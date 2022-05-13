Làm bánh gối cho bữa xế chiều vui vẻ!

Tự làm bánh gối tại nhà, chiên giòn rụm, topping ngập nhân thơm béo, đảm bảo cả nhà thích mê.
- Chiều chiều làm dĩa cơm cháy mỡ hành nước mắm nhâm nhi siêu đỉnh
- Xoài non xóc thịt ba chỉ chua ngọt - Món ăn kích thích, lấy lại vị giác!
BÁNH GỐI
Nguyên liệu:
A. Phần vỏ:
- 400gr bột mì
- 100gr bột gạo
- 1 muỗng cafe muối
- 2 muỗng canh đường
- 1 muỗng cafe bột nở
- 50ml dầu ăn
- 200ml nước lọc
- 2 quả trứng gà
- 2 muỗng cafe bột nghệ
B. Phần nhân:
- 200gr thịt heo xay
- 30gr miến
- 30gr mộc nhĩ
- 1 củ hành tây
- 1 củ cà rốt
- 20 quả trứng cút
Gia vị:
- 1 muỗng cafe bột canh
- 1 muỗng cafe bột ngọt
- 1 muỗng cafe tiêu xay
C. Phần dưa góp ăn kèm:
- 3 trái dưa leo
- 1 củ cà rốt
- 1 muỗng cafe muối
- 2 muỗng canh đường
- 2 muỗng canh nước cốt chanh/ giấm
- Tỏi - ớt bằm nhỏ
D. Phần nước chấm:
- 4 muỗng canh nước lọc
- 2 muỗng canh nước cốt chanh/ giấm
- 2 muỗng canh đường
- 2 muỗng canh nước mắm
- Tỏi - ớt bằm nhỏ
Cách làm:
- Rau bột, trộn đều. Sau đó nhồi máy khoảng 10 phút, tiếp tục nhồi bằng tay thêm 15-20 phút nữa cho đều. Bọc kín bằng màng bọc, để bột nghỉ khoảng 40 phút
- Sơ chế các loại nhân, xào chín
- Dùng khuôn hình tròn/ dùng miệng bát cắt hình tròn
- Gói bánh, gấp 2 đầu hình gối sau đó cuốn chặt các mép lại
- Chuẩn bị đồ chua ăn kèm và nước chấm
- Rán bánh:
- Cho ngập dầu, làm nóng già dầu, cho bánh vào chiên 2 lần cho giòn, vớt ra và để ráo dầu
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Thuong Vu