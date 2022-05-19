Sandwich thịt nguội đơn giản cho bữa sáng vội vàng!

Món ngon mỗi ngày 19/05/2022 21:23

Làm sandwich nhanh gọn, không tốn thời gian mà đủ dưỡng chất nhất

Monte Cristo Sandwich

Sandwich thịt nguội đơn giản cho bữa sáng vội vàng! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 6 lát bánh mì sandwhich

  • 8 lát thịt nguội (ham)

  • 8 lát phô mai

  • 3 trứng gà

  • Xốt cà chua

  • Bột chiên giòn 

  • Bơ - dầu ăn

    • Sandwich thịt nguội đơn giản cho bữa sáng vội vàng! - Ảnh 2

    Cách làm:

    - Cắt phần rìa bánh mì sao cho cỡ bánh bằng với cỡ của lát thịt và lát phô mai.

     

    Sandwich thịt nguội đơn giản cho bữa sáng vội vàng! - Ảnh 3

     

    - Quết xốt cà chua lên lát bánh mì, rồi đặt 1 lát cheese lên, rồi tiếp 2 lát phô mai, rồi 1 lát cheese, rồi lát bánh mì quết xốt cà chua úp xuống. Tiếp tục tầng 2 làm tương tự, xếp tầng đối xứng.

     

    Sandwich thịt nguội đơn giản cho bữa sáng vội vàng! - Ảnh 4

     

    - Thứ tự sắp xếp của 1 chiếc sandwich: Bánh mì - xốt - cheese - ham - ham - cheese - xốt - bánh mì - xốt - cheese - ham - ham - cheese - xốt - bánh mì.

    - Lăn bánh sandwich qua một lớp trứng rồi phủ vụ chiên giòn lên. Đem sandwich chiên trên chảo ít dầu nhỏ lửa, bánh gần chín có thể phủ chút bơ lên cho thơm hơn.

     

    Sandwich thịt nguội đơn giản cho bữa sáng vội vàng! - Ảnh 5

     

    - Cắt bánh mì làm đôi nếu thích, thưởng thức thôi

     

    Sandwich thịt nguội đơn giản cho bữa sáng vội vàng! - Ảnh 6

    Chúc mọi người làm thành công!

    Nguồn: Fb Herman Huang

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