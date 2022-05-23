Nấu nồi bún mọc sườn chua thanh thanh - Bữa sáng ấm bụng!

Món ngon mỗi ngày 23/05/2022 09:19

Làm bún mọc sườn, mọc dai dai, sườn chín tới, mềm rệu ăn siêu đã thèm

BÚN MỌC SƯỜN CHUA

Nấu nồi bún mọc sườn chua thanh thanh - Bữa sáng ấm bụng! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 500gr sườn heo
  • 1kg xương gà
  • 200gr giò sống, 200gr thịt xay, 100gr mộc nhĩ, 100gr nấm hương, tiêu xay
  • 6 trái sấu, 3 trái cà chua
  • Rau thơm, hành lá, mùi tàu, hành tím
  • 1kg bún
  • 2 muỗng nước xốt thịt cay Hàn Quốc

Cách làm:

- Xương gà rửa sạch, đem đi ninh lấy nước dùng. Ninh tầm khoảng 1 tiếng. Sườn rửa sạch, sau đó chần qua nước sôi khoảng 2-3 phút. Đổ nước chần sườn, rửa sạch bọt bẩn ở sườn. Để sườn ráo nước.

- Phi thơm hành tím, sau đó cho sườn vào đảo đều, nêm vào 1 muỗng bột ngọt, 2 muỗng nước mắm, đảo sườn cho săn. Đổ nước ninh xương gà vào sườn. Đun vừa lửa đến khi sôi hạ bớt để nhỏ lửa. Mộc nhĩ, nấm hương ngâm nước cho nở, rửa sạch, băm nhỏ 100gr mộc nhĩ, 5 cái nấm hương.

- Trộn đều thịt xay và giò sống, mộc nhĩ nấm hương vừa băm nhỏ vào tô, cho thêm 1 muỗng cafe nước mắm, 1/2 muỗng bột ngọt, 1/2 muỗng cafe tiêu trộn đều. Cà chua thái múi cau, cho vào chảo đảo đều với 1/2 muỗng bột ngọt, sau đó cho 6 trái sấu vào. Đun tầm 5 phút cho sấu ra dầm nát lọc lấy nước. Đổ cà chua và nước lọc quả sấu vào nồi nước dùng.

- Mọc đã trộn đều đem viên tròn thả vào nồi nước dùng, thả nốt phần nấm hương vào, đun tầm 20 phút

- Nêm nếm lại nồi nước dùng cho vừa ăn, thêm 2 muỗng nước xốt thịt cay Hàn quốc, 1 muỗng cafe bột ngọt. - Chần bún, sau đó chia ra các tô. Cho topping mọc, sườn vào bát, thêm ít hành lá cắt nhỏ, hành chẻ, rau mùi, chan nước dùng vào.

 

Nấu nồi bún mọc sườn chua thanh thanh - Bữa sáng ấm bụng! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Thắm Gà

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