Trứng ngâm tương lòng đào béo ngậy - Cực đưa cơm, ngon không thể cưỡng lại!

Trứng luộc lòng đào, pha xốt mặn ngọt đậm đà, ngâm trứng thấm vị siêu đã
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TRỨNG LÒNG ĐÀO NGÂM TƯƠNG HÀN QUỐC
Nguyên liệu:
- 20 quả trứng gà
- 400ml nước tương
- 200ml nước lọc
- 80gr đường phèn nâu
- Hành lá
- Tỏi
- Hành tây, hành tím
- Ớt
- Mè rang
Cách làm:
- Trứng luộc lòng đào:
- Trứng lấy ra từ tủ lạnh cho vào nồi ngập nước, thêm ít muối nấu 10 phút.
- Vớt trứng ra cho vào thau nước lạnh, để cho trứng nguội hẳn khoảng 10 phút.
- Trứng đã nguội lạnh mới lột vỏ sạch.
- Lưu ý: Nếu không thích trứng lòng đào thì luộc thêm 5 phút nữa.
- Pha nước tương:
- Cho đường phèn vàng nâu vào nồi nước nấu cho đường tan không cần nấu sôi chỉ nấu cho đường tan, gia giảm lượng đường tùy khẩu vị
- Cắt nhỏ hành lá, hành tây, hành tím, tỏi, ớt. Cho tất cả vào nước tương khuấy đều nêm nếm lại cho vừa ăn.
- Cho hỗn hợp nước tương vào khay trứng rắc thêm ít mè rang, đậy màng bọc cho trứng ngập trong nước tương rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh để 6 tiếng
- Chờ trứng thấm nước tương lên màu đẹp là có thể ăn được rồi
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Xuan Kieu Kado