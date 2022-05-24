Trứng ngâm tương lòng đào béo ngậy - Cực đưa cơm, ngon không thể cưỡng lại!

Món ngon mỗi ngày 24/05/2022 11:06

Trứng luộc lòng đào, pha xốt mặn ngọt đậm đà, ngâm trứng thấm vị siêu đã

TRỨNG LÒNG ĐÀO NGÂM TƯƠNG HÀN QUỐC

Trứng ngâm tương lòng đào béo ngậy - Cực đưa cơm, ngon không thể cưỡng lại! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 20 quả trứng gà 
  • 400ml nước tương 
  • 200ml nước lọc
  • 80gr đường phèn nâu
  • Hành lá
  • Tỏi
  • Hành tây, hành tím
  • Ớt
  • Mè rang

Cách làm:

  • Trứng luộc lòng đào:

- Trứng lấy ra từ tủ lạnh cho vào nồi ngập nước, thêm ít muối nấu 10 phút.

- Vớt trứng ra cho vào thau nước lạnh, để cho trứng nguội hẳn khoảng 10 phút.

- Trứng đã nguội lạnh mới lột vỏ sạch. 

  • Lưu ý: Nếu không thích trứng lòng đào thì luộc thêm 5 phút nữa.

  • Pha nước tương:

- Cho đường phèn vàng nâu vào nồi nước nấu cho đường tan không cần nấu sôi chỉ nấu cho đường tan, gia giảm lượng đường tùy khẩu vị

 

- Cắt nhỏ hành lá, hành tây, hành tím, tỏi, ớt. Cho tất cả vào nước tương khuấy đều nêm nếm lại cho vừa ăn.

 

Trứng ngâm tương lòng đào béo ngậy - Cực đưa cơm, ngon không thể cưỡng lại! - Ảnh 2

 

- Cho hỗn hợp nước tương vào khay trứng rắc thêm ít mè rang, đậy màng bọc cho trứng ngập trong nước tương rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh để 6 tiếng

- Chờ trứng thấm nước tương lên màu đẹp là có thể ăn được rồi

 

Trứng ngâm tương lòng đào béo ngậy - Cực đưa cơm, ngon không thể cưỡng lại! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Xuan Kieu Kado

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