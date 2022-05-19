Bánh bao hấp thơm mùi sữa tươi - Làm một cái ấm bụng và đi làm thôi!

Món ngon mỗi ngày 19/05/2022 08:32

Bánh bao thịt heo trứng cút tự làm, nhân đầy ụ chất lượng siêu ngon sẽ khiến bạn mê mệt.

BÁNH BAO NHÀ LÀM - Thành công từ lần làm đầu tiên

Bánh bao hấp thơm mùi sữa tươi - Làm một cái ấm bụng và đi làm thôi! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 210gr bột mì đa dụng
  • 4gr men nở
  • 3gr baking powder
  • 50gr đường
  • 10ml dầu ăn
  • 120ml sữa tươi không đường
  • 1gr muối
  • 10 cái giấy lót bánh

Nhân thịt heo:

  • 250gr thịt nạc vai heo/hoặc ba chỉ xay
  • Mộc nhĩ
  • 50gr miến dong
  • 1 củ hành tím
  • Tiêu xay
  • 1 muỗng cafe bột ngọt
  • 5 quả trứng cút

Cách làm:

  • Nhân thịt heo:

- Luộc trứng và bóc vỏ

- Mộc nhĩ, miến ngâm nở, rửa sạch để ráo nước băm cắt nhỏ.

- Thịt xay ướp với chút tiêu, bột ngọt

- Thái nhỏ mộc nhĩ, miến, hành rồi trộn chung với thịt cho hòa quyện

 

Bánh bao hấp thơm mùi sữa tươi - Làm một cái ấm bụng và đi làm thôi! - Ảnh 2

  • Vỏ bánh bao:

- Cho tất cả nguyên liệu vào và nhồi

- Thời gian nhồi bột từ 15-20 phút cho tới khi bột mịn, không dính tay.

- Xoa dầu ăn lên thố và cho khối bột vào, bọc màng thực phẩm, đem ủ lần 1 nhiệt độ phòng 60 phút, cho tới khi bột nở lên gấp đôi.

- Sau khi bột đã nở lấy bột ra tạo khối rồi cắt bột thành từng khối 80gr. 

- Cán tạo hình bao nhân rồi ủ nở gấp đôi

 

Bánh bao hấp thơm mùi sữa tươi - Làm một cái ấm bụng và đi làm thôi! - Ảnh 3

 

- Hấp cách thuỷ lửa lớn 15 phút.

- Được 5 phút nhớ mở nắp vung rồi đậy vào hấp cho hết thời gian.

 

Bánh bao hấp thơm mùi sữa tươi - Làm một cái ấm bụng và đi làm thôi! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Hòa Bùi

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