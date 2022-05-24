Xôi mặn xá xíu đẫm xốt óng ánh màu vàng nâu bắt mắt!

Đồ xôi mềm dẻo, thịt xá xíu ướp đậm đà, dai mềm vừa đủ, nước xốt mặn ngọt ăn siêu nghiền

XÔI MẶN XÁ XÍU

Nguyên liệu:

Gạo nếp

Thịt ba chỉ và nạc vai

Trứng cút

Xúc xích

Dưa leo, cà rốt

Hành lá, hành tím, tỏi, ớt và các loại gia vị

Cách làm:



- Thịt nạc vai heo và ba chỉ heo rửa thật sạch cắt miếng to rồi ướp với gói gia vị xá xíu mua sẵn, thêm chút hành củ băm nhỏ, ngũ vị hương và nước dừa. Để thịt ngấm vị khoảng 5-7 tiếng

- Sau đó, lấy ra cho vào nồi đun 15-20 phút cho sôi rồi giảm nhỏ lửa đến khi nước cạn, sền sệt là được

- Thái mỏng thịt thành miếng vừa ăn

- Gạo nếp ngâm trước qua đêm, vớt ra để ráo và trộn cùng 1 ít muối. Đồ xôi khoảng 15-20 phút thì đảo một lần, thêm dầu ăn, nấu khoảng 45-60 phút là xôi chín

- Trứng cút luộc. Xúc xích rán/ luộc tùy ý

- Cà rốt, dưa leo cắt mỏng để làm đồ chua

- Phi chút hành tỏi với dầu ăn rồi cho nước đun xá xíu khi nãy vào, thêm chút nước. Nêm nếm gia vị chua cay mặn ngọt tùy sở thích rồi thêm chút bột năng cho sánh lại.

- Hành lá rửa sạch cắt khúc cho vào bát. Cho vào chén hành lá dầu ăn đun sôi

- Múc xôi ra đĩa, xếp xá xíu, trứng cút luộc, xúc xích, đồ chua, rắc thêm xíu chà bông heo nếu thích.

- Cuối cùng là rưới xốt và mỡ hành, thưởng thức thôi

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Hợp Bùi

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xoi-man-xa-xiu-dam-xot-ong-anh-mau-vang-nau-bat-mat-470679.html