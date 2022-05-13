Làm bánh gối cho bữa xế chiều vui vẻ!

Tự làm bánh gối tại nhà, chiên giòn rụm, topping ngập nhân thơm béo, đảm bảo cả nhà thích mê.

BÁNH GỐI

Nguyên liệu:

A. Phần vỏ:

400gr bột mì

100gr bột gạo

1 muỗng cafe muối

2 muỗng canh đường

1 muỗng cafe bột nở

50ml dầu ăn

200ml nước lọc

2 quả trứng gà

2 muỗng cafe bột nghệ

B. Phần nhân:

200gr thịt heo xay

30gr miến

30gr mộc nhĩ

1 củ hành tây

1 củ cà rốt

20 quả trứng cút

Gia vị:

1 muỗng cafe bột canh

1 muỗng cafe bột ngọt

1 muỗng cafe tiêu xay

C. Phần dưa góp ăn kèm:

3 trái dưa leo

1 củ cà rốt

1 muỗng cafe muối

2 muỗng canh đường

2 muỗng canh nước cốt chanh/ giấm

Tỏi - ớt bằm nhỏ

D. Phần nước chấm:

4 muỗng canh nước lọc

2 muỗng canh nước cốt chanh/ giấm

2 muỗng canh đường

2 muỗng canh nước mắm

Tỏi - ớt bằm nhỏ

Cách làm:

- Rau bột, trộn đều. Sau đó nhồi máy khoảng 10 phút, tiếp tục nhồi bằng tay thêm 15-20 phút nữa cho đều. Bọc kín bằng màng bọc, để bột nghỉ khoảng 40 phút

- Sơ chế các loại nhân, xào chín

- Dùng khuôn hình tròn/ dùng miệng bát cắt hình tròn

- Gói bánh, gấp 2 đầu hình gối sau đó cuốn chặt các mép lại

- Chuẩn bị đồ chua ăn kèm và nước chấm

Rán bánh:

- Cho ngập dầu, làm nóng già dầu, cho bánh vào chiên 2 lần cho giòn, vớt ra và để ráo dầu

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Thuong Vu

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-banh-goi-cho-bua-xe-chieu-vui-ve-468234.html