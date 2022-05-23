Bún ốc tóp mỡ giòn thơm béo - Nước dùng sóng sánh, đậm đà!

Món ngon mỗi ngày 23/05/2022 09:23

Nấu nồi bún ốc siêu chất lượng, topping ngập tràn cho cả nhà ăn

BÚN ỐC THỊT BÒ

Bún ốc tóp mỡ giòn thơm béo - Nước dùng sóng sánh, đậm đà! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 2kg ốc mít + ốc vặn
  • Gia vị: Bột ngọt, hạt nêm, nước mắm, dầu hào, đường phèn/ đường cát
  • Cà chua
  • Hành tím, mẻ
  • 1 trái khế chua
  • 1/2 chén mẻ 
  • Rau kinh giới, tía tô, hành lá, rau mùi xà lách 
  • Đậu phụ 
  • Dẻ sườn bò/ bắp bò 
  • Bún tươi

Cách làm:

- Ốc rửa sạch, ngâm khoảng 1-2 tiếng cho ốc nhả hết bùn rồi rửa lại cho thật sạch

- Cho ốc vào nồi đổ ngập nước, nêm bột canh đun sôi, dùng đũa khuấy đều, thấy vảy ốc bong ra là được. Khêu ruột ốc mít và ốc vặn để riêng. Nên luộc riêng hai loại ốc vì ốc to lâu chín hơn cần đun lâu hơn.

- Cà chua rửa sạch, thái múi cau

- Hành tím bóc vỏ, phi vàng và vớt ra để ráo

- Khế chua thái lát

- Mẻ ngấu lọc bỏ bã, bỗng rượu/ giấm bỗng 

- Các loại rau sống rửa sach, thái nhỏ

- Phi thơm hành, cho từng loại ốc vào xào riêng. Khi xào để lửa nhỏ, nêm chút hạt nêm và dầu hào vào xào cùng cho thịt ốc đậm đà. Cho ốc ra bát.

- Đậu phủ cắt hình vuông, chiên vàng giòn

- Bắp bò/ dẻ sườn bò rửa sạch, chế biến kĩ và đem chần sơ

 

Bún ốc tóp mỡ giòn thơm béo - Nước dùng sóng sánh, đậm đà! - Ảnh 2

 

- Tiếp tục cho thêm dầu ăn và hành tím vào phi thơm, cho cà chua vào xào chín. Cho bột canh và dầu hào vào đảo đến khi cà chua chín mềm thì chế nước luộc ốc vào. Chế thêm một lượng nước vừa đủ ăn, cho bột ngọt, hạt nêm, nước mắm, khế/tai chua và mẻ lọc sẵn vào đun sôi. Cuối cùng cho đường vào, nêm lại gia vị sao cho nước dùng đạt độ ngọt đậm đà, vị chua thanh dịu. Trước khi ăn cho thêm bỗng rượu hoặc dấm bỗng vào cho thơm.

 

Bún ốc tóp mỡ giòn thơm béo - Nước dùng sóng sánh, đậm đà! - Ảnh 3

 

- Bún chần qua nước sôi, chia vào bát. Xếp đậu phụ, thịt bò cùng với rau thơm rau sống vào. Chan ngập nước dùng và ăn nóng. Tuỳ theo khẩu vị nêm thêm mắm tôm và ớt chưng sẽ ngon hơn.

 

Bún ốc tóp mỡ giòn thơm béo - Nước dùng sóng sánh, đậm đà! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Nguyễn Ngọc Xuân

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