuốn! - Ảnh 5

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Thu Uyên

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