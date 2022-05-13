Làm bánh gối cho bữa xế chiều vui vẻ!

Món ngon mỗi ngày 13/05/2022 17:50

Tự làm bánh gối tại nhà, chiên giòn rụm, topping ngập nhân thơm béo, đảm bảo cả nhà thích mê.

BÁNH GỐI

Làm bánh gối cho bữa xế chiều vui vẻ! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

A. Phần vỏ:

  • 400gr bột mì 
  • 100gr bột gạo
  • 1 muỗng cafe muối
  • 2 muỗng canh đường
  • 1 muỗng cafe bột nở
  • 50ml dầu ăn
  • 200ml nước lọc 
  • 2 quả trứng gà
  • 2 muỗng cafe bột nghệ

B. Phần nhân:

  • 200gr thịt heo xay
  • 30gr miến
  • 30gr mộc nhĩ
  • 1 củ hành tây
  • 1 củ cà rốt
  • 20 quả trứng cút

Gia vị:

  • 1 muỗng cafe bột canh
  • 1 muỗng cafe bột ngọt
  • 1 muỗng cafe tiêu xay

C. Phần dưa góp ăn kèm:

  • 3 trái dưa leo
  • 1 củ cà rốt
  • 1 muỗng cafe muối
  • 2 muỗng canh đường
  • 2 muỗng canh nước cốt chanh/ giấm
  • Tỏi - ớt bằm nhỏ

D. Phần nước chấm:

  • 4 muỗng canh nước lọc
  • 2 muỗng canh nước cốt chanh/ giấm
  • 2 muỗng canh đường
  • 2 muỗng canh nước mắm
  • Tỏi - ớt bằm nhỏ
Làm bánh gối cho bữa xế chiều vui vẻ! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Rau bột, trộn đều. Sau đó nhồi máy khoảng 10 phút, tiếp tục nhồi bằng tay thêm 15-20 phút nữa cho đều. Bọc kín bằng màng bọc, để bột nghỉ khoảng 40 phút

- Sơ chế các loại nhân, xào chín

 

Làm bánh gối cho bữa xế chiều vui vẻ! - Ảnh 3

 

- Dùng khuôn hình tròn/ dùng miệng bát cắt hình tròn

- Gói bánh, gấp 2 đầu hình gối sau đó cuốn chặt các mép lại

 

Làm bánh gối cho bữa xế chiều vui vẻ! - Ảnh 4

 

- Chuẩn bị đồ chua ăn kèm và nước chấm

  • Rán bánh:

- Cho ngập dầu, làm nóng già dầu, cho bánh vào chiên 2 lần cho giòn, vớt ra và để ráo dầu

 

Làm bánh gối cho bữa xế chiều vui vẻ! - Ảnh 5

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Thuong Vu

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