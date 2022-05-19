Bí kíp nấu Mì vịt tiềm nhanh chóng, không cần mất thời gian!

Làm mì vịt tiềm tại nhà bí kíp cho nước lèo trong, đậm đà thơm béo

MÌ VỊT TIỀM

Nguyên liệu:

H sen + củ sen

Nấm đông cô + táo đỏ

3 trái dừa xiêm

1 bó cải ngọt

6 vắt mì

1/4 trái đu đủ xanh

Dầu hào, giấm tiều

Vịt quay tiêu

Cách làm:



- Nấm đông cô khô, táo đỏ khô rửa sạch, ngâm nước ấm

- Lấy nước chấm vịt hoà cùng nước 3 trái dừa xiêm cho phần xương vịt, đầu, cổ, cánh vào nấu lửa liu riu cùng nấm đông cô, táo đỏ, củ sen và chút dầu hào tầm 30 phút, thêm hạt sen vào nấu 15-30 phút cho hạt sen mềm.

- Cho phần đùi vịt góc tư vào nấu thêm tầm 7 phút, nêm nếm vừa ăn..

- Đu đủ bào lát mỏng trụng nhanh qua nước sôi rồi ngâm cùng đường, giấm..

- Nước chấm: sa tế + ít nước chấm vịt + tương ớt và xíu giấm tiều

- Cải ngọt cắt bỏ gốc, cắt khúc trần nước sôi rồi bỏ vào thau nước đá cho giòn

- Mì vắt trần nước sôi sau đó xả nước lạnh cho hết phần bột, sau đó trần qua nước lèo để ráo..

- Trình bày ra tô và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Quỳnh Phạm

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-kip-nau-mi-vit-tiem-nhanh-chong-khong-can-mat-thoi-gian-468310.html