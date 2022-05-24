Xôi mặn xá xíu đẫm xốt óng ánh màu vàng nâu bắt mắt!

Món ngon mỗi ngày 24/05/2022 10:20

Đồ xôi mềm dẻo, thịt xá xíu ướp đậm đà, dai mềm vừa đủ, nước xốt mặn ngọt ăn siêu nghiền

XÔI MẶN XÁ XÍU

Xôi mặn xá xíu đẫm xốt óng ánh màu vàng nâu bắt mắt! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Gạo nếp
  • Thịt ba chỉ và nạc vai
  • Trứng cút
  • Xúc xích
  • Dưa leo, cà rốt
  • Hành lá, hành tím, tỏi, ớt và các loại gia vị

Cách làm:

- Thịt nạc vai heo và ba chỉ heo rửa thật sạch cắt miếng to rồi ướp với gói gia vị xá xíu mua sẵn, thêm chút hành củ băm nhỏ, ngũ vị hương và nước dừa. Để thịt ngấm vị khoảng 5-7 tiếng

 

Xôi mặn xá xíu đẫm xốt óng ánh màu vàng nâu bắt mắt! - Ảnh 2

 

- Sau đó, lấy ra cho vào nồi đun 15-20 phút cho sôi rồi giảm nhỏ lửa đến khi nước cạn, sền sệt là được

- Thái mỏng thịt thành miếng vừa ăn

 

Xôi mặn xá xíu đẫm xốt óng ánh màu vàng nâu bắt mắt! - Ảnh 3

 

- Gạo nếp ngâm trước qua đêm, vớt ra để ráo và trộn cùng 1 ít muối. Đồ xôi khoảng 15-20 phút thì đảo một lần, thêm dầu ăn, nấu khoảng 45-60 phút là xôi chín

- Trứng cút luộc. Xúc xích rán/ luộc tùy ý

- Cà rốt, dưa leo cắt mỏng để làm đồ chua

- Phi chút hành tỏi với dầu ăn rồi cho nước đun xá xíu khi nãy vào, thêm chút nước. Nêm nếm gia vị chua cay mặn ngọt tùy sở thích rồi thêm chút bột năng cho sánh lại. 

- Hành lá rửa sạch cắt khúc cho vào bát. Cho vào chén hành lá dầu ăn đun sôi

- Múc xôi ra đĩa, xếp xá xíu, trứng cút luộc, xúc xích, đồ chua, rắc thêm xíu chà bông heo nếu thích.

 

Xôi mặn xá xíu đẫm xốt óng ánh màu vàng nâu bắt mắt! - Ảnh 4

 

- Cuối cùng là rưới xốt và mỡ hành, thưởng thức thôi

 

 

Xôi mặn xá xíu đẫm xốt óng ánh màu vàng nâu bắt mắt! - Ảnh 5

Chúc mọi người làm thành công!

  

Nguồn: Fb Hợp Bùi

Xíu mại xốt cà sền sệt - Ăn kèm bánh mì hay cơm nóng đều ngon miệng!

Xíu mại xốt cà sền sệt - Ăn kèm bánh mì hay cơm nóng đều ngon miệng!

Làm xíu mại tại nhà, chỉ mất nửa tiếng đã ra thành quả siêu ngon mắt

Xem thêm
Từ khóa:   Những món ăn ngon cách làm xôi thịt xá xíu

TIN MỚI NHẤT

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Dinh dưỡng 2 giờ 26 phút trước
Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Đời sống 2 giờ 30 phút trước
TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

Đời sống 2 giờ 59 phút trước
Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Đời sống 3 giờ 40 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 4 giờ 20 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 56 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 8 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ