Bữa ăn hôm nay chưa biết nấu gì thì thử ngay món cơm siêu chất lượng này nhé - Cơm lươn ếch!

Món ngon mỗi ngày 19/05/2022 10:27

Lươn - ếch tươi rói, đậm đà gia vị. Cơm nấu vừa chín tới, ăn kèm siêu hợp

CƠM LƯƠN ẾCH

Bữa ăn hôm nay chưa biết nấu gì thì thử ngay món cơm siêu chất lượng này nhé - Cơm lươn ếch! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Lươn - ếch 
  • Gia vị: dầu hào, nước tương, hắc xì dầu, bột ngũ vị hương, rượu nấu ăn, tiêu trắng, đường
  • Gừng
  • Lạp xưởng
  • Nấm đông cô, cải thìa
  • Trứng muối 

Cách làm:

  • Sơ chế:

- Rửa lươn và ếch thật sạch, dùng bột năng/ bột mì phủ con lươn, sau đó rửa sạch lại

- Ướp ếch và lươn với dầu hào, gừng thái lát, nước tương, hắc xì dầu, xíu bột ngũ vị hương, rượu nấu ăn, tiêu trắng và đường.

 

Bữa ăn hôm nay chưa biết nấu gì thì thử ngay món cơm siêu chất lượng này nhé - Cơm lươn ếch! - Ảnh 2

 

- Lạp xưởng thái lát, nấm đông cô rửa sạch và ngâm nước nóng, trứng muối đem luộc, cải thìa rửa sạch và luộc.

  • Chế biến:

- Cho ít dầu vào chảo, phi thơm tỏỉ, sau đó cho lươn - ếch đã ướp vào đảo đều cho chín, có thể cho thêm xíu nước nếu hơi khô. Đảo đến khi gần chín thì cho nấm đông cô vào đảo đến khi chín.

- Cho cơm vào nồi, cho nước bằng 2/3 lượng nước bình thường hay nấu. Pha hỗn hợp gồm dầu hào + nước tương + đường cho vào nấu cùng cơm. Khi cơm sôi gần chín thì cho lạp xưởng vào hấp cùng.

  •  Trình bày cơm:

- Cho cơm ra tô, cho lươn ếch vào 1 bên, cải thìa luộc, trứng muối luộc chẻ làm đôi. Thêm hành khô phi vào giữa.

  • Canh chua chay:

- Phi thơm tỏi, khi tỏi đã vàng cho cà chua và cải chua vào. Xào đều khoảng 1-3 phút. Khi cải và cà đã mềm, cho nước vào.

- Cho tàu hủ chiên đã cắt miếng vào, nêm nếm cho vừa miệng, nếu thích ăn chua thì khi tắt bếp cho thêm xíu nước chanh vào. Rắc ngò gai vào nữa là hoàn thành.

 

Bữa ăn hôm nay chưa biết nấu gì thì thử ngay món cơm siêu chất lượng này nhé - Cơm lươn ếch! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Sâu Rau Béo Ú

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