Bánh bao hấp thơm mùi sữa tươi - Làm một cái ấm bụng và đi làm thôi!

Bánh bao thịt heo trứng cút tự làm, nhân đầy ụ chất lượng siêu ngon sẽ khiến bạn mê mệt.
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BÁNH BAO NHÀ LÀM - Thành công từ lần làm đầu tiên
Nguyên liệu:
- 210gr bột mì đa dụng
- 4gr men nở
- 3gr baking powder
- 50gr đường
- 10ml dầu ăn
- 120ml sữa tươi không đường
- 1gr muối
- 10 cái giấy lót bánh
Nhân thịt heo:
- 250gr thịt nạc vai heo/hoặc ba chỉ xay
- Mộc nhĩ
- 50gr miến dong
- 1 củ hành tím
- Tiêu xay
- 1 muỗng cafe bột ngọt
- 5 quả trứng cút
Cách làm:
- Nhân thịt heo:
- Luộc trứng và bóc vỏ
- Mộc nhĩ, miến ngâm nở, rửa sạch để ráo nước băm cắt nhỏ.
- Thịt xay ướp với chút tiêu, bột ngọt
- Thái nhỏ mộc nhĩ, miến, hành rồi trộn chung với thịt cho hòa quyện
- Vỏ bánh bao:
- Cho tất cả nguyên liệu vào và nhồi
- Thời gian nhồi bột từ 15-20 phút cho tới khi bột mịn, không dính tay.
- Xoa dầu ăn lên thố và cho khối bột vào, bọc màng thực phẩm, đem ủ lần 1 nhiệt độ phòng 60 phút, cho tới khi bột nở lên gấp đôi.
- Sau khi bột đã nở lấy bột ra tạo khối rồi cắt bột thành từng khối 80gr.
- Cán tạo hình bao nhân rồi ủ nở gấp đôi
- Hấp cách thuỷ lửa lớn 15 phút.
- Được 5 phút nhớ mở nắp vung rồi đậy vào hấp cho hết thời gian.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Hòa Bùi