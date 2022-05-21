Thèm ăn cuốn thì làm đơn giản thôi - Bò cuốn cải bẹ xanh chấm nước tương mù tạt!

Món ngon mỗi ngày 21/05/2022 08:29

Dọn mâm cơm cùng bò cuốn cải bẹ xanh, cay nồng của cải bẹ, ngọt thịt từ thịt bò. Cay cay, tê tê của nước tương kích thích

Bò cuốn cải bẹ xanh

Thèm ăn cuốn thì làm đơn giản thôi - Bò cuốn cải bẹ xanh chấm nước tương mù tạt! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 400gr thịt bò
  • Rau cải bẹ xanh
  • Thơm, cà rốt, dưa leo, nấm hương
  • Gừng, sả, muối, tiêu
  • Bánh tráng
  • Nước chấm: nước tương + mù tạt 

Cách làm:

- Thịt bò thái miếng dài bằng ngón tay

- Ướp thịt với sả đập dập, gừng băm nhỏ, chút tiêu và 1/2 muỗng cafe bột ngọt. Ướp khoảng 1 tiếng cho thịt ngấm

- Rau cải rửa sạch, cắt bớt phần thân. Ngâm rau với nước muối, sau đó rửa lại và để ráo

- Thơm, cà rốt, gừng thái sợi. Nấm hương ngâm nở rồi thái đôi để riêng

- Chuẩn bị nước luộc thịt bò: Cho vào nước luộc cùng 1 muỗng muối và tí hạt tiêu, sôi nước thì cho thịt vào luộc trong khoảng 2 phút. 

- Nước sau khi luộc thịt thì cho nấm hương vào luộc.  

- Trình bày ra mâm và thưởng thức

 

Thèm ăn cuốn thì làm đơn giản thôi - Bò cuốn cải bẹ xanh chấm nước tương mù tạt! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công

 

Nguồn: Fb Phạm Cẩm Vân

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Từ khóa:   Những món ăn ngon #thịt bò các loại rau cải

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