Bánh bao hấp thơm mùi sữa tươi - Làm một cái ấm bụng và đi làm thôi!

Bánh bao thịt heo trứng cút tự làm, nhân đầy ụ chất lượng siêu ngon sẽ khiến bạn mê mệt.

BÁNH BAO NHÀ LÀM - Thành công từ lần làm đầu tiên

Nguyên liệu:

210gr bột mì đa dụng

4gr men nở

3gr baking powder

50gr đường

10ml dầu ăn

120ml sữa tươi không đường

1gr muối

10 cái giấy lót bánh

Nhân thịt heo:

250gr thịt nạc vai heo/hoặc ba chỉ xay

Mộc nhĩ

50gr miến dong

1 củ hành tím

Tiêu xay

1 muỗng cafe bột ngọt

5 quả trứng cút

Cách làm:

Nhân thịt heo:

- Luộc trứng và bóc vỏ

- Mộc nhĩ, miến ngâm nở, rửa sạch để ráo nước băm cắt nhỏ.

- Thịt xay ướp với chút tiêu, bột ngọt

- Thái nhỏ mộc nhĩ, miến, hành rồi trộn chung với thịt cho hòa quyện

Vỏ bánh bao:

- Cho tất cả nguyên liệu vào và nhồi

- Thời gian nhồi bột từ 15-20 phút cho tới khi bột mịn, không dính tay.

- Xoa dầu ăn lên thố và cho khối bột vào, bọc màng thực phẩm, đem ủ lần 1 nhiệt độ phòng 60 phút, cho tới khi bột nở lên gấp đôi.

- Sau khi bột đã nở lấy bột ra tạo khối rồi cắt bột thành từng khối 80gr.

- Cán tạo hình bao nhân rồi ủ nở gấp đôi

- Hấp cách thuỷ lửa lớn 15 phút.

- Được 5 phút nhớ mở nắp vung rồi đậy vào hấp cho hết thời gian.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Hòa Bùi

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/banh-bao-hap-thom-mui-sua-tuoi-lam-mot-cai-am-bung-va-di-lam-thoi-460319.html