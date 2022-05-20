Bún cá ngừ cho bữa sáng dinh dưỡng!

Món ngon mỗi ngày 20/05/2022 09:56

Nấu nồi bún cá ngừ tươi ngon, chất lượng, cá chắc thịt, nước dùng đậm đà trong vắt đảm bảo ai cũng mê.

BÚN CÁ NGỪ

Bún cá ngừ cho bữa sáng dinh dưỡng! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1kg cá ngừ 
  • 2 trái cà chua 
  • 1/4 trái thơm 
  • 2 trái khế 
  • 3 trái ớt sừng
  • Rau cải con/rau mầm, bắp chuối, giá, hành ngò, húng lủi

Cách làm:

- Cá rửa sạch ướp hành tím băm, đường, muối, bột ngọt, nước mắm, tiêu

- Khử dầu với hành tím thật thơm, cho hạt điều tạo màu cho đẹp

- Cho cà chua, thơm vào đảo đều

- Cho nước vào, nấu nước sôi già

- Thả từng lát cá vào, thả tương tự đến khi hết cá

- Nấu tầm 10-15 phút thì cho khế vào, nêm nếm vừa ăn

- Nấu cho thấm miếng cá đậm đà thì cho đầu hành vào

- Cho ra tô và thưởng thức

 

Bún cá ngừ cho bữa sáng dinh dưỡng! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Quỳnh Phạm

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