Sandwich thịt nguội đơn giản cho bữa sáng vội vàng!

Làm sandwich nhanh gọn, không tốn thời gian mà đủ dưỡng chất nhất
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Monte Cristo Sandwich
Nguyên liệu:
6 lát bánh mì sandwhich
8 lát thịt nguội (ham)
8 lát phô mai
3 trứng gà
Xốt cà chua
Bột chiên giòn
Bơ - dầu ăn
Cách làm:
- Cắt phần rìa bánh mì sao cho cỡ bánh bằng với cỡ của lát thịt và lát phô mai.
- Quết xốt cà chua lên lát bánh mì, rồi đặt 1 lát cheese lên, rồi tiếp 2 lát phô mai, rồi 1 lát cheese, rồi lát bánh mì quết xốt cà chua úp xuống. Tiếp tục tầng 2 làm tương tự, xếp tầng đối xứng.
- Thứ tự sắp xếp của 1 chiếc sandwich: Bánh mì - xốt - cheese - ham - ham - cheese - xốt - bánh mì - xốt - cheese - ham - ham - cheese - xốt - bánh mì.
- Lăn bánh sandwich qua một lớp trứng rồi phủ vụ chiên giòn lên. Đem sandwich chiên trên chảo ít dầu nhỏ lửa, bánh gần chín có thể phủ chút bơ lên cho thơm hơn.
- Cắt bánh mì làm đôi nếu thích, thưởng thức thôi
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Herman Huang